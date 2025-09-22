आयुष नीट काउंसलिंग 2025 राउंड 2 रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज, aaccc.gov.in पर अप्लाई करें

आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी (AACCC) आज, यानी 22 सितंबर, 2025 को राउंड 2 एडमिशन के लिए आयुष नीट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 2025 बंद कर देगी। राउंड 2 एडमिशन के लिए आयुष यूजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लिंक 2025 aaccc.gov.in पर एक्टिव है। जो छात्र 2025 सेशन में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडरग्रेजुएट्स (NEET-UG) परीक्षा पास कर चुके हैं और जिनका आयुष कटऑफ 2025 से स्कोर अधिक है, वे आज अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं।

AACCC भारत भर में AIQ कोटा BAMS, BHMS, BNYS, BUMS और BSMS कोर्स में एडमिशन के लिए आयुष नीट काउंसलिंग 2025 आयोजित कर रही है। छात्र ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं और NEET UG स्कोर के आधार पर एडमिशन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। छात्रों की सुविधा के लिए, नीचे आयुष काउंसलिंग फॉर्म 2025 भरने का डायरेक्ट लिंक दिया गया है।