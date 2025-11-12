CAT Admit Card Out: CAT 2025 एडमिट कार्ड जारी! iimcat.ac.in पर यूजर आईडी और पासवर्ड से करें तुरंत डाउनलोड…

Revised UP Board Date Sheet 2026
Nov 12, 2025, 14:01 IST

कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 के लिए रजिस्टर करने वाले लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म हो गया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) कोझिकोड ने कैट 2025 एग्जाम के ऑफिशियल एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने एग्जाम के लिए रजिस्टर किया है, वे अब iimcat.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। एग्जाम सेंटर में एंट्री लेने के लिए एडमिट कार्ड काफी जरूरी डॉक्यूमेंट हैं, इसलिए इसे जल्द ही डाउनलोड करें। 

Direct Link: Download CAT 2025 Admit Card 

CAT 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप्स 

CAT 2025 का एग्जाम देने के लिए सभी छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।  

  1. सबसे पहले CAT की ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं।
  2. वेबसाइट के होमपेज पर "Registered Candidate Login" या "Download Admit Card" लिंक पर क्लिक करें।
  3. अब आपको एक नए लॉगिन पेज पर निर्देशित किया जाएगा, जहां आप यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर सकेंगे।
  4. लॉगिन करने के बाद, आपको "Admit Card" टैब दिखाई देगा। फिर, आप उसपर क्लिक करें। 
  5. कैट 2025 का एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा।
  6. अब एडमिट कार्ड को ध्यान से देखने के बाद उसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लें। 

एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारी को चेक करें।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद, आप यह चेक करें कि आपके एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की गलती नहीं हो। क्या-क्या चेक करने के लिए आप नीचे दी गई टेबल को देखें। 

डिटेल्स 

डिटेल्स चेक करें

छात्र का नाम

नाम रजिस्टर फॉर्म से मेल खाना चाहिए। 

रजिस्टर/ रोल नंबर

एक-एक नंबर चेक करें। 

जन्म तिथि

रजिस्टर फॉर्म से मिलाए। 

एग्जाम की डेट 

30 नवंबर 2025 की डेट देखें।

एग्जाम स्लॉट

सुबह (Slot 1), दोपहर (Slot 2) या शाम (Slot 3)

एग्जाम सेंटर 

एग्जाम सेंटर का पूरा एड्रेस चेक करें। 

फोटो और हस्ताक्षर

फोटो और हस्ताक्षर, रजिस्टर फॉर्म से मैच करें। 

यहां भी पढ़े: CAT 2025 Admit Card: IIM CAT हॉल टिकट 12 नवंबर को iimcat.ac.in पर होगा जारी

The Indian Institute of Management (IIM), Kozhikode will release the CAT 2025 admit card today, November 12, 2025
यहां भी पढ़े: CAT 2025 Admit Card: IIM CAT हॉल टिकट 12 नवंबर को iimcat.ac.in पर होगा जारी

