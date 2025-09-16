RRB NTPC Answer Key 2025, Download Now!
Focus
Quick Links

New IRCTC Train Ticket Rules: रेल टिकट बुकिंग से जुड़ी बड़ी अपडेट, इस तारीख से लागू हो रहा यह नया बदलाव

By Bagesh Yadav
Sep 16, 2025, 15:58 IST

Indian Railways New Rule: भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव किया है। 1 अक्टूबर 2025 से सामान्य रिज़र्व टिकटों की बुकिंग के शुरुआती 15 मिनट केवल आधार-ऑथेंटिकेटेड IRCTC अकाउंट से ही होगी। इसका उद्देश्य एजेंटों की मनमानी रोकना और वास्तविक यात्रियों को प्राथमिकता देना है।

Add as a preferred source on Google
Join us

Indian Railways New Rule: भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। 1 अक्टूबर 2025 से सामान्य रिज़र्व टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के शुरुआती 15 मिनट केवल उन यात्रियों के लिए होगी, जिनके IRCTC अकाउंट आधार से जुड़े और ऑथेंटिकेटेड होंगे। यह नियम पहले से लागू तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम जैसा है और यात्रियों को एजेंटों की मनमानी से बचाने की दिशा में अहम सुधार है। 

क्या बदलेगा 1 अक्टूबर से?

  • आधार आधारित ऑथेंटिकेशन अनिवार्य: रिज़र्वेशन विंडो खुलने के पहले 15 मिनट में केवल आधार-लिंक्ड IRCTC अकाउंट से ही टिकट बुकिंग होगी।

  • सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग पर नियम लागू: यह बदलाव IRCTC वेबसाइट और ऐप पर लागू होगा, जबकि रेलवे स्टेशन के PRS काउंटर की प्रक्रिया पहले जैसी रहेगी।

ट्रेन में खाली सीट ढूँढना अब हुआ आसान, किस डिब्बे में कौन-सी है खाली? जानें ऐसे

रेलवे ने इस राज्य में बनाया कुतुब मीनार से भी ऊंचा रेल ब्रिज

यात्रियों को मिलेगा लाभ

इस सुधार का मकसद है कि शुरुआती मिनटों में टिकट असली यात्रियों को मिले, न कि एजेंटों के पास। हाई-डिमांड ट्रेनों और त्योहारी सीज़न में यह कदम यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।

तत्काल टिकट बुकिंग से लिया गया मॉडल

रेलवे ने पहले ही 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया था। उसी सफलता को देखते हुए अब सामान्य रिज़र्व टिकटों पर भी यही नियम लागू होगा।

क्यों ज़रूरी था यह बदलाव?

  • बुकिंग खुलते ही एजेंटों के ऑटोमेटेड टूल्स से सीटें तुरंत ब्लॉक हो जाती थीं।

  • आम यात्री को टिकट के विकल्प सीमित मिलते थे।

  • अब शुरुआती 15 मिनट तक केवल आधार-वेरीफाइड अकाउंट ही बुकिंग कर पाएंगे, जिससे टिकटों का वितरण निष्पक्ष और पारदर्शी रहेगा।

यात्रियों और एजेंटों के लिए नियम

  • यात्रियों के लिए: अपना IRCTC अकाउंट आधार से लिंक कर लें और मोबाइल नंबर अपडेट रखें।

  • एजेंटों के लिए: पुराने नियम जारी रहेंगे; रिज़र्वेशन विंडो खुलने के शुरुआती 10–15 मिनट तक एजेंट टिकट नहीं बुक कर पाएंगे।

  • ऑफ़लाइन काउंटर: रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग की प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेगी, यहाँ आधार की अनिवार्यता नहीं होगी।

यह कदम भारतीय रेलवे की ओर से डिजिटल पहचान को मजबूत बनाने और धोखाधड़ी रोकने की दिशा में बड़ा सुधार है। इससे न केवल टिकटिंग सिस्टम पारदर्शी बनेगा, बल्कि यात्रियों को भी शुरुआती बुकिंग में वास्तविक प्राथमिकता मिलेगी।

आसमान नीला ही क्यों होता है, किसी और रंग का क्यों नहीं? जानें इसके पीछे की साइंस 

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News