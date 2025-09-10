यह था दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य, टॉप 10 लिस्ट भी देखें

SSC CGL Admit Card 2025 Download Link
इतिहास में साम्राज्यों ने विजय, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और नई खोजों के जरिए दुनिया को आकार दिया है। इस लेख में भूमि क्षेत्रफल के अनुसार 10 सबसे बड़े साम्राज्यों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें उनके चरम आकार, समय अवधि और उनके द्वारा नियंत्रित प्रमुख क्षेत्रों का विवरण दिया गया है। बहुत बड़े ब्रिटिश साम्राज्य से लेकर प्रभावशाली मंगोल साम्राज्य तक, इन ऐतिहासिक ताकतों ने एक गहरी विरासत छोड़ी है। उन्होंने भाषा, शासन और वैश्विक संरचनाओं को प्रभावित किया, और आखिरकार युगों को परिभाषित करते हुए महाद्वीपों को जोड़ा।

इतिहास के सफर में, साम्राज्य बने और खत्म हुए। इस दौरान उन्होंने विजय हासिल की, संस्कृतियों का आदान-प्रदान किया, नई खोजें कीं, अपनी विचारधारा का प्रसार किया और दूसरे कई प्रभाव डाले, जिससे इतिहास बना। सबसे बड़े साम्राज्य केवल भूमि के आकार में ही बड़े नहीं थे, बल्कि वे अपने साथ एक शक्तिशाली विरासत भी लेकर आए। यह विरासत विचारों, संस्थानों और बुनियादी ढांचों के रूप में थी, जिन्हें आज भी पहचाना जाता है। कुछ साम्राज्य सैन्य रूप से हावी थे और कुछ सांस्कृतिक या बौद्धिक रूप से। लेकिन सभी ने गहरा प्रभाव डाला और युगों को परिभाषित करने और/या महाद्वीपों को जोड़ने में मदद की।

उन्होंने सड़कें बनाईं, धर्मों का प्रसार किया, कानूनों को व्यवस्थित किया और दुनिया भर में कला, विज्ञान और शासन को प्रभावित किया। इतिहास के सबसे बड़े माने जाने वाले साम्राज्य इंसानी जटिलता और महत्वाकांक्षा की कहानी बताते हैं। इन्हें भूमि के आकार, लंबे समय तक टिके रहने और/या सांस्कृतिक पहुंच के आधार पर मापा जाता है। यह लेख दुनिया के अब तक के सबसे बड़े साम्राज्यों और उनकी महानता के कारणों की पड़ताल करता है।

इतिहास के 10 सबसे बड़े साम्राज्य

यहां इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों की सूची दी गई है, साथ ही उनके भूमि क्षेत्रफल, समय अवधि और नियंत्रित प्रमुख क्षेत्रों का ब्योरा भी दिया गया है:

रैंक

साम्राज्य

भूमि क्षेत्रफल

समय अवधि

नियंत्रित प्रमुख क्षेत्र

1

ब्रिटिश साम्राज्य

35.5 मिलियन किमी²

16वीं – 20वीं सदी

यूके, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कैरिबियन

2

मंगोल साम्राज्य

24 मिलियन किमी²

13वीं – 14वीं सदी

मध्य एशिया, चीन, रूस, पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व

3

रूसी साम्राज्य

22.8 मिलियन किमी²

1721 – 1917

रूस, पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, अलास्का

4

किंग राजवंश (चीन)

14.7 मिलियन किमी²

1644 – 1912

चीन, मंगोलिया, तिब्बत, ताइवान

5

स्पेनिश साम्राज्य

13.7 मिलियन किमी²

15वीं – 19वीं सदी

स्पेन, लैटिन अमेरिका, फिलीपींस, यूरोप के कुछ हिस्से

6

फ्रांसीसी औपनिवेशिक साम्राज्य

13 मिलियन किमी²

19वीं – 20वीं सदी

पश्चिम अफ्रीका, इंडोचीन, कैरिबियन, प्रशांत द्वीप समूह

7

उमय्यद खिलाफत

11.1 मिलियन किमी²

661 – 750 CE

आइबेरिया, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व, मध्य एशिया

8

युआन राजवंश (मंगोल चीन)

11 मिलियन किमी²

1271 – 1368

चीन, मंगोलिया, कोरिया, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्से

9

पुर्तगाली साम्राज्य

10.4 मिलियन किमी²

15वीं – 20वीं सदी

ब्राजील, अंगोला, मोजाम्बिक, गोवा, तिमोर

10

अब्बासिद खिलाफत

9.8 मिलियन किमी²

750 – 1258 CE

मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, फारस, मध्य एशिया

1. ब्रिटिश साम्राज्य

British Empire - Wikipedia

20वीं सदी की शुरुआत में अपने शिखर पर, ब्रिटिश साम्राज्य अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। इसमें पृथ्वी की सतह का लगभग एक-चौथाई हिस्सा शामिल था। ब्रिटिश साम्राज्य लगभग हर महाद्वीप तक फैला हुआ था। इसमें भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लगभग पूरा अफ्रीका और कई द्वीपीय देश जैसे देश और क्षेत्र शामिल थे। यह कहावत, "ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता," व्यापार, राजनीति और संस्कृति पर उसके बहुत बड़े प्रभुत्व के बारे में दुनिया की समझ को दर्शाती है।

अंग्रेजी को एक विश्व भाषा के रूप में फैलाने और संसदीय लोकतंत्र को बढ़ावा देने के कारण, अंग्रेज कई देशों की दिशा को प्रभावित करने में बहुत सफल रहे। हालांकि, इन कई देशों में हुआ शोषण और औपनिवेशिक उत्पीड़न आज भी स्पष्ट है। फिर भी, यह बताना जरूरी है कि उन्होंने परिवहन, शिक्षा और कानूनी प्रणालियों के मामले में एक जटिल विरासत भी छोड़ी।

2. मंगोल साम्राज्य

Mongol empire | Time Period, Map, Location, & Facts | Britannica

मंगोल साम्राज्य की स्थापना 1206 में चंगेज खान ने की थी। यह इतिहास का सबसे बड़ा, एक-दूसरे से जुड़ा हुआ भूमि साम्राज्य बना। 13वीं और 14वीं शताब्दी में अपने चरम पर, यह साम्राज्य उत्तर में पूर्वी यूरोप से लेकर दक्षिण में एशिया के प्रशांत तट तक फैला हुआ था। मंगोलों ने युद्ध के नए विचार और तरीके पेश किए। खासकर घुड़सवारी सेना (कैवेलरी) और रणनीति (टैक्टिक्स) में वे माहिर थे और उनके पास काबिल जनरल थे।

उन्होंने सांस्कृतिक आदान-प्रदान और धार्मिक सहिष्णुता को भी बढ़ावा दिया, जिससे कुबलई खान जैसे महान शासक सामने आए। उनका चीन, रूस और मध्य पूर्व पर स्थायी प्रभाव पड़ा। मंगोल साम्राज्य ने हमेशा के लिए सीमाओं को बदल दिया, सभ्यताओं के उत्तराधिकार को प्रभावित किया और वैश्विक शक्ति संरचनाओं पर असर डाला।

3. रूसी साम्राज्य

रूसी साम्राज्य 1721 से 1917 तक अस्तित्व में रहा। यह इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था और मंगोल साम्राज्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा, एक-दूसरे से जुड़ा हुआ साम्राज्य था। यह जार (Tsars) का साम्राज्य था जिसमें पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया शामिल थे, और यह उत्तरी अमेरिका (अलास्का) तक फैला हुआ था। रूसी साम्राज्य का विस्तार जार शासकों के साथ शुरू हुआ, खासकर जार पीटर I (महान) और जारिना कैथरीन II (महान) के शासनकाल के दौरान।

रूसी साम्राज्य यूरोपीय राजनीतिक मंच पर प्रभावशाली था। हालांकि इसे गैर-पश्चिमी माना जाता था, लेकिन इसने वैश्विक मंच पर यूरोपीय कुलीन वर्ग की प्रतिद्वंद्विता में हिस्सा लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूसी साम्राज्य 1917 की रूसी क्रांति के बाद समाप्त हो गया। इसी क्रांति के बाद सोवियत संघ की स्थापना हुई। इस साम्राज्य ने अपने बहुत बड़े क्षेत्र और शक्ति के कारण वैश्विक मंच पर अपनी एक खास जगह बनाई।

4. किंग राजवंश

किंग राजवंश ने 1644 से 1912 तक चीन पर शासन किया। यह चीनी इतिहास का अंतिम शाही राजवंश था और भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा था। इसकी स्थापना उत्तर-पूर्व के मांचू लोगों ने की थी। किंग राजवंश ने चीन की सीमाओं का विस्तार कर उसमें तिब्बत, शिनजियांग, मंगोलिया और ताइवान को शामिल किया।

किंग राजवंश ने कला, साहित्य और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। हालांकि, राजवंश के भीतर भ्रष्टाचार, किसानों के विद्रोह और विदेशी दबाव के कारण इसका पतन हो गया। भले ही किंग राजवंश अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसके शाही युग ने आधुनिक चीन की राष्ट्रीय पहचान और सीमाओं को बहुत प्रभावित किया है।

5. स्पेनिश साम्राज्य

15वीं सदी के अंत में शुरू होकर, स्पेनिश साम्राज्य वैश्विक स्तर पर पहली और एक प्रमुख शाही शक्तियों में से एक बन गया। खोज और उपनिवेशीकरण के दम पर, स्पेन ने अमेरिका के बड़े हिस्सों, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसमें फिलीपींस भी शामिल था।

18वीं शताब्दी के दौरान इस साम्राज्य का विस्तार अपने चरम पर था, जब इसके नियंत्रण में लगभग 13.7 मिलियन किमी² का क्षेत्र था। इस साम्राज्य ने कैथोलिक धर्म, यूरोपीय भाषाओं और पश्चिमी संस्कृति/विचारधाराओं के प्रसार में मदद की।

इसी समय, इस साम्राज्य ने अटलांटिक पार दास व्यापार में एक बड़ी भूमिका निभाई और स्वदेशी सभ्यताओं को ऐसी क्षति पहुंचाई जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। 18वीं सदी के अंत से स्पेनिश साम्राज्य में काफी गिरावट आई। इसका कारण युद्धों में शामिल होना और साम्राज्य से बाहर अपनी पहचान बनाने के लिए चले स्वतंत्रता आंदोलन थे।

