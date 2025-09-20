JFF Lucknow 2025: लखनऊ में शुरू हुई जागरण फिल्म फेस्टिवल, ZEE5 के शो Jaanwar की कास्ट के साथ मिलेगा बात-चीत का मौका

Jagran Film Festival Lucknow: नवाबों के शहर लखनऊ में "जागरण फिल्म फेस्टिवल" की शुरुआत हो चुकी है। विश्व सिनेमा, दमदार कहानियों और मजेदार स्क्रीनिंग के साथ तीन दिनों यह अनुभव लखनऊ में अपने अगले पड़ाव पर पहुंच गया है। ये पूरा कार्यक्रम तीन दिनों का है, जो 19 से 21 सितंबर के बीच लखनऊ के फन रिपब्लिक मॉल में आयोजित होगा।
कब स्ट्रीम होगी जानवर?
लखनऊ में आयोजित होनी वाली जागरण फिल्म फेस्टव की टाइमिंग शाम 4 बजे हैं। इस दौरान फेस्ट में जानवर (Jaanwar- The Beast Within)के कास्ट भी मौजूद होंगे, जो 26 सितंबर को जी5 पर प्रीमियर रिलीज होने वाली है। "जनावर - द बीस्ट विद इन" में भुवन अरोड़ा लीड रोल में नजर आएंगे। इसे शचींद्र वत्स ने डायरेक्ट किया है।
क्या है जानवर - द बीस्ट विद इन की कहानी?
यह एक हिंदी क्राइम ड्रामा सीरीज़ है जो 26 सितंबर 2025 को ZEE5 पर प्रीमियर होगी। इसमें भुवन अरोड़ा एसआई 'हेमंत कुमार' की भूमिका में हैं, जो एक समर्पित पुलिस अधिकारी है। कहानी तब शुरू होती है, जब इंस्पेक्टर 'हेमंत कुमार' बिना सर की लाश, चोरी किया हुआ सोना और एक लापता व्यक्ति से जुड़े अपराध के अंधेरे जाल में फंस जाते हैं। जैसे-जैसे हेमंत गहराई से जांच करते है, उसे सिस्टम में पक्षपात, व्यक्तिगत संघर्ष और शहर की रहस्यमय ग्राम देवता की कहानी से जुड़े डरावने राजों का सामना करना पड़ता है। यह सीरीज़ गहन अपराध जांच को पौराणिक और साइकोलॉजिकल विषयों के साथ जोड़ती है, और यह बताती है कि हर व्यक्ति के अंदर एक राक्षस होता है। दमदार एक्टिंग और दिलचस्प कहानी के साथ, जानवर सच्चाई, पहचान और नैतिकता की रोमांचक यात्रा का वादा करती है।
क्या है जानवर की कहानी?
हेमंत को उन छिपे रहस्यों की ऐसी चक्रव्यूह से निकलना पड़ता है जहां हर आदमी के अंदर एक खौफनाक जानवर छिपा होता है। जहां कुछ उस जानवर को काबू में करने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि कुछ उसे आज़ाद कर देते हैं। लेकिन, यह फिल्म अंत तक आपके दिमाग में यह सवाल छोड़ेगी की कौन शिकारी बनेगा और कौन शिकार?
कौन है भुवन अरोड़ा?
भुवन अरोड़ा दिल्ली में जन्मे एक भारतीय एक्टर हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) के छात्र रहे भुवन ने "शुद्ध देसी रोमांस" और "नाम शबाना" से अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि, उन्हें असली पहचान साल 2023 में आई फिल्म फर्जी से मिली, जिसमें उनके दमदार एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया और उन्हें क्रिटिकल एक्लेम भी मिला। भुवन अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे की चमन बहार, अमरन और द ग्रेट इंडियन फैमिली में भी शामिल हैं।
सचिंद्र वत्स – निर्देशक | संपादक | कहानीकार
सचिंद्र वत्स एक फिल्ममेकर हैं जिनकी कहानी दृढ़ता और जुनून से जुड़ी होती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से शहर कैराना से आने वाले सचिंद्र 2001 में कहानियों के एक सपने के साथ मुंबई आए थे। एक साल के अंदर ही उन्होंने भारत की मशहूर हॉरर सीरीज 'एसएसएचएच... कोई है' के एडिटर के तौर पर अपनी पहचान बना ली। यह शो न सिर्फ उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना, बल्कि उन्हें बेस्ट एडिटर का अवॉर्ड भी दिलाया। उनकी शॉर्ट फिल्म 'ब्लैक फ्रीडम' ने उन्हें सीगेट अवॉर्ड दिलाया, जिससे उनकी कहानी कहने की कला और निखर गई। इसके साथ ही वह 'सीआईडी' जैसे चर्चित टीवी सीरियल 'फिल्मिस्तान', 'राम सिंह चार्ली', 'मित्रों', 'नोटबुक' और 'जवानी जानेमन' जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation