दुनिया के पहाड़ों के बारे में कितनी है आपकी जानकारी, यहां परखें

पहाड़ ऐसी भू-आकृतियां हैं, जो अपने आसपास के क्षेत्र से ज्यादा ऊंचे होते हैं। इनकी पहचान एक शिखर या चोटी और खड़ी ढलानों से होती है। इस क्विज में हम दुनिया के पहाड़ों के बारे में कुछ सबसे दिलचस्प सवालों को देखेंगे।

यह क्विज उन छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, जो पहाड़ों के बारे में और जानना चाहते हैं। साथ ही, यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी है, जो कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।

चलिए, शुरू करते हैं।

1. उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन-सा है?

(a) माउंट लोगन

(b) माउंट मैकिनले

(c) माउंट किलिमंजारो

(d) माउंट एवरेस्ट

सही उत्तर: (b) माउंट मैकिनले

व्याख्या: माउंट मैकिनले, जिसे डेनाली के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। यह अमेरिका के अलास्का में स्थित है। माउंट मैकिनले की ऊंचाई 6190 मीटर है।



