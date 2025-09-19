AIIMS Result 2025 OUT
Law Entrance Test: CLAT- SLAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें किस टेस्ट से कहां मिलेगी एडमिशन?

Mahima Sharan
By Mahima Sharan
Sep 19, 2025, 12:14 IST

Law Entrance Test: क्या आप ज्यूडिशरी सेक्टर में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे हैं। अगर हां, तो इसके लिए आपको CLAT, SLAT और AILET की परीक्षा देनी होगी, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आइए जानते हैं कि कब होगा एंट्रेंस टेस्ट और कैसे कर सकते हैं आवेदन?


Law Entrance Test: ज्यूडिशरी सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे छात्रों के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण समय है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT), सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट (SLAT) समेत अन्य लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए छात्रों ने तैयारियां शुरु कर दी है। हालांकि, इन टेस्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सभी संस्थानों की ओर से एंट्रेंस टेस्ट का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को भी आमंत्रित किया गया हैं। 

अगर आप ज्यूडिशरी सेक्टर में अपना करियर बनना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कि CLAT-SLAT समेत कौन से प्रमुख लॉ एंट्रेंस टेस्ट हैं? इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन से एंट्रेंस टेस्ट से किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा। कब आयोजित होगा एंट्रेंस टेस्ट और कैसे किया जा सकता है आवेदन? आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं पूरा कॉन्सेप्ट

7 दिसंबर को CLAT 2026, जानें आवेदन और एडमिशन से जुड़ी डिटेल्स लॉ एंट्रेंस टेस्ट की शुरुआत CLAT से होती है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का एंट्रेंस टेस्ट है, जिसका आयोजन कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू की ओर से किया जा सकता है। CLAT स्कोर के आधार पर देश के 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLUs) और लॉ के टॉप स्कूलों में 5 वर्षीय BA LLB और LLM में एडमिशन मिलता है।

CLAT 2026 का आयोजन 7 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है, वहीं आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 21 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। इच्छुक कैंडडेट कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू की आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

14 दिसंबर को AILET, देखें दाखिला और आवेदन की डिटेल्स

ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (AILET) 2026, 14 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाला है। आवेदन प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू हो चुकी है और आवेदन 10 नवंबर 2025 तक जमा किए जा सकते हैं। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट nationalawuniversitydelhi.org के माध्यम से जमा होंगे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में बीए एलएलबी, एलएलएम और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन AILET स्कोर के आधार पर होता है।

20 और 28 दिसंबर को होगी SLAT 2026

सिम्बायोसिस लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट (SLAT) 2026, नागपुर, नोएडा, पुणे और हैदराबाद में सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में BA LLB और LLM प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आयोजित किया जाता है। SLAT 2026 परीक्षा 20 और 28 दिसंबर, 2025 को होने वाली है। आवेदन प्रक्रिया अभी चल रही है; आवेदन 10 नवंबर तक जमा किए जा सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक SLAT 2026 वेबसाइट Slat-test.org के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

