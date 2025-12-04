CAT Response Sheet 2025
Focus
Quick Links
News

IIM CAT 2025 की प्रोविजनल आंसर-की और रिस्पांस शीट आज हुई जारी, यहां से पाएं Direct Link

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 4, 2025, 17:07 IST

 IIM ने आज, 4 दिसंबर 2025 को 5 बजे CAT 2025 की आंसर-की और रिस्पांस शीट जारी कर दी है। सभी छात्र ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर दिए गए लिंक से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
CAT 2025 Provisional Answer Key, Response Sheet to be Released Today
CAT 2025 Provisional Answer Key, Response Sheet to be Released Today
Register for Result Updates

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) कोझिकोड, जिसने 30 नवंबर, 2025 को कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) का आयोजन किया था। आज यानी 4 दिसंबर, 2025 को 5 बजे CAT 2025 की प्रोविजनल आंसर की और कैंडिडेट रिस्पांस शीट जारी कर दी है। लाखों MBA छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अब वे अपने दिए गए जवाबों को ऑफिशियल आंसर से मिलाकर अपने एक्सपेक्टेड स्कोर को जान सकेंगे।

छात्रों के लिए यह दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेज ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जल्द ही उपलब्ध होंगे। सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (CAT ID और पासवर्ड) तैयार रखें।

CAT 2025 Provisional Answer Key, Response Sheet - Click Here (Available Soon)

CAT 2025 Provisional Answer Key, Response Sheet Official Notification - Click Here

इंपोर्टेंट डेट्स: स्कोर कैलकुलेशन की शुरुआत

CAT 2025 की आंसर-की और ऑब्जेक्शन ट्रैकर विंडो से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट्स नीचे दी गई टेबल में हैं। आइए नजर डालते हैं। 

इवेंट डेट
CAT 2025 एग्जाम डेट  30 नवंबर 2025
प्रोविजनल आंसर की/ रिस्पांस शीट जारी 4 दिसंबर 2025
ऑब्जेक्शन करने की शुरुआत  8 दिसंबर 2025 (दोपहर 12:00 बजे से)
ऑब्जेक्शन दर्ज करने की लास्ट डेट 10 दिसंबर 2025 (रात 11:55 बजे तक)
फाइनल आंसर की व रिजल्ट दिसंबर 2025 (एक्सपेक्टेड) 

प्रोविजनल आंसर की और रिस्पांस शीट कैसे डाउनलोड करें?

सभी छात्र इन्हें डाउनलोड करने के लिए हमारे बताए गए इन आसान स्टेप्स को देखें। अपनी रिस्पांस शीट को ऑफिशियल आंसर-की से मिलाकर अपने स्कोर की जांच कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले, IIM CAT की ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर दिए गए "Candidate Login" या "Response Sheet / Answer Key" लिंक पर क्लिक करें।
  3. फिर, अपना CAT ID/रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और सबमिट करें।
  4. लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पर आपको 'Provisional Answer Key' और 'Candidate Response Sheet' डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा।
  5. दोनों PDF फाइलों को डाउनलोड करें और अपने एक्सपेक्टेड स्कोर की गणना शुरू करें।
Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News