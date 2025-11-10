IIT Guwahati GATE 2026: करेक्शन विंडो, एप्लीकेशन में सुधार की आखिरी तारीख आज, gate2026.iitg.ac.in पर जानकारी एडिट करें

GATE Correction Window 2026: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), गुवाहाटी आज, 10 नवंबर, 2025 को ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 एप्लीकेशन करेक्शन विंडो बंद कर देगा। कैंडिडेट आज आधिकारिक GATE ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (GOAPS) पोर्टल gate2026.iitg.ac.in पर अपने एप्लीकेशन में बदलाव कर सकेंगे। जिन विवरणों में बदलाव किया जा सकता है, वे हैं- नाम, कैटेगरी, परीक्षा पेपर, सेंटर, शैक्षणिक योग्यता आदि। कैंडिडेट 2 जनवरी, 2026 को अपना GATE एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड कर सकेंगे।
GATE 2026 की खास बातें
GATE 2026 परीक्षा से संबंधित जरूरी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|
अवलोकन
|
विवरण
|
घटना नाम
|
GATE 2026 आवेदन सुधार की अंतिम तिथि
|
परीक्षा का नाम
|
इंजीनियरिंग में स्नातक योग्यता परीक्षा (GATE)
|
बोर्ड का नाम
|
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गुवाहाटी
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2025-26
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
आवेदन पोर्टल
|
धारा
|
इंजीनियरिंग
|
पैमाना
|
देशव्यापी
|
स्तर
|
स्नातकोत्तर
|
परीक्षा तिथियां
|
7, 8, 14 और 15 फ़रवरी, 2026
|
प्रोग्राम
|
एमटेक (प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर)
|
कुल कागजात
|
30
|
परीक्षा शिफ्ट
|
पूर्वाह्न: 9:30 - 12:30 अपराह्न दोपहर: 2:30 - 5:30 अपराह्न
|
लॉगिन क्रेडेंशियल
|
पंजीयन पहचान
GATE 2026 एप्लीकेशन करेक्शन विंडो का उपयोग कैसे करें?
एप्लीकेशन करेक्शन विंडो में अपने GATE 2026 विवरण को सही करने और/या बदलने के लिए कैंडिडेट को नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:
1. आधिकारिक GOAPS पोर्टल gate2026.iitg.ac.in पर जाएं।
2. लॉगिन करने के लिए अपनी एनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड डालें।
3. जिन फील्ड में सुधार करना है, उन्हें चुनें।
4. जरूरी फीस का भुगतान करें।
5. फॉर्म को ध्यान से जांचें और सबमिट करें।
6. भविष्य में उपयोग के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।
