उत्तर प्रदेश का सबसे व्यस्त शहर कौन-सा है, जानें नाम

By Kishan Kumar
Sep 29, 2025, 13:13 IST

उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 240,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हालांकि, जितना बड़ा यह राज्य है, उतने ही अधिक व्यस्त यहां के शहर भी हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहर अधिक भीड़, यातायात जाम और लोगों की अधिक भागदौड़ के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यूपी में सबसे व्यस्तम शहर कौन-सा है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। 

यूपी का सबसे व्यस्त शहर
भारत के उत्तर में स्थित उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख राज्यों में शामिल है। यूपी देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 240,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का यह राज्य अपनी विविध संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। जितना बड़ा यह राज्य है, उतनी ही अधिक यहां की जनसंख्या भी है।

ऐसे में यहां के कई शहर ऐसे हैं, जो दिनभर लोगों की भागदौड़, यातायात जाम और चहलकदमी से व्यस्त रहते हैं। क्या आप यूपी के सबसे व्यस्त शहर के बारे में जानते  हैं। कौन-सा है यह शहर, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

उत्तर प्रदेश में कुल जिले और मंडल 

उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे अधिक जिले वाला राज्य है। यहां कुल 75 जिले हैं, जो कि 18 मंडलों में आते हैं। ये सभी मंडल कुल चार संभागों में आते हैं, जिनमें पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड शामिल है। कुछ किताबों में हमें रोहिलखंड और बघेलखंड भी लिखा हुआ मिलता है। प्रदेश में कुल 75 नगर पंचायत, 351 तहसील, 17 नगर निगम, 826 सामुदायिक विकास खंड और 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के साथ-साथ 28 विकास प्राधिकरण मौजूद हैं। 

यूपी का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला 

यूपी के सबसे बड़े जिले की बात करें, तो यह लखीमपुर खीरी जिला है। यह जिला कुल 7246 वर्ग किलोमीटर में है। वहीं, यूपी का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जो कि 660 वर्ग किलोमीटर में है। इस शहर को स्टील सिटी भी कहा जाता है। 

यूपी का सबसे व्यसतम शहर कौन-सा है

अब सवाल है कि यूपी का सबसे व्यसतम शहर कौन-सा है, तो आपको बता दें कि यूपी का सबसे व्यस्तम शहर कानपुर है। हालांकि, कुछ लेखों में कानपुर के साथ-साथ लखनऊ को भी सबसे व्यस्त शहरों में गिना जाता है। 

किस प्रकार है सबसे व्यस्त शहर 

यूपी का कानपुर प्रदेश की औद्योगिक और वाणिज्यिक राजधानी भी है। यह सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है। साथ ही, शहर का कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन भी सबसे पुराने रेलवे स्टेशन और सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में शामिल है।

यहां हर समय लोगों की अधिक भीड़ देखी जा सकती है। कानपुर का जाम भी पूरे प्रदेश में मशहूर है, जहां मिनटों का सफर घंटों में पूरा होता है। वहीं, औद्योगिक केंद्र होने की वजह से यहां विभिन्न शहरों से लोग काम के लिए यहां पहुंचते हैं। कानपुर की दिनचर्या भागदौड़ वाली रहती है, जिस वजह से यह यूपी के सबसे व्यस्त शहरों में शामिल है। 

