आयुष नीट काउंसलिंग 2025 राउंड 2 रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज, aaccc.gov.in पर अप्लाई करें

Sep 22, 2025, 12:44 IST

आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। यानी छात्र 22 सितंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही, आयुष नीट काउंसलिंग 2025 के लिए राउंड 2 चॉइस फिलिंग और लॉकिंग आज रात 11:55 बजे तक aaccc.gov.in पर जारी है।

आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी (AACCC) आज, यानी 22 सितंबर, 2025 को राउंड 2 एडमिशन के लिए आयुष नीट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 2025 बंद कर देगी। राउंड 2 एडमिशन के लिए आयुष यूजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लिंक 2025 aaccc.gov.in पर एक्टिव है। जो छात्र 2025 सेशन में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडरग्रेजुएट्स (NEET-UG) परीक्षा पास कर चुके हैं और जिनका आयुष कटऑफ 2025 से स्कोर अधिक है, वे आज अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं।

AACCC भारत भर में AIQ कोटा BAMS, BHMS, BNYS, BUMS और BSMS कोर्स में एडमिशन के लिए आयुष नीट काउंसलिंग 2025 आयोजित कर रही है। छात्र ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं और NEET UG स्कोर के आधार पर एडमिशन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। छात्रों की सुविधा के लिए, नीचे आयुष काउंसलिंग फॉर्म 2025 भरने का डायरेक्ट लिंक दिया गया है।

आयुष काउंसलिंग 2025 राउंड 2 की तारीखें

छात्र नीचे से राउंड 2 आयुष यूजी काउंसलिंग की तारीखें 2025 देख सकते हैं:

विवरण

तारीखें

रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की आखिरी तारीख

22-सितंबर-2025 (दोपहर 2:00 बजे तक)

पेमेंट की आखिरी तारीख

22-सितंबर-2025 (शाम 5:00 बजे तक)

चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की आखिरी तारीख

22-सितंबर-2025 (रात 11:55 बजे तक)

रिजल्ट जारी होने की तारीख

25-सितंबर-2025

अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग की तारीख

26-सितंबर-2025 से 03-अक्टूबर-2025

आयुष नीट यूजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2025 कैसे भरें? 

AYUSH NEET काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 2025 के लिए छात्रों को नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:

स्टेप 1: ऑफिशियल वेबसाइट - aaccc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: स्क्रीन पर दिख रहे 'AYUSH NEET UG काउंसलिंग 2025' रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: स्क्रीन पर एक नया रजिस्ट्रेशन लिंक दिखाई देगा।

स्टेप 4: लॉगिन डिटेल्स पाने के लिए रजिस्टर करें।

स्टेप 5: AYUSH NEET UG रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2025 भरें और एप्लीकेशन फीस जमा करें।

स्टेप 6: एप्लीकेशन सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट निकाल लें।


