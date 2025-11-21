JEE Main 2026: जेईई मेन 2026 करेक्शन विंडो की डेट्स घोषित, 27 नवंबर को बंद होगा रजिस्ट्रेशन

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) मेन 2026, सेशन 1 के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। यदि आप देश के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप वेबसाइट पर जरूर नजर रखें।

रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कब है?

JEE Main 2026 के 1 सेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 27 नवंबर 2025 को बंद कर दी जाएगी। जिन छात्रों ने अभी तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म फील नहीं किया है, वे जल्द से जल्द ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर भर दें। साथ ही, विंडो बंद होने के कुछ ही देर बाद, JEE Main 2026 करेक्शन विंडो खुल जाएगी। कैंडिडेट पोर्टल के माध्यम से लॉग इन करके अपने भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म में सभी बदलाव कर सकते हैं।

JEE Main 2026 सेशन 1 करेक्शन विंडो

NTA ने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए एक विंडो खोलने का निर्णय लिया है। यह उन छात्रों के लिए एक-बार का अवसर है, जिन्होंने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है।