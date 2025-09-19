उत्तर प्रदेश में कौन-सा जिला कहलाता है ‘विरासत का शहर’, जानें

उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे अधिक जिले वाला राज्य है। यहां कुल 75 जिले हैं, जो कि 18 मंडलों में आते हैं। ये सभी मंडल अलग-अलग भागों में आते हैं, जिनमें पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड शामिल है। प्रदेश में कुल 351 तहसील, 17 नगर निगम और 75 नगर पंचायत हैं।

यह पूरे भारत का करीब 7.33 फीसदी हिस्सा है। यहां अलग-अलग शहर मौजूद हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यूपी का कौन-सा जिला विरासत का शहर भी कहा जाता है। क्या है जिले का नाम, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

उत्तर प्रदेश भारत की अनमोल विरासतों में से एक है। यह राज्य अपने आप में गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और अनूठी परंपराओं को समाए हुए है। साथ ही, यह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समरूपता का गढ़ भी है, जो कि इसे अन्य राज्यों से भिन्न बनाते हैं। भारत का यह राज्य देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 240,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।

यूपी में किस जिले को कहा जाता है विरासत का शहर

अब हम यह जान लेते हैं कि यूपी में किस जिले को विरासत का शहर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यूपी में आगरा जिले को विरासत का शहर भी कहा जाता है।

क्यों कहा जाता है विरासत का शहर

अब सवाल है कि आखिर पूरे यूपी में आगरा जिले को ही विरासत का शहर क्यों कहा जाता है। आपको बता दें कि यूपी के आगरा जिले में यूनेस्कों की विश्व धरोहर सूची में शामिल ताज महल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी शामिल है। ये तीनों ही मुगल काल की विरासत है। यही वजह है कि इस जिले को विरासत का शहर कहा जाता है।

कब मिला UNESCO की धरोहर का दर्जा

ताज महल को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। वहीं, इसी वर्ष आगरा के किले को भी विश्व धरोहर की लिस्ट में स्थान मिला था। दूसरी तरफ, फतेहपुर सीकरी को 1986 में विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया था।

हम उम्मीद करते हैं कि यह लेख आपको पसंद आया होगा। इसी तरह सामान्य अध्ययन से जुड़ा अन्य लेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।