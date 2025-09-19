Law Entrance Test: CLAT- SLAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें किस टेस्ट से कहां मिलेगी एडमिशन?

Law Entrance Test: ज्यूडिशरी सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे छात्रों के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण समय है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT), सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट (SLAT) समेत अन्य लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए छात्रों ने तैयारियां शुरु कर दी है। हालांकि, इन टेस्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सभी संस्थानों की ओर से एंट्रेंस टेस्ट का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को भी आमंत्रित किया गया हैं।

अगर आप ज्यूडिशरी सेक्टर में अपना करियर बनना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कि CLAT-SLAT समेत कौन से प्रमुख लॉ एंट्रेंस टेस्ट हैं? इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन से एंट्रेंस टेस्ट से किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा। कब आयोजित होगा एंट्रेंस टेस्ट और कैसे किया जा सकता है आवेदन? आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं पूरा कॉन्सेप्ट

7 दिसंबर को CLAT 2026, जानें आवेदन और एडमिशन से जुड़ी डिटेल्स लॉ एंट्रेंस टेस्ट की शुरुआत CLAT से होती है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का एंट्रेंस टेस्ट है, जिसका आयोजन कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू की ओर से किया जा सकता है। CLAT स्कोर के आधार पर देश के 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLUs) और लॉ के टॉप स्कूलों में 5 वर्षीय BA LLB और LLM में एडमिशन मिलता है।