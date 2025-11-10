MP Police SI Bharti 2025: आज एमपी पुलिस SI के 500 पदों पर, आवेदन की अंतिम तिथि, 15 नवंबर तक करें फॉर्म में करेक्शन

MP Police SI Bharti 2025 Last Date: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB)सूबेदार/सब- इंस्पेक्टर के कुल 500 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर तुरंत जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं। ।

उम्मीदवारों को अंतिम समय में तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए आवेदन समय से पहले पूरा करने की सलाह दी जाती है। एमपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 9 जनवरी, 2026 को दो पालियों में किया जाएगा। वहीं, उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए फॉर्म में सुधार करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर तय की गई है।

MP Police SI Vacancy 2025: आवेदन लिंक

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) सूबेदार/सब- इंस्पेक्टर के 500 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 9 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए, नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें: