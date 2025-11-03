Guru Nanak Jayanti 2025: पंजाब और अन्य राज्यों में स्कूलों की छुट्टी; पूरी जानकारी यहां देखें

Guru Nanak Jayanti School Holiday 2025: हालांकि, भारत में त्योहारों का बड़ा सीजन अक्टूबर में छठ पूजा के साथ ही खत्म हो गया है, फिर भी नवंबर के महीने में स्कूलों में कुछ छुट्टियां हैं। नवंबर में कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर स्कूलों में छुट्टियां होती हैं। छात्र नीचे नवंबर 2025 में आने वाली स्कूलों की छुट्टियों की लिस्ट देख सकते हैं।
गुरु नानक जयंती को प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसे गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सिख धर्म के संस्थापक के सम्मान में मनाया जाता है। इस मौके पर देशभर के गुरुद्वारों में कीर्तन, लंगर और जुलूस का आयोजन किया जाता है।
गुरु नानक जयंती पर स्कूलों में छुट्टी
गुरु नानक जयंती के अवसर पर दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, यूपी में स्कूल बंद रहेंगे। इस साल गुरु नानक जयंती 5 नवंबर, 2025 को है।
नवंबर में स्कूलों की छुट्टियां
नवंबर में कई राज्यों में कुछ खास तारीखों पर स्कूल बंद रहेंगे। छुट्टियों की घोषित सूची के अनुसार, 5 नवंबर, 2025 को गुरु नानक जयंती के मौके पर कुछ राज्यों के स्कूलों में छुट्टी होगी। इस अवसर पर दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, यूपी जैसे कई राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे।
नवंबर 2025 के लिए स्कूलों की छुट्टियों की लिस्ट
|
तारीख
|
छुट्टी
|
5 नवंबर, 2025
|
गुरु नानक जयंती
|
9 नवंबर, 2025
|
उत्तराखंड स्थापना दिवस
|
14 नवंबर, 2025
|
बाल दिवस
|
15 नवंबर, 2025
|
झारखंड स्थापना दिवस
|
24 नवंबर, 2025
|
गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस
यहां भी पढ़े: IIT Gate 2026
Comments
All Comments (0)
Join the conversation