Jagran Film Festival Kanpur: कानपुर में तीन दिनों तक चलेगा फिल्म फेस्टिवल, जानें इस साल क्या है खास?

Mahima Sharan
By Mahima Sharan
Sep 20, 2025, 20:19 IST

JFF Kanpur 2025: जागरण फिल्म फेस्टिवल का आयोजन इस साल कानपुर के रिव 3 मॉल में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 19 सितंबर 2025 21 सितंबर तक जारी रहेगा। बता दें कि कार्यक्रम रोजाना शाम 4 बजे शुरू होगा, जिसमें खास स्क्रीनिंग, सेलिब्रिटी गेस्ट और बच्चों के लिए एक खास सेक्शन भी उपलब्ध है। वहीं, जॉली LLB 3, बाईसाइकिल डेज, इफ बट बट बट बट और बंगाल फाइल्स जैसी फिल्मों से लोगों का मनोरंजन भी किया जाएगा।

Jagran Film Festival 2025
Jagran Film Festival 2025
Jagran Film Festival: जागरण फिल्म फेस्टिवल (JFF), कानपुर में शुरू हो चुकी है। अब कानपुर के लोग तीन दिनों तक मजेदार फिल्मों, कहानियों और खास स्क्रीनिंग का लुफ्त उठा सकेंगे। यह बड़ा इवेंट 19 सितंबर 2025 को कानपुर के रिव 3 मॉल में शुरू हुआ और 21 सितंबर 2025 तक चलेगा। कार्यक्रम शाम 4 बजे से शुरू होगी और हर दिन अलग-अलग मेहमान फेस्टिवल को अपने खास अंदाजों से और भी खास बनाएंगे।

फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएंगी ये फिल्में

कानपुर में जागरण फिल्म फेस्टिवल तीन दिनों तक फिल्मों का शानदार कलेक्शन दिखाएगा। मज़ेदार कोर्टरूम कॉमेडी से लेकर दिल को छू लेने वाली फैमिली कहानियों तक, इस फेस्टिवल में हर उम्र के लोगों का ध्यान रखा गया है। इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक खास सेक्शन भी है। दर्शक वर्ल्ड क्लास सिनेमा, प्रेरणादायक कहानियों और यादगार स्क्रीनिंग का भी लुफ्त उठा सकते हैं। JFF कानपुर के शेड्यूल की पूरी जानकारी यहां देखें-

JFF कानपुर दिन 1: जॉली LLB 3 की स्क्रीनिंग

इस फेस्टिवल की शुरुआत 19 सितंबर को शाम 4 बजे हुई थी, जिसमें सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म जॉली LLB 3 दर्शकों को दिखाई गई थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार, हुमा कुरैशी और अरशद वारसी के मजबूत किरदार ने लोगों का दिल जीता है।

जॉली LLB 3 की कहानी:

यह फिल्म कॉमेडी, ड्रामा और कोर्टरूम के मजे का मिश्रण है। दो चालाक वकील, जॉली मिश्रा और जॉली त्यागी, अपनी चालाकी और मज़ेदार बहस से एक-दूसरे से बात-विवाद करते हुए नजर आते हैं। कोर्ट में त्रिपाठी जज के साथ, यह फिल्म और भी ज्यादा मजेदार, हंसी, ट्विस्ट और इमोशन से भरी है।

इसके साथ ही JFF में लिटिल लाइट्स नाम के एक खास प्रोग्राम का भी आयोजन है, जिसमें सुबह 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कुछ खास प्ररणादायी फिल्में दिखाई जाएंगी। यह नया सेक्शन JFF के टैगलाइन 'हर किसी के लिए अच्छा सिनेमा' को साबित करता है। 

JFF कानपुर, दिन 2: बाइसिकल डेज़ और अन्य फिल्में

20 सितंबर, 2025 को जागरण फिल्म फेस्टिवल का दूसरा दिन है, जिसमें देवयानी अनंत निर्देशित फिल्म 'बाइसिकल डेज़' दिखाई जाएगी।

बाइसिकल डेज की कहानी:

यह कहानी एक गरीब पिता की है, जो अपने छोटे बेटे का जन्मदिन कुछ खास तरीके से बनाना चाहता है। इसके लिए वह अपने बॉस से कुछ अतिरिक्त पैसे भी मांगता है और बेटे को तोहफे में एक पुरानी साइकिल खरीदता है। लेकिन, बच्चा पुरानी साइकल देखकर उदास हो जाता है। इस फिल्म का सार यह है कि क्या बेटा कभी अपने पिता के प्यार और त्याग को समझ पाएगा?

उसी दिन, गौतम सिद्धार्थ निर्देशित दूसरी फिल्म 'इफ बट बट बट बट' भी दिखाई जाएगी। इसके अलावा, विवेक अग्निहोत्री की 'बंगाल फाइल्स' की स्पेशल स्क्रीनिंग भी होगी।

JFF कानपुर, दिन 3: आखिरी दिन की कुछ बातें

कानपुर में तीन दिवसीय जागरण फिल्म फेस्टिवल में पारिवारिक कहानियों, मजबूत भावनाओं और मनोरंजक फिल्मों का शानदार मिश्रण होगा। कोर्टरूम कॉमेडी से लेकर दिल को छू लेने वाले बाप-बेटे के ड्रामे तक, इस कार्यक्रम में सभी के लिए कुछ न कुछ है। 

इस फिल्म फेस्ट के आखिरी दिनों के खात बातों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। 

Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More

