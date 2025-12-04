AIBE 20 Answer Key 2025 Out: AIBE की प्रोविजनल आंसर-की करें डाउनलोड, यहां allindiabarexamination.com पाएं Direct Link

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE 20 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। अखिल भारतीय बार एग्जाम 2020 में शामिल हुए सभी छात्रों के लिए यह एक बड़ी खबर है, क्योंकि अब वे अपने आंसर का मिलान करके एक्सपेक्टेड स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। जारी ऑफिशल नोटिस के अनुसार, AIBE 20 की आंसर-की आज यानी 4 दिसंबर को PDF फॉर्मेट में जारी कर दी गई हैं।

सभी छात्र आंसर-की को डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर विजिट करें। आप डायरेक्ट लिंक के लिए नीचे देखें।

AIBE 20 Provisional Answer Key - Click Here

AIBE 20 Objection Tracker Guide - Click Here

AIBE 20 से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट्स

AIBE 20 एग्जाम और आंसर-की से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट्स के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।