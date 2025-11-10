MAHA TET Hall Ticket 2025 Out
दुनिया के किस देश में है सबसे अच्छी शिक्षा प्रणाली, जानें यहां

By Kishan Kumar
Nov 10, 2025, 17:12 IST

दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा प्रणालियां अक्सर उन देशों में मिलती हैं, जो क्वालिटी, बराबरी और नई सोच को महत्त्व देते हैं। उदाहरण के लिए डेनमार्क इस मामले में सबसे आगे है। वहां गंभीर सोच और सभी के लिए मुफ्त शिक्षा पर जोर दिया जाता है। फिनलैंड को उसके छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण, बहुत कम मानकीकृत परीक्षण और बेहद सम्मानित शिक्षकों के लिए जाना जाता है।

सबसे अच्छी शिक्षा वाले देश
सबसे अच्छी शिक्षा वाले देश

शिक्षा किसी भी देश का भविष्य तय करती है। यह युवा मन में ज्ञान, कौशल और मूल्यों का निर्माण करती है। एक मजबूत शिक्षा प्रणाली लोगों को आगे बढ़ने और सफल होने में मदद करती है। यह अर्थव्यवस्था को भी सहारा देती है और जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाती है।

लेकिन, किसी शिक्षा प्रणाली को सबसे अच्छा क्या बनाता है? यह सिर्फ टेस्ट के नंबरों के बारे में नहीं है। सबसे अच्छी प्रणालियां रचनात्मकता, गंभीर सोच, समान अवसर और छात्रों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वे छात्रों को असल दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करती हैं।

यू.एस. न्यूज के अनुसार, डेनमार्क में दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। यह मुफ्त शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक और तनाव-मुक्त सीखने का माहौल देती है। अन्य शीर्ष देशों में दक्षिण कोरिया, जापान और कनाडा शामिल हैं।

इस लेख में हम दुनिया की शीर्ष शिक्षा प्रणालियों की जांच करेंगे। हम यह जानेंगे कि वे इतनी अच्छी क्यों हैं। हम यह भी देखेंगे कि भारत वैश्विक रैंकिंग में कहां खड़ा है। क्या भारत बाकी देशों के बराबर आ रहा है? इसकी ताकत और चुनौतियां क्या हैं? आइए जानते हैं।

किस देश की शिक्षा प्रणाली सबसे अच्छी है?

यू.एस. न्यूज के अनुसार, यहां दुनिया के उन देशों की सूची दी गई है जिनकी शिक्षा प्रणाली सबसे अच्छी है:

रैंकिंग

देश

जीडीपी

जनसंख्या

1

डेनमार्क

404 अरब डॉलर

59.5 लाख

2

स्वीडन

593 अरब डॉलर

1.05 करोड़

3

यूनाइटेड किंगडम

3.34 खरब डॉलर

6.84 करोड़

4

फिनलैंड

300 अरब डॉलर

55.8 लाख

5

जर्मनी

4.46 खरब डॉलर

8.45 करोड़

6

कनाडा

2.14 खरब डॉलर

4.01 करोड़

7

नॉर्वे

486 अरब डॉलर

55.2 लाख

8

जापान

4.21 खरब डॉलर

12.5 करोड़

9

स्विट्जरलैंड

885 अरब डॉलर

88.5 लाख

10

ऑस्ट्रेलिया

1.72 खरब डॉलर

2.66 करोड़

54

भारत

3.55 खरब डॉलर

1.43 अरब

डेनमार्क

डेनमार्क की शिक्षा प्रणाली को सभी नागरिकों के लिए मुफ्त और सुलभ शिक्षा देने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए बहुत सम्मान दिया जाता है।

इसे #1 रैंक इसलिए मिली है, क्योंकि इसका तरीका सबको साथ लेकर चलने वाला है। यह रटने के बजाय गंभीर सोच, रचनात्मकता और सहयोग पर जोर देता है। इस प्रणाली को अच्छी फंडिंग मिलती है और बचपन की शुरुआती शिक्षा और व्यावसायिक ट्रेनिंग पर खास ध्यान दिया जाता है। इसकी एक मुख्य विशेषता "फोल्क्सकोले" (Folkeskole) है, जो एक व्यापक पब्लिक स्कूल प्रणाली है। इसमें सभी बच्चे 6 से 16 साल की उम्र तक पढ़ते हैं। शिक्षकों को काम करने की आजादी और उनके लगातार पेशेवर विकास से भी इसकी सफलता में मदद मिलती है।

स्वीडन

स्वीडन की शिक्षा प्रणाली, जिसे #2 रैंक मिली है, बराबरी और क्वालिटी पर ध्यान देने के लिए जानी जाती है। सरकार यह पक्का करती है कि सभी छात्रों को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, बेहतरीन शैक्षिक अवसर मिलें।

यह प्रणाली विकेंद्रीकृत (decentralised) है, जिससे नगर पालिकाओं को स्कूलों पर काफी कंट्रोल मिलता है। यह स्थानीय स्तर पर नई सोच को बढ़ावा देता है।

इसका एक मुख्य सिद्धांत जीवन भर सीखने को बढ़ावा देना है। इसके लिए वयस्कों के लिए शिक्षा के कई कार्यक्रम उपलब्ध हैं। इसके अलावा, छात्रों की भलाई और व्यक्तिगत सीखने की योजनाओं पर जोर देने से एक समावेशी और सहायक माहौल बनाने में मदद मिलती है।

यूनाइटेड किंगडम

यूनाइटेड किंगडम की शिक्षा प्रणाली, जिसे #3 रैंक मिली है, बहुत विविध है और इसका दुनिया भर में प्रभाव है। यह अपनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी और अकादमिक रूप से बहुत अच्छा होने की एक मजबूत परंपरा के लिए जाना जाता है।

इस प्रणाली में सरकारी सहायता वाले स्कूल और निजी संस्थान दोनों शामिल हैं। इसकी एक मुख्य विशेषता राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है, जो यह तय करता है कि क्या पढ़ाया जाएगा।

यूके का मानकीकृत परीक्षण, जैसे कि जीसीएसई (GCSEs) और ए-लेवल (A-levels) पर ध्यान देना एक उच्च स्तर की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यह उच्च शिक्षा के लिए एक स्पष्ट रास्ता भी देता है। यह देश अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए भी एक केंद्रीय केंद्र है।

