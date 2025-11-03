Check Women's ODI World Cup Winners List
Guru Nanak Jayanti 2025: पंजाब और अन्य राज्यों में स्कूलों की छुट्टी; पूरी जानकारी यहां देखें

Nov 3, 2025, 17:41 IST

गुरु नानक जयंती 2025 पर पूरे भारत में सार्वजनिक छुट्टी रहेगी और स्कूल भी बंद रहेंगे। आइए, इसकी तारीख, महत्व और इस बारे में जानें कि स्कूल और छात्र गुरु नानक देव जी की जयंती कैसे मनाते हैं।

Guru Nanak Jayanti 2025 School Holiday
Guru Nanak Jayanti School Holiday 2025: हालांकि, भारत में त्योहारों का बड़ा सीजन अक्टूबर में छठ पूजा के साथ ही खत्म हो गया है, फिर भी नवंबर के महीने में स्कूलों में कुछ छुट्टियां हैं। नवंबर में कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर स्कूलों में छुट्टियां होती हैं। छात्र नीचे नवंबर 2025 में आने वाली स्कूलों की छुट्टियों की लिस्ट देख सकते हैं।

गुरु नानक जयंती को प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसे गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सिख धर्म के संस्थापक के सम्मान में मनाया जाता है। इस मौके पर देशभर के गुरुद्वारों में कीर्तन, लंगर और जुलूस का आयोजन किया जाता है।

गुरु नानक जयंती पर स्कूलों में छुट्टी

गुरु नानक जयंती के अवसर पर दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, यूपी में स्कूल बंद रहेंगे। इस साल गुरु नानक जयंती 5 नवंबर, 2025 को है।

नवंबर में स्कूलों की छुट्टियां

नवंबर में कई राज्यों में कुछ खास तारीखों पर स्कूल बंद रहेंगे। छुट्टियों की घोषित सूची के अनुसार, 5 नवंबर, 2025 को गुरु नानक जयंती के मौके पर कुछ राज्यों के स्कूलों में छुट्टी होगी। इस अवसर पर दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, यूपी जैसे कई राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे।

नवंबर 2025 के लिए स्कूलों की छुट्टियों की लिस्ट

तारीख

छुट्टी

5 नवंबर, 2025

गुरु नानक जयंती

9 नवंबर, 2025

उत्तराखंड स्थापना दिवस

14 नवंबर, 2025

बाल दिवस

15 नवंबर, 2025

झारखंड स्थापना दिवस

24 नवंबर, 2025

गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

