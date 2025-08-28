जागरण फिल्म फेस्टिवल 2025: इंद्रप्रस्थ कॉलेज में सजा प्री-फेस्टिवल, महिलाओं के लिए शुरू हुई नई पहल

News

जागरण फिल्म फेस्टिवल 2025 का दिल्ली चैप्टर जल्द ही शुरू होने जा रहा है। इससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज में रंगारंग प्री-फेस्टिवल कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं और मनोरंजक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। जेमिंग सेशन और खेलों ने पूरे कैंपस को सिनेमाई माहौल से भर दिया।

दिल्ली में जागरण फिल्म फेस्टिवल 2025 (JFF 2025) का आगाज़ अब बस होने ही वाला है। इस अवसर को खास बनाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेन में एक भव्य प्री-फेस्टिवल कार्यक्रम आयोजित किया गया। रंग-बिरंगे और ऊर्जा से भरपूर इस समारोह में छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं और गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे पूरे कैंपस का माहौल सिनेमाई उत्सव में बदल गया। इंद्रप्रस्थ कॉलेज में प्री-फेस्टिवल की झलक कॉलेज की प्रिंसिपल प्रो. पूनम कुमरिया के नेतृत्व में इस आयोजन की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के दौरान छात्रों के लिए कई रोचक खेल और क्विज़ आयोजित किए गए, जिनमें – ट्यून इन फाइंड आउट (Tune In Find Out)

सोशल नेटवर्किंग (Social Networking)

फिल्मी रैपिड फायर (Filmy Rapid Fire)

फिक्स द पजल (Fix the Puzzle)

मूवी गेस नेम (Movie Guess Name) इन गतिविधियों ने छात्रों को न सिर्फ मनोरंजन का अवसर दिया बल्कि पूरे आयोजन में नई ऊर्जा भी भर दी। इसके बाद हुए जेमिंग सेशन ने संगीत और गीतों से वातावरण को जीवंत कर दिया।

नए फिल्मकारों के लिए सुनहरा अवसर जागरण फिल्म फेस्टिवल ने इस साल एक नई पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है "JFF Untitled"। इसका उद्देश्य है उभरते हुए फिल्मकारों को एक मंच देना, जहां वे अपनी अनोखी कहानियाँ और विचार पेश कर सकें। इस पहल के विजेता को ₹1 लाख का ग्रांट दिया जाएगा, जिससे वे अपनी शॉर्ट फिल्म बना सकें। यह कदम JFF की उस सोच को मजबूत करता है जो नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और सिनेमा की नई धाराओं को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। क्यों खास है JFF 2025 का दिल्ली चैप्टर? दिल्ली चैप्टर में दर्शकों को मिलेगा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सिनेमा का अनोखा संगम। यहाँ न सिर्फ महान फिल्मकारों और कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा बल्कि स्वतंत्र फिल्मकारों की नई पीढ़ी को भी एक मंच मिलेगा, जो आने वाले समय में भारतीय सिनेमा की दिशा तय कर रहे हैं। तिथि: 4 से 7 सितंबर 2025

स्थान: सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल्ली

पंजीकरण: jff.co.in पर या QR कोड स्कैन कर