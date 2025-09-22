IB ACIO Answer Key 2025 OUT
दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी कौन सा है? सेकेंड से पहले कर सकता है वॉर

By Bagesh Yadav
Sep 22, 2025, 15:14 IST

कैसोवरी दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी है, जो एक ही हमले में सेकंडों में आपका गला काट सकता है। इनके पंजे चाकू की तरह तेज होते हैं, जो 4 इंच तक लंबे हो सकते हैं। इन पंजों से वे इंसानों समेत किसी भी जानवर को चीर सकते हैं, जिनसे उन्हें खतरा महसूस होता है। ये पक्षी न्यू गिनी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और आस-पास के द्वीपों में पाए जाते हैं।

लगभग 6 से 7 करोड़ साल पहले, जब धरती पर इंसानों का कोई नामोनिशान नहीं था, तब डायनासोर इस ग्रह पर खुलेआम घूमते थे। जमीन, समुद्र और आसमान पर उनका राज था। हालांकि, एक विनाशकारी घटना के कारण ये प्रागैतिहासिक जीव विलुप्त हो गए।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के बहुत से पक्षी सीधे डायनासोर के वंशज हैं? आज के सभी पक्षी थेरोपोड डायनासोर के वंशज हैं। थेरोपोड छोटे मांसाहारी डायनासोर थे। आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका को लेट जुरासिक काल का सबसे पुराना ज्ञात पक्षी या पूर्वज माना जाता है।

इन उड़ने वाले पक्षियों में, जिन्हें टेरोसॉर भी कहा जाता है, सबसे खतरनाक कौन था? pteros.com के अनुसार, हैटजेगोप्टेरिक्स अपनी मजबूत खोपड़ी और लंबी, नुकीली चोंच के कारण 'सबसे खतरनाक टेरोसॉर' के खिताब का मुख्य दावेदार था।

माना जाता है कि यह एक भयानक शिकारी था, जो शायद छोटे डायनासोरों का शिकार करता था। इसे अक्सर "आसमान का सबसे बुरा सपना" कहा जाता है।

लेकिन, आपके लिए एक सवाल है: क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी कौन सा है? कोई डायनासोर नहीं, बल्कि एक जीवित पक्षी। नहीं जानते? चलिए, पता करते हैं!

दुनिया के 5 सबसे खतरनाक पक्षियों की सूची

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, यहां दुनिया के 5 सबसे घातक पक्षियों की सूची दी गई है:

पक्षी की प्रजाति

मुख्य विशेषताएं

हमले की जानकारी (इंसानों पर)

कैसोवरी

ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं।  50 किमी/घंटा (31 मील प्रति घंटे) की रफ्तार से दौड़ सकते हैं।  अंदरूनी पंजे में चाकू जैसा नाखून होता है।

इनके हमले दुर्लभ होते हैं, जो अक्सर भोजन मांगने के कारण होते हैं।  इंसान की मौत का एक पुष्ट मामला (1926) है, जब एक पक्षी ने एक लड़के की गले की नस काट दी थी।  2012 की एक घटना में एक पर्यटक को लात मारकर चट्टान से गिरा दिया था, लेकिन उसे चोट नहीं आई।

शुतुरमुर्ग

अफ्रीका के खुले इलाकों में पाए जाते हैं।  सबसे बड़े जीवित पक्षी: नर 2.75 मीटर (9 फीट) तक ऊंचे, 150 किलो (330 पाउंड) से ज्यादा वजन के होते हैं।  शिकारियों से बचने के लिए दो पंजों वाले पैर, 72.5 किमी/घंटा (45 मील प्रति घंटे) तक की रफ्तार।  खतरनाक लात मार सकते हैं, जिससे शेर भी मर सकता है।

हमलों से होने वाली मौतें दुर्लभ हैं, ज्यादातर इंसानी उकसावे के कारण होती हैं।  जॉनी कैश के साथ प्रसिद्ध घटना (1981): एक शुतुरमुर्ग की लात जानलेवा हो सकती थी, अगर उनकी बेल्ट का बकल न होता।

एमू

ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, कई रूपों में से एकमात्र जीवित बचे हैं।  मजबूत शरीर और लंबे पैर।  लगभग 50 किमी/घंटा (30 मील प्रति घंटे) की रफ्तार पकड़ सकते हैं।  तीन पंजों वाले पैर, जिनके नाखूनों से ये जानवरों का पेट फाड़ सकते हैं।

इंसानों की मौतें बहुत दुर्लभ हैं।  अकेले 2009 में 100 से ज्यादा हमलों की सूचना मिली, जिससे ऑस्ट्रेलिया और एनिमल पार्कों में कई तरह की चोटें आईं।

लैमरगेयर (दाढ़ी वाला गिद्ध)

बाज जैसे बड़े गिद्ध (पुरानी दुनिया)।  1 मीटर (40 इंच) से ज्यादा लंबे, पंखों का फैलाव लगभग 3 मीटर (10 फीट) होता है।  मध्य एशिया से स्पेन तक के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं।  मरे हुए जानवरों को खाते हैं; मज्जा (marrow) खाने के लिए हड्डियों को ऊंचाई से गिराते हैं।

इंसानों पर हमले दुर्लभ या केवल कहानियों में हैं।  एस्किलस की मौत एक कछुए के गिरने से होने की कहानी को ज्यादातर लोग मनगढ़ंत मानते हैं।

ग्रेट हॉर्न्ड उल्लू

पूरे अमेरिका में पाए जाते हैं।  60 सेमी (2 फीट) से ज्यादा लंबे, पंखों का फैलाव लगभग 200 सेमी (80 इंच) होता है।  इनके पंजों की पकड़ 500 psi तक की होती है।

अपने बच्चों, साथी या इलाके की रक्षा करते समय हमला करने के लिए जाने जाते हैं।  अक्सर जॉगिंग करने वालों और हाइकिंग करने वालों को निशाना बनाते हैं।  हमलों से होने वाली मौतें बहुत दुर्लभ हैं।  सिएटल (2012) और सलेम, ओरेगन (2015) में जॉगिंग करने वालों पर झपट्टा मारकर हमला करने की बड़ी घटनाएं हुईं।  चेहरे और सिर को निशाना बनाते हैं।

बैरेड उल्लू

इनका निवास स्थान पूर्वी अमेरिका और दक्षिण-पूर्वी कनाडा है।  ग्रेट हॉर्न्ड उल्लू से छोटे: 630-800 ग्राम (1.4-1.8 पाउंड), 110 सेमी (43 इंच) पंखों का फैलाव।

टेक्सास से लेकर ब्रिटिश कोलंबिया तक हाइकिंग करने वालों पर हमलों की खबरें आई हैं।  उत्तरी कैरोलिना के एक हाई-प्रोफाइल हत्या के मामले (2003/2011) में इसका जिक्र हुआ, जहां बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि उल्लू के हमले से पीड़िता की घातक गिरावट हो सकती थी।

कैसोवरी (Casuarius)

दक्षिणी कैसोवरी (Casuarius casuarius) एक अनोखा पक्षी है। यह कैसुआरिडे परिवार और कैसुआरिफोर्मिस गण का हिस्सा है, जिसमें एमू भी शामिल हैं। कैसोवरी की तीन प्रजातियां हैं, जिन्हें कभी-कभी छह भी गिना जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं।

कैसोवरी खतरनाक हो सकते हैं। उनके पैर मजबूत होते हैं और उनके अंदरूनी पंजे पर एक तेज नाखून होता है, जिससे गंभीर चोटें आ सकती हैं। वे बहुत तेज दौड़ सकते हैं, जिसकी रफ्तार 50 किमी (31 मील) प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

हालांकि कैसोवरी जिज्ञासु होते हैं और हमला कर सकते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं दुर्लभ हैं। ये आमतौर पर तब होती हैं जब लोग उन्हें खिलाने की कोशिश करते हैं। 2012 में एक उल्लेखनीय घटना हुई थी, जब क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में एक पर्यटक को कैसोवरी ने लात मारी और वह पानी में गिर गया, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई।

कैसोवरी के हमले से मौत का एकमात्र पुष्ट मामला 1926 में हुआ था, जब एक कैसोवरी ने एक लड़के के ऊपर कूदकर उसकी गर्दन काट दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई।

 शुतुरमुर्ग (Struthio camelus)

शुतुरमुर्ग अफ्रीका के मूल निवासी बड़े, उड़ने में असमर्थ पक्षी हैं। वे सबसे बड़े जीवित पक्षी हैं। वयस्क नर लगभग 2.75 मीटर (9 फीट) ऊंचे और 150 किलोग्राम (330 पाउंड) से ज्यादा वजन के होते हैं। शुतुरमुर्ग मौसम के आधार पर अकेले, जोड़े में या समूहों में देखे जा सकते हैं। उनके मजबूत पैरों में दो पंजे होते हैं जो उन्हें तेज दौड़ने में मदद करते हैं। वे इंसानों सहित शिकारियों से बचने के लिए 72.5 किमी (45 मील) प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं।

हालांकि शुतुरमुर्ग इतनी जोर से लात मार सकते हैं कि शेर जैसे बड़े जानवर भी मर सकते हैं, लेकिन इंसानों पर हमले दुर्लभ हैं। ये हमले आमतौर पर तब होते हैं जब लोग उन्हें उकसाते हैं।

एक मशहूर किस्सा संगीतकार जॉनी कैश से जुड़ा है, जिन पर 1981 में एक शुतुरमुर्ग ने हमला कर दिया था। उस पक्षी ने उनके पेट पर हमला किया, लेकिन वे अपनी बेल्ट के बकल की वजह से बच गए।

एमू (Dromaius novaehollandiae)

आम एमू (Dromaius novaehollandiae) कई प्रजातियों में से एकमात्र जीवित प्रजाति है, जिन्हें बसावट करने वालों ने खत्म कर दिया था।

एमू का शरीर मोटा और पैर लंबे होते हैं। ये लगभग 50 किमी (30 मील) प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। कैसोवरी और शुतुरमुर्ग की तरह, एमू भी अपने तीन पंजों वाले पैरों से जोर से लात मार सकते हैं, जिससे गंभीर चोट लग सकती है।

हालांकि, एमू के हमलों से इंसानों की मौतें बहुत दुर्लभ हैं। 2009 में, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर के कई एनिमल पार्कों में एमू के 100 से ज्यादा हमलों की सूचना मिली थी।

लैमरगेयर (Gypaetus barbatus)

लैमरगेयर, जिन्हें दाढ़ी वाले गिद्ध भी कहा जाता है, बड़े पक्षी हैं। ये मध्य एशिया से पूर्वी अफ्रीका और स्पेन तक के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे 1 मीटर (40 इंच) से ज्यादा लंबे हो सकते हैं और उनके पंखों का फैलाव लगभग 3 मीटर (10 फीट) होता है।

ये पक्षी मुख्य रूप से मरे हुए जानवरों को खाते हैं, खासकर हड्डियों को। वे हड्डियों को ऊंचाई से गिराकर तोड़ते हैं ताकि अंदर की मज्जा (marrow) खा सकें।

इंसानों पर हमले बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन यूनानी नाटककार एस्किलस की एक जानी-मानी कहानी है। कहा जाता है कि उनकी मौत तब हुई जब एक लैमरगेयर ने उनके सिर पर एक कछुआ गिरा दिया था। हालांकि, कई लोग इस कहानी को मनगढ़ंत मानते हैं।

ग्रेट हॉर्न्ड उल्लू (Bubo virginianus)

ग्रेट हॉर्न्ड उल्लू पूरे अमेरिका में पाए जाने वाले शक्तिशाली शिकारी हैं। वे 2 फीट (60 सेमी) से ज्यादा लंबे हो सकते हैं, और उनके पंखों का फैलाव 200 सेमी (80 इंच) के करीब होता है।

ये उल्लू अपने बच्चों या इलाके की रक्षा करते समय लोगों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। वे खासकर उन जॉगिंग करने वालों और हाइकिंग करने वालों पर हमला करते हैं, जिन्हें इसका अंदाजा नहीं होता। हालांकि चोटें आम नहीं हैं, लेकिन हमलों की खबरें आती रही हैं।

2012 में, सिएटल के एक पार्क में कई लोगों पर एक ग्रेट हॉर्न्ड उल्लू ने झपट्टा मारा था। इसी तरह की एक घटना 2015 में ओरेगन में हुई थी।

बैरेड उल्लू (Strix varia)

बैरेड उल्लू ग्रेट हॉर्न्ड उल्लू से छोटे होते हैं। ये पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण-पूर्वी कनाडा के ज्यादातर हिस्सों में पाए जाते हैं।

इनका वजन 630 से 800 ग्राम (1.4 से 1.8 पाउंड) के बीच होता है और पंखों का फैलाव लगभग 110 सेमी (43 इंच) होता है। टेक्सास से लेकर ब्रिटिश कोलंबिया तक हाइकिंग करने वालों पर बैरेड उल्लू के हमलों की खबरें आई हैं।

उत्तरी कैरोलिना में एक अजीब हत्या का मामला सामने आया था। इसमें एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। आरोप था कि उसने फायरप्लेस के औजार से हत्या की थी। सालों बाद, जब नए सबूत सामने आए, तो उसके वकीलों ने दलील दी कि शायद एक बैरेड उल्लू ने उस पर हमला किया होगा, जिससे उसे चोटें आईं।

यह एक असामान्य मामला था। 2017 में, उस व्यक्ति ने खुद को निर्दोष बताते हुए भी स्वैच्छिक मानव वध का अपराध स्वीकार कर लिया।

दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी कौन सा है?

LOC.gov द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर, कैसोवरी दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी है। यह डायनासोर के पूर्वजों का वंशज है।

सबसे बड़े कैसोवरी छह फीट तक ऊंचे हो सकते हैं। इनका वजन 160 पाउंड तक हो सकता है। ये बड़े पक्षी उड़ नहीं सकते, लेकिन अपने मजबूत पैरों की वजह से ये बहुत तेज दौड़ सकते हैं। वे अच्छी तरह तैर भी सकते हैं और जमीन और पानी दोनों पर तेजी से चल सकते हैं। कैसोवरी वर्षावन में 31 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं।

कैसोवरी आमतौर पर शर्मीले होते हैं और अपने प्राकृतिक वर्षावन घरों में उन्हें देखना मुश्किल होता है। वे बहुत आक्रामक नहीं होते हैं, और इनके हमले आम नहीं हैं। लेकिन, अगर उन्हें खतरा महसूस हो या वे गुस्से में हों, तो वे खतरनाक हो सकते हैं। इनके द्वारा किए गए जानलेवा हमले दुर्लभ हैं, जैसा कि 2019 में फ्लोरिडा के एक निजी पक्षी संग्रह में हुआ था।

