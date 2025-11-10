MAHA TET Hall Ticket 2025 Out
MP Police SI Bharti 2025: आज एमपी पुलिस SI के 500 पदों पर, आवेदन की अंतिम तिथि, 15 नवंबर तक करें फॉर्म में करेक्शन

By Priyanka Pal
Nov 10, 2025, 16:48 IST

MP Police SI Bharti 2025 Last Date: एमपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 10 नवंबर, 2025 को समाप्त होने जा रही है। अंतिम समय में आने वाली तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए उम्मीदवारों को समय से पहले आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। 

MP Police SI Bharti 2025 Last Date Today
MP Police SI Bharti 2025 Last Date Today

MP Police SI Bharti 2025 Last Date: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB)सूबेदार/सब- इंस्पेक्टर के कुल 500 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर तुरंत जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं। । 

उम्मीदवारों को अंतिम समय में तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए आवेदन समय से पहले पूरा करने की सलाह दी जाती है। एमपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 9 जनवरी, 2026 को दो पालियों में किया जाएगा। वहीं, उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए फॉर्म में सुधार करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर तय की गई है। 

MP Police SI Vacancy 2025: आवेदन लिंक 

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) सूबेदार/सब- इंस्पेक्टर के 500 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन  9 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए, नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें:

एमपी पुलिस एसआई भर्ती 2025

आवेदन लिंक

MP Police SI Bharti 2025 Last Date: महत्वपूर्ण विवरण 

एमपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 9 जनवरी, 2026 को दो पालियों में किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल में दिया गया विवरण देखें:

संगठन 

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB)

पद का नाम 

सूबेदार/सब- इंस्पेक्टर 

पदों की संख्या 

500

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 

10 नवंबर, 2025

फॉर्म में सुधार करने की अंतिम तिथि 

15 नवंबर, 2025

परीक्षा तिथि 

9 जनवरी, 2026

आयु सीमा 

18 से 25 वर्ष (10.11.2025)

शैक्षणिक योग्यता 

ग्रेजुएशन डिग्री 

आवेदन शुल्क 

जनरल, OBC, EWS - 500 रुपये

SC,ST,PWD - 250 रुपये

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://esb.mp.gov.in/

MP Police SI Bharti 2025: चयन प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी?

संबंधित भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों के आधार पर पूरी की जाएगी:

  • प्रीलिम्स परीक्षा

  • मेन्स परीक्षा

  • फिजिकल टेस्ट (PET/PST)

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • मेडिकल टेस्ट

MP Police SI Bharti 2025: ऑनलाइन आवेदन करने के स्टेप 

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 100 रुपये और जनरल के लिए 200 रुपये तय किया गया है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन के लिए नीचे दिए गए स्टेप फॉलो करें:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://esb.mp.gov.in/ पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, MP Police SI Application Form 2025 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3 अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें। 

स्टेप 4 लॉगिन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरें। 

स्टेप 5 एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें। 

स्टेप 6 फॉर्म सबमिट कर प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

