IIM CAT 2025 की प्रोविजनल आंसर-की और रिस्पांस शीट आज हुई जारी, यहां से पाएं Direct Link

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) कोझिकोड, जिसने 30 नवंबर, 2025 को कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) का आयोजन किया था। आज यानी 4 दिसंबर, 2025 को 5 बजे CAT 2025 की प्रोविजनल आंसर की और कैंडिडेट रिस्पांस शीट जारी कर दी है। लाखों MBA छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अब वे अपने दिए गए जवाबों को ऑफिशियल आंसर से मिलाकर अपने एक्सपेक्टेड स्कोर को जान सकेंगे।
छात्रों के लिए यह दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेज ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जल्द ही उपलब्ध होंगे। सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (CAT ID और पासवर्ड) तैयार रखें।
इंपोर्टेंट डेट्स: स्कोर कैलकुलेशन की शुरुआत
CAT 2025 की आंसर-की और ऑब्जेक्शन ट्रैकर विंडो से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट्स नीचे दी गई टेबल में हैं। आइए नजर डालते हैं।
|इवेंट
|डेट
|CAT 2025 एग्जाम डेट
|30 नवंबर 2025
|प्रोविजनल आंसर की/ रिस्पांस शीट जारी
|4 दिसंबर 2025
|ऑब्जेक्शन करने की शुरुआत
|8 दिसंबर 2025 (दोपहर 12:00 बजे से)
|ऑब्जेक्शन दर्ज करने की लास्ट डेट
|10 दिसंबर 2025 (रात 11:55 बजे तक)
|फाइनल आंसर की व रिजल्ट
|दिसंबर 2025 (एक्सपेक्टेड)
प्रोविजनल आंसर की और रिस्पांस शीट कैसे डाउनलोड करें?
सभी छात्र इन्हें डाउनलोड करने के लिए हमारे बताए गए इन आसान स्टेप्स को देखें। अपनी रिस्पांस शीट को ऑफिशियल आंसर-की से मिलाकर अपने स्कोर की जांच कर सकते हैं।
- सबसे पहले, IIM CAT की ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं।
- होमपेज पर दिए गए "Candidate Login" या "Response Sheet / Answer Key" लिंक पर क्लिक करें।
- फिर, अपना CAT ID/रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और सबमिट करें।
- लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पर आपको 'Provisional Answer Key' और 'Candidate Response Sheet' डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा।
- दोनों PDF फाइलों को डाउनलोड करें और अपने एक्सपेक्टेड स्कोर की गणना शुरू करें।
