New IRCTC Train Ticket Rules: रेल टिकट बुकिंग से जुड़ी बड़ी अपडेट, इस तारीख से लागू हो रहा यह नया बदलाव

Indian Railways New Rule: भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। 1 अक्टूबर 2025 से सामान्य रिज़र्व टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के शुरुआती 15 मिनट केवल उन यात्रियों के लिए होगी, जिनके IRCTC अकाउंट आधार से जुड़े और ऑथेंटिकेटेड होंगे। यह नियम पहले से लागू तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम जैसा है और यात्रियों को एजेंटों की मनमानी से बचाने की दिशा में अहम सुधार है।
क्या बदलेगा 1 अक्टूबर से?
आधार आधारित ऑथेंटिकेशन अनिवार्य: रिज़र्वेशन विंडो खुलने के पहले 15 मिनट में केवल आधार-लिंक्ड IRCTC अकाउंट से ही टिकट बुकिंग होगी।
सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग पर नियम लागू: यह बदलाव IRCTC वेबसाइट और ऐप पर लागू होगा, जबकि रेलवे स्टेशन के PRS काउंटर की प्रक्रिया पहले जैसी रहेगी।
यात्रियों को मिलेगा लाभ
इस सुधार का मकसद है कि शुरुआती मिनटों में टिकट असली यात्रियों को मिले, न कि एजेंटों के पास। हाई-डिमांड ट्रेनों और त्योहारी सीज़न में यह कदम यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
तत्काल टिकट बुकिंग से लिया गया मॉडल
रेलवे ने पहले ही 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया था। उसी सफलता को देखते हुए अब सामान्य रिज़र्व टिकटों पर भी यही नियम लागू होगा।
क्यों ज़रूरी था यह बदलाव?
बुकिंग खुलते ही एजेंटों के ऑटोमेटेड टूल्स से सीटें तुरंत ब्लॉक हो जाती थीं।
आम यात्री को टिकट के विकल्प सीमित मिलते थे।
अब शुरुआती 15 मिनट तक केवल आधार-वेरीफाइड अकाउंट ही बुकिंग कर पाएंगे, जिससे टिकटों का वितरण निष्पक्ष और पारदर्शी रहेगा।
यात्रियों और एजेंटों के लिए नियम
यात्रियों के लिए: अपना IRCTC अकाउंट आधार से लिंक कर लें और मोबाइल नंबर अपडेट रखें।
एजेंटों के लिए: पुराने नियम जारी रहेंगे; रिज़र्वेशन विंडो खुलने के शुरुआती 10–15 मिनट तक एजेंट टिकट नहीं बुक कर पाएंगे।
ऑफ़लाइन काउंटर: रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग की प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेगी, यहाँ आधार की अनिवार्यता नहीं होगी।
यह कदम भारतीय रेलवे की ओर से डिजिटल पहचान को मजबूत बनाने और धोखाधड़ी रोकने की दिशा में बड़ा सुधार है। इससे न केवल टिकटिंग सिस्टम पारदर्शी बनेगा, बल्कि यात्रियों को भी शुरुआती बुकिंग में वास्तविक प्राथमिकता मिलेगी।
