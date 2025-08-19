IIT Bombay का महिलाओं को सौगात! शुरू हुआ जनरेटिव एआई सर्टिफिकेट कोर्स

बदलते समय और टेक्नोलॉजी के साथ-साथ खुद को अपडेट रखना बेहद ही जरूरी है। आज के समय में एआई में लगभग सभी इंडस्ट्री में अपने पैर पसार दिए हैं। एआई के इस दौर में आपको भी नई टेक्नोलॉजी से रु-ब-रू रखना बेहद ही जरूरी है। इसी संदर्भ में आईआईटी बॉम्बे ने भी एक नई पहल की है।

बता दे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे ने जनरेटिव एआई में एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है, जिसे खास तौर से महिला पेशेवरों, उद्यमियों और प्रबंधकों के लिए डिज़ाइन किया गया है। देसाई सेठी स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (DSSE) 11 से 13 सितंबर तक 'जेनरेटिव एआई फॉर बिज़नेस: ए हैंड्स-ऑन इंट्रोडक्शन' शीर्षक से शुरुआती स्तर का कोर्स आयोजित करेगा। इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 9 सितंबर है, जिसके बाद पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा।

क्या है कोर्स का मकसद

इस कोर्स का उद्देश्य जनरेटिव एआई में व्यावहारिक कौशल प्रदान करना है। प्रतिभागी चैटजीपीटी, क्लाउड, जेमिनी, को-पायलट, डीएएलएलई, पेरप्लेक्सिटी, फ्लक्स1, ग्रोक और नोटबुक एलएम जैसे टूल्स का उपयोग करके लाइव प्रदर्शन और अभ्यास में शामिल होंगे। इन सत्रों में सहयोगात्मक शिक्षण प्रारूप में इन टूल्स के वास्तविक व्यावसायिक अनुप्रयोग शामिल होंगे।