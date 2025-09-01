भारत के इन 10 राज्यों में हैं सबसे लंबे हाईवे, देखें लिस्ट

भारत का विशाल सड़क नेटवर्क परिवहन और आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। सभी राज्यों में से कुछ ने शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले बड़े हाईवे सिस्टम विकसित किए हैं। यहां 2025 तक सबसे लंबे हाईवे नेटवर्क वाले टॉप 10 भारतीय राज्यों की सूची दी गई है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में भारत का सबसे लंबा हाईवे नेटवर्क है, जो 35,000 किलोमीटर से ज्यादा में फैला है। यह बड़ा सड़क सिस्टम मुंबई, पुणे, नागपुर और अन्य प्रमुख शहरों को जोड़ता है, जिससे व्यापार और यात्रा को बढ़ावा मिलता है। राजस्थान यहां 28,000 किलोमीटर से ज्यादा की हाईवे लंबाई के साथ राजस्थान का नेटवर्क इसके विशाल रेगिस्तान और शहरी केंद्रों को कवर करता है। यह दूर के इलाकों को आर्थिक केंद्रों से जोड़ता है। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, यहां लगभग 27,500 किलोमीटर लंबे हाईवे हैं। यह नेटवर्क लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे बड़े शहरों को जोड़ता है।

मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में लगभग 25,000 किलोमीटर लंबे हाईवे हैं, जो मध्य भारत को जोड़ते हैं और देश भर में सामानों की आवाजाही में मदद करते हैं। तमिलनाडु तमिलनाडु के हाईवे 22,000 किलोमीटर से ज्यादा में फैले हैं। यह नेटवर्क औद्योगिक क्षेत्रों और चेन्नई व कोयंबटूर जैसे तटीय शहरों को आपस में जोड़ता है। गुजरात गुजरात में लगभग 21,500 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क है। यह राज्य के मजबूत औद्योगिक आधार और अरब सागर के किनारे स्थित बंदरगाहों के लिए बहुत मददगार है। कर्नाटक कर्नाटक के हाईवे की लंबाई लगभग 18,000 किलोमीटर है, जो बेंगलुरु को अन्य महत्त्वपूर्ण शहरों और पर्यटन स्थलों से जोड़ते हैं। आंध्र प्रदेश लगभग 16,000 किलोमीटर लंबे हाईवे के साथ आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी अमरावती और अन्य शहरी केंद्रों को अच्छी तरह से जोड़ता है। पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में लगभग 15,000 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क है, जो कोलकाता और अन्य क्षेत्रों को पड़ोसी राज्यों और बांग्लादेश से जोड़ता है।