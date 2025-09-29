Asia Cup Winners List 2025
Azim Premji Scholarship 2025: अजीम प्रेमजी फाउंडेशन लड़कियों को देगा स्कॉलरशिप, यहां जानें कैसे और कितनी मिलेगी राशि

Mahima Sharan
By Mahima Sharan
Sep 29, 2025, 12:26 IST

अजीम प्रेमजी फाउंडेशन लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप देता है। यह स्कॉलरशिप पहली बार अंडरग्रेजुएट या डिप्लोमा कोर्स करने वाली छात्राओं को मिलती है, जो खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और सरकारी स्कूलों की छात्राओं के लिए है। इन छात्राओं को हर साल ₹30,000 की राशि दी जाएगी। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर खुले हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है।

Azim Premji Scholarship 2025
अजीम प्रेमजी फाउंडेशन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की योग्य छात्राओं को अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025 दे रहा है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ी हों। यह स्कॉलरशिप पहली बार अंडरग्रेजुएट या डिप्लोमा कोर्स करने वाली छात्राओं को कोर्स की अवधि के दौरान हर साल ₹30,000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में देकर मदद करती है। उम्मीदवार अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए पात्रता मानदंड: पात्र होने के लिए, आवेदक छात्राएं होनी चाहिए जो योग्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी स्कूलों या कॉलेजों से रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर कक्षा 10 और कक्षा 12 पास कर चुकी हों। उन्हें भारत में कहीं भी किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय में 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए दो से पांच साल की अवधि वाले मान्यता प्राप्त अंडरग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा कोर्स के पहले वर्ष में प्रवेश लेना होगा।

Application process for the Azim Premji Scholarship 2025: यहां देखें प्रक्रिया

  • आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट azimpremjifoundation.org पर जाना होगा।
  • फिर “हम क्या करते हैं” सेक्शन में जाकर स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी के लिए “शिक्षा” पर क्लिक करना होगा। 
  • नए आवेदकों को “New Applicants For Batch 2025” के तहत पंजीकरण करना चाहिए, जबकि पुराने आवेदक अपने यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं। 
  • लॉग इन करने के बाद, उम्मीदवारों को सभी आवश्यक विवरणों के साथ आवेदन पत्र भरना होगा, जमा करना होगा और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रति प्रिंट करनी होगी। 

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़: 

  • आवेदकों को 2x2 इंच का पासपोर्ट साइज फोटो
  • स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर 
  • आधार कार्ड के सामने का स्कैन किया हुआ पेज जिसमें नाम, फोटो, जन्म तिथि और लिंग हो
  • बैंक पासबुक का पहला पेज स्कैन किया हुआ 
  • कक्षा 10 और कक्षा 12 की मार्कशीट अपलोड करनी होगी

स्कॉलरशिप की राशि और अंतिम तिथि: 

स्कॉलरशिप कोर्स की अवधि के दौरान हर साल ₹30,000 देती है। पात्र उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 30 सितंबर 2025 की अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर दें, ताकि आखिरी समय में कोई समस्या न हो।

Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

