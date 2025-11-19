News

ICSI CSEET नवंबर Result 2025 की तारीख घोषित, ICSI कंपनी सेक्रेटरीज का स्कोरकार्ड कल दोपहर 2:00 बजे icsi.edu पर होगा जारी

ICSI CSEET November Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) कल, 20 नवंबर 2025 को दोपहर 2 बजे ICSI कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) नवंबर 2025 का रिजल्ट जारी करेगा। CSEET रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय के बारे में आधिकारिक सूचना ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर पोस्ट की गई थी। यह परीक्षा 8 और 10 नवंबर 2025 को पूरे भारत में ऑनलाइन, रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड में आयोजित की गई थी।

आधिकारिक सूचना में लिखा है, "कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) जो 08 नवंबर 2025 और 10 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था, उसका रिजल्ट गुरुवार, 20 नवंबर 2025 को दोपहर 02:00 बजे घोषित किया जाएगा।"

ICSI CSEET नवंबर 2025 रिजल्ट कैसे चेक करें?

CSEET नवंबर 2025 का स्कोरकार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट को नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:

आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाएं। 'CSEET Result November 2025' टैब पर क्लिक करें। अपनी जानकारी दर्ज करें। ICSI CSEET नवंबर 2025 रिजल्ट की PDF फाइल स्क्रीन पर दिखाई देगी। अपनी जानकारी जांचें और भविष्य में उपयोग के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें।

ICSI CSEET नवंबर 2025 की मुख्य बातें

ICSI CSEET नवंबर 2025 की जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

अवलोकन डिटेल्स इवेंट का नाम ICSI CSEET नवंबर 2025 रिजल्ट डेट एग्जाम का नाम ICSI कंपनी सचिव कार्यकारी प्रवेश परीक्षा (CSEET ) नवंबर 2025 बोर्ड का नाम भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) शैक्षणिक वर्ष 2025-26 आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu एग्जाम की डेट 8 और 10 नवंबर, 2025 एग्जाम मोड ऑनलाइन, रिमोट-प्रोक्टर्ड प्रारूप

ICSI CSEET November 2025 result will be released tomorrow, November 20, 2025, at 2 PM