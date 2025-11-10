ICAR Counselling 2025: राउंड 4 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट icarcounseling.com पर जारी; AICE JRF/SRF, AIEEA देखें अलॉटमेंट

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने आज, 10 नवंबर 2025 को ICAR काउंसलिंग 2025 राउंड 4 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। कैंडिडेट को सीट अलॉटमेंट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट icarcounseling.com पर जाना होगा। कृषि और संबंधित विज्ञान में UG, PG और PhD Courses में एडमिशन लेने के इच्छुक योग्य छात्रों को अपना काउंसलिंग रिजल्ट ऑनलाइन देखना होगा। इसके बाद, उन्हें तय समय के अंदर वेरिफिकेशन के लिए अपने कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा।
ICAR काउंसलिंग 2025 की मुख्य बातें
इस टेबल में ICAR काउंसलिंग 2025 की मुख्य जानकारी देखें:
अवलोकन
विवरण
घटना नाम
आईसीएआर काउंसलिंग 2025 राउंड 4 सीट आवंटन परिणाम
परीक्षा का नाम
जूनियर/सीनियर रिसर्च फेलोशिप (डॉक्टरेट) के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा प्रवेश के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा
बोर्ड का नाम
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
शैक्षणिक वर्ष
2025-26
आधिकारिक वेबसाइट
icarcounseling.com
स्तर
स्नातक (यूजी) स्नातकोत्तर (पीजी) पीएचडी
धारा
कृषि और संबद्ध विज्ञान
लॉग इन प्रमाण - पत्र
आवेदन संख्या पासवर्ड
ICAR काउंसलिंग 2025 राउंड 4 सीट अलॉटमेंट कैसे देखें?
कैंडिडेट को अपना ICAR काउंसलिंग 2025 राउंड 4 का सीट अलॉटमेंट ऑनलाइन देखने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:
1. आधिकारिक वेबसाइट icarcounseling.com पर जाएं।
2. ‘Important Links’ में ‘Applicant Login’ पर क्लिक करें।
3. लॉगिन विंडो में, ड्रॉपडाउन से परीक्षा चुनें और अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालें।
4. सिक्योरिटी कोड डालकर ‘Login’ बटन दबाएं।
5. कैंडिडेट डैशबोर्ड में, सीट अलॉटमेंट लेटर के लिंक पर क्लिक करें।
6. ICAR काउंसलिंग 2025 राउंड 4 का सीट अलॉटमेंट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
7. इसे भविष्य के लिए डाउनलोड कर लें।
