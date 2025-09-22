IB ACIO Answer Key 2025 OUT
IB ACIO Answer Key 2025: आईबी एसीआईओ उत्तर कुंजी mah.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें रिस्पांस शीट PDF

By Vijay Pratap Singh
Sep 22, 2025, 15:40 IST

IB ACIO Answer Key 2025: IB ACIO आंसर की PDF डाउनलोड लिंक अब टियर 1 परीक्षाओं के लिए सक्रिय हो गया है। Candidates अपना registration नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करके अस्थायी की (provisional key) डाउनलोड कर सकते हैं, अपने अंकों की गणना कर सकते हैं और आपत्तियां उठा सकते हैं। MHA IB ACIO रिस्पांस शीट PDF देखने का सीधा लिंक यहां दिया गया है।

IB ACIO Answer Key 2025: गृह मंत्रालय (MHA) ने 16, 17 और 18 सितंबर, 2025 को आयोजित IB ACIO परीक्षा के लिए IB ACIO आंसर की 2025 जारी कर दी है। जिन Candidates ने यह परीक्षा दी थी, वे अब अपने registration नंबर और पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉग इन करके IB ACIO 2025 आंसर की देख सकते हैं। IB ACIO आंसर की 2025 में सही उत्तर और Candidates द्वारा चुने गए विकल्प दिए गए हैं। यह आंसर की एक जरूरी दस्तावेज है। इससे Candidates को अपने अनुमानित अंकों की गणना करने और परीक्षा के अगले चरण की तैयारी शुरू करने में मदद मिलती है।

Also Check: IB ACIO Expected Cut off 2025

IB ACIO ACIO 2025 

IB ACIO आंसर की 2025 को 22 सितंबर, 2025 को mha.gov.in पर जारी किया गया। Candidates IB ACIO आंसर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसमें कोई गलती पाई जाती है, तो वे 2 सितंबर, 2025 तक आपत्तियां उठा सकते हैं। IB ACIO आंसर की 2025 को registration नंबर और पासवर्ड से अकाउंट में लॉग इन करके देखा जा सकता है।

Also Check: IB ACIO Previous Year Cutoff

IB ACIO Answer Key 2025 Link-Active

IB ACIO आंसर की 2025 का लिंक अब सक्रिय हो गया है। इससे Candidates अपनी रिस्पांस शीट देख सकते हैं और टियर 1 परीक्षा में अपने प्रदर्शन को जांच सकते हैं। आंसर की PDF गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। IB आंसर की 2025 अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, Candidates अपनी लॉग इन जानकारी का उपयोग करके आधिकारिक आंसर की देख सकते हैं।

जो Candidates IB ACIO 2025 परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब IB ACIO आंसर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वे अपने अंकों का अनुमान लगाने के लिए IB ACIO मार्क्स कैलकुलेटर का उपयोग भी कर सकते हैं। अपने IB ACIO अंकों की जांच के लिए आंसर की बहुत जरूरी है। अंतिम IB ACIO Result घोषित होने से पहले अपने अनुमानित स्कोर की गणना कर लें। IB ACIO आंसर की 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें।

IB ACIO आंसर की 2025 Login Link

IB ACIO आंसर-की 2025 - हाइलाइट्स

IB ACIO 2025 परीक्षा की रिस्पांस शीट PDF MHA की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। Candidates आपत्ति शुल्क का भुगतान करने के बाद आपत्तियां उठा सकते हैं। IB ACIO आंसर की 2025 की मुख्य बातों के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

विवरण

जानकारी

परीक्षा का नाम

IB ACIO ग्रेड-II/एग्जीक्यूटिव टियर 1

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था

गृह मंत्रालय (खुफिया विभाग)

परीक्षा की तारीखें

16 से 18 सितंबर 2025

आंसर की जारी होने की तारीख

22 सितंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

mha.gov.in

लॉग इन जानकारी

Registration ID और पासवर्ड/जन्म तिथि

आपत्ति दर्ज करने की अवधि

22 से 25 सितंबर 2025

IB ACIO आंसर-की 2025: मार्किंग स्कीम

IB ACIO आंसर की 2025 को 22 सितंबर, 2025 को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। Candidates आधिकारिक मार्किंग स्कीम का पालन करके IB ACIO अंकों की गणना कर सकते हैं। हर सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और हर गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक (0.25 अंक) काटा जाएगा।

IB ACIO उत्तर कुंजी 2025: आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कैसे करें?

टियर 1 के लिए IB ACIO आंसर की 2025 अब MHA की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। IB आंसर की देखने के लिए, Candidates को नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:

  •    आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं।

  •    होमपेज पर, नवीनतम सूचनाओं के तहत “IB ACIO आंसर की 2025” लिंक पर क्लिक करें।

  •    अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

  •    अपनी रिस्पांस शीट और सही उत्तर देखें।

  •    भविष्य के लिए PDF डाउनलोड कर लें।

  •    अंकों की गणना करने के लिए, अपने स्कोर का अनुमान लगाने के लिए 1 अंक (सही) और -1/4 (गलत) की मार्किंग स्कीम का उपयोग करें।

IB ACIO आंसर-की 2025: आपत्ति कैसे दर्ज करें?

जिन Candidates को IB ACIO आंसर की 2025 में कोई गलती मिलती है, वे आपत्ति उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें 25 सितंबर, 2025 को या उससे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जरूरी शुल्क का भुगतान करना होगा। IB ACIO आंसर की 2025 पर आपत्ति दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए चरण देखें।

  •    आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं।

  •    यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें।

  •    आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का विकल्प चुनें।

  •    प्रश्न आईडी चुनें और वैध प्रमाण के साथ अपनी आपत्ति दर्ज करें।

  •    जरूरी आपत्ति शुल्क का भुगतान करें।

  •    आपत्ति अंतिम तारीख, 25 सितंबर, 2025 से पहले दर्ज करें।

