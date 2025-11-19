CBSE बोर्ड ने 10वीं-12वीं के फाइनल मार्क्स को लेकर जारी किया नोटिस, टीचर्स को दिए ये निर्देश

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण नोटिस जारी किए हैं। जारी नोटिस के अनुसार टिचर्स को प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स की डिटेल्स भरते समय ध्यान देने की सलाह दी जाती है। साथ ही, CBSE बोर्ड ने टीचर्स को कहा कि शीट में मार्क्स भरते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही या गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट का टाइम टेबल
CBSE ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट की डेट्स की घोषणा कर दी गई है।
- शुरू होने की डेट: 1 जनवरी 2026
- लास्ट डेट: 14 फरवरी 2026
बोर्ड ने सभी स्कूलों को इस टाइम टेबल के अनुसार ही मार्क्स की प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक पूरी करने का निर्देश दिया है। यह टाइम टेबल छात्रों को बाद में होने वाले किसी भी असुविधा से बचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
नियमों का ध्यान से पालन करना क्यों जरूरी है?
कई बार टीचर्स से माक्स अपलोड करते समय अनजाने में कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, जिसके कारण छात्रों का रिजल्ट काफी ज्यादा प्रभावित होता हैं। साथ ही, दोबारा से माक्स शीट में सुधार प्रक्रिया करना बोर्ड के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए, बोर्ड ने पहले ही सभी स्कूलों के लिए डिटेल्ड गाइडलाइन जारी कर दिए हैं।
- गलती सुधारने का दूसरा मौका नहीं - बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिस के द्वारा निर्देश दिया कि एक बार माक्स ऑनलाइन पोर्टल पर फिल करने के बाद, उनमें किसी भी तरह की गलती सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा।
- सब्जेक्ट के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन - CBSE ने अपने सर्कुलर में हर सब्जेक्ट के लिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से बताया है। जैसे:-
- किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा।
- किसमें प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट होगा।
- उनको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कितने होंगे।
- एक्सटर्नल एग्जामिनर - CBSE बोर्ड ने नोटिस में यह भी बताया है कि किन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के लिए बोर्ड की तरफ से एक्सटर्नल एग्जामिनर नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया कि किन सब्जेक्ट के लिए स्कूल के ही एग्जामिनर नियुक्त होंगे।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation