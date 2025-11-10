IIT Guwahati GATE 2026: करेक्शन विंडो, एप्लीकेशन में सुधार की आखिरी तारीख आज, gate2026.iitg.ac.in पर जानकारी एडिट करें

GATE Correction Window 2026: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), गुवाहाटी आज, 10 नवंबर, 2025 को ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 एप्लीकेशन करेक्शन विंडो बंद कर देगा। कैंडिडेट आज आधिकारिक GATE ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (GOAPS) पोर्टल gate2026.iitg.ac.in पर अपने एप्लीकेशन में बदलाव कर सकेंगे। जिन विवरणों में बदलाव किया जा सकता है, वे हैं- नाम, कैटेगरी, परीक्षा पेपर, सेंटर, शैक्षणिक योग्यता आदि। कैंडिडेट 2 जनवरी, 2026 को अपना GATE एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड कर सकेंगे।

GATE 2026 की खास बातें

GATE 2026 परीक्षा से संबंधित जरूरी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें: