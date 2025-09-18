भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन-सा है, जानें नाम

जंगल पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने व जैव विविधता को बचाने और लोगों की आजीविका चलाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। भारत जैसे विविध और पर्यावरण की दृष्टि से समृद्ध देश में जंगल और पेड़ लगभग 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17 प्रतिशत है। भारत के सभी राज्यों में वन क्षेत्र का विस्तार काफी अलग-अलग है। इसके पीछे भौगोलिक, जलवायु संबंधी और जनसंख्या से जुड़े कारक हैं। किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, यह जानना न केवल भौगोलिक स्थिरता के लिए बल्कि पर्यावरण योजना और नीति-निर्माण के लिए भी जरूरी है। इस लेख में हम जानेंगे कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? PIB के अनुसार, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, जो लगभग 77,073 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (65,882 वर्ग किलोमीटर) और छत्तीसगढ़ (55,812 वर्ग किलोमीटर) का स्थान है। यह जानकारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से ली गई है। इस रिपोर्ट को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी किया था। 1987 के बाद से यह 18वीं रिपोर्ट है।

क्षेत्रफल का विवरण भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) वन क्षेत्र (वर्ग कि.मी.) वन % 32,87,263 7,15,343 21.76 3,08,245 77,073 25 वन रिपोर्ट पर राज्य-स्तरीय मुख्य बातें: -इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (ISFR) 2023 के अनुसार, सभी राज्यों में जंगल और पेड़ों के क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। यहां लगभग 612.41 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, जो इंदौर शहर के आकार के बराबर है। -इस गिरावट के बावजूद, मध्य प्रदेश में अभी भी भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। यह 77,073 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 25% है। -लगभग 344.77 वर्ग किलोमीटर, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर हुआ है। यह दिखाता है कि असुरक्षित वन भूमि पर दबाव बढ़ा है। -इसके विपरीत, जंगल और पेड़ों के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी छत्तीसगढ़ में देखी गई, जिसने अपने हरित क्षेत्र में लगभग 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की।