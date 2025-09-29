Azim Premji Scholarship 2025: अजीम प्रेमजी फाउंडेशन लड़कियों को देगा स्कॉलरशिप, यहां जानें कैसे और कितनी मिलेगी राशि

अजीम प्रेमजी फाउंडेशन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की योग्य छात्राओं को अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025 दे रहा है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ी हों। यह स्कॉलरशिप पहली बार अंडरग्रेजुएट या डिप्लोमा कोर्स करने वाली छात्राओं को कोर्स की अवधि के दौरान हर साल ₹30,000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में देकर मदद करती है। उम्मीदवार अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए पात्रता मानदंड: पात्र होने के लिए, आवेदक छात्राएं होनी चाहिए जो योग्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी स्कूलों या कॉलेजों से रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर कक्षा 10 और कक्षा 12 पास कर चुकी हों। उन्हें भारत में कहीं भी किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय में 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए दो से पांच साल की अवधि वाले मान्यता प्राप्त अंडरग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा कोर्स के पहले वर्ष में प्रवेश लेना होगा।