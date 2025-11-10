दुनिया के पहाड़ों के बारे में कितनी है आपकी जानकारी, यहां परखें

पहाड़ ऐसी भू-आकृतियां हैं, जो अपने आसपास के क्षेत्र से ज्यादा ऊंचे होते हैं। इनकी पहचान एक शिखर या चोटी और खड़ी ढलानों से होती है। इस क्विज में हम दुनिया के पहाड़ों के बारे में कुछ सबसे दिलचस्प सवालों को देखेंगे।
यह क्विज उन छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, जो पहाड़ों के बारे में और जानना चाहते हैं। साथ ही, यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी है, जो कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।
चलिए, शुरू करते हैं।
1. उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन-सा है?
(a) माउंट लोगन
(b) माउंट मैकिनले
(c) माउंट किलिमंजारो
(d) माउंट एवरेस्ट
सही उत्तर: (b) माउंट मैकिनले
व्याख्या: माउंट मैकिनले, जिसे डेनाली के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। यह अमेरिका के अलास्का में स्थित है। माउंट मैकिनले की ऊंचाई 6190 मीटर है।
2. ग्रीक पौराणिक कथाओं में किस पर्वत को देवी-देवताओं का घर माना जाता है?
(a) माउंट रशमोर
(b) माउंट मैकिनले
(c) माउंट किलिमंजारो
(d) माउंट ओलिंपस
सही उत्तर: (d) माउंट ओलिंपस
व्याख्या: ग्रीक पौराणिक कथाओं में माउंट ओलिंपस को देवी-देवताओं का घर माना जाता है।
3. माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है?
(a) आल्प्स
(b) एंडीज
(c) हिमालय
(d) रॉकी
सही उत्तर: (c) हिमालय
व्याख्या: माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित है। यह 8849 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है।
4. कौन-सी पर्वत श्रृंखला यूरोप को एशिया से अलग करती है?
(a) यूराल पर्वत
(b) कार्पेथियन पर्वत
(c) आल्प्स
(d) काकेशस पर्वत
सही उत्तर: (a) यूराल पर्वत
व्याख्या: यूराल पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया महाद्वीपों को अलग करती है। इसे दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माना जाता है।
5. माचू पिच्चू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है?
(a) आल्प्स
(b) हिमालय
(c) एंडीज
(d) यूराल
सही उत्तर: (c) एंडीज
व्याख्या: माचू पिच्चू पेरू में एंडीज पर्वत की कॉर्डिलेरा डी विलकाबाम्बा श्रृंखला में स्थित है।
6. अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन-सी है?
(a) माउंट केन्या
(b) माउंट एल्गॉन
(c) रुइंसोरी पर्वत
(d) माउंट किलिमंजारो
सही उत्तर: (d) माउंट किलिमंजारो
व्याख्या: माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह तंजानिया में स्थित है।
7. फ्रांस और स्पेन के बीच की सीमा पर कौन-सी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है?
(a) आल्प्स
(b) पाइरेनीज
(c) यूराल
(d) रॉकी पर्वत
सही उत्तर: (b) पाइरेनीज
व्याख्या: पाइरेनीज पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन की सीमा पर फैली हुई है। यह लगभग 435 किलोमीटर लंबी है।
8. पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन-सी है?
(a) पाइरेनीज
(b) हिमालय
(c) एंडीज
(d) यूराल
सही उत्तर: (c) एंडीज
व्याख्या: एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह 7,000 किलोमीटर तक फैली हुई है और दक्षिण अमेरिका के सात देशों से होकर गुजरती है।
9. जापान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन-सी है?
(a) माउंट किटा
(b) माउंट हाकु
(c) माउंट टेट
(d) माउंट फूजी
सही उत्तर: (d) माउंट फूजी
व्याख्या: माउंट फूजी जापान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 3776 मीटर है।
10. दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन-सी है?
(a) अकांकागुआ
(b) चिम्बोराजो
(c) हुआस्करन
(d) कोटोपैक्सी
सही उत्तर: (a) अकांकागुआ
व्याख्या: अकांकागुआ 6961 मीटर की ऊंचाई के साथ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है।
