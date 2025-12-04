AIBE 20 Answer Key 2025 Out: AIBE की प्रोविजनल आंसर-की करें डाउनलोड, यहां allindiabarexamination.com पाएं Direct Link

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE 20 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। अखिल भारतीय बार एग्जाम 2020 में शामिल हुए सभी छात्रों के लिए यह एक बड़ी खबर है, क्योंकि अब वे अपने आंसर का मिलान करके एक्सपेक्टेड स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। जारी ऑफिशल नोटिस के अनुसार, AIBE 20 की आंसर-की आज यानी 4 दिसंबर को PDF फॉर्मेट में जारी कर दी गई हैं।
सभी छात्र आंसर-की को डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर विजिट करें। आप डायरेक्ट लिंक के लिए नीचे देखें।
AIBE 20 Provisional Answer Key - Click Here
AIBE 20 Objection Tracker Guide - Click Here
AIBE 20 से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट्स
AIBE 20 एग्जाम और आंसर-की से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट्स के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।
|इवेंट
|डेट
|AIBE 20 एग्जाम डेट
|30 नवंबर, 2025
|प्रोविजनल आंसर की जारी
|4 दिसंबर, 2025
|ऑब्जेक्शन ट्रैकर विंडो की शुरुआत
|3 दिसंबर, 2025
|ऑब्जेक्शन ट्रैकर विंडो की लास्ट डेट
|10 दिसंबर, 2025
|फाइनल आंसर-की
|जल्द ही
|रिजल्ट
|फरवरी 2026 के आस-पास
छात्रों के लिए ऑब्जेक्शन ट्रैकर विंडो 3 दिसंबर 2025 की रात 11:30 बजे से 10 दिसंबर 2025 रात 11:59 बजे तक खुली रहेंगी
AIBE 20 आंसर-की कैसे डाउनलोड करें?
AIBE 20 आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सभी छात्र नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
- आंसर-की डाउनलोड करने के लिए छात्र सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।
- होमपेज पर "AIBE 20 Provisional Answer Key 2025" के लिंक पर क्लिक करें।
- फिर, आप इस लिंक पर क्लिक करें।
- आप सेट के अनुसार आंसर-की PDF फॉर्मेट को डाउनलोड कर लें।
प्रोविजनल आंसर-की पर ऑब्जेक्शन कैसे दर्ज करें?
यदि प्रोविजनल आंसर-की में दिया गया कोई आंसर गलत है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं।
- ऑब्जेक्शन दर्ज करने की विंडो 10 दिसंबर, 2025 तक खुली रहेगी।
- ऑब्जेक्शन केवल ऑनलाइन मोड से ही दर्ज किया जा सकता है। आपको वेबसाइट पर दिए गए ऑब्जेक्शन ट्रैकर के लिंक का उपयोग करना होगा।
- प्रत्येक ऑब्जेक्शन के लिए एक निर्धारित शुल्क (जैसे ₹500 प्रति प्रश्न) देना होता है, जिसके साथ आपको अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज भी देने होंगे।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation