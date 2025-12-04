IIM CAT 2025 की प्रोविजनल आंसर-की और रिस्पांस शीट आज हुई जारी, यहां से पाएं Direct Link

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) कोझिकोड, जिसने 30 नवंबर, 2025 को कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) का आयोजन किया था। आज यानी 4 दिसंबर, 2025 को 5 बजे CAT 2025 की प्रोविजनल आंसर की और कैंडिडेट रिस्पांस शीट जारी कर दी है। लाखों MBA छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अब वे अपने दिए गए जवाबों को ऑफिशियल आंसर से मिलाकर अपने एक्सपेक्टेड स्कोर को जान सकेंगे।

छात्रों के लिए यह दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेज ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जल्द ही उपलब्ध होंगे। सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (CAT ID और पासवर्ड) तैयार रखें।

CAT 2025 Provisional Answer Key, Response Sheet - Click Here (Available Soon)

CAT 2025 Provisional Answer Key, Response Sheet Official Notification - Click Here

इंपोर्टेंट डेट्स: स्कोर कैलकुलेशन की शुरुआत

CAT 2025 की आंसर-की और ऑब्जेक्शन ट्रैकर विंडो से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट्स नीचे दी गई टेबल में हैं। आइए नजर डालते हैं।