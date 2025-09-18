AIIMS Result 2025 OUT
भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन-सा है, जानें नाम

By Kishan Kumar
Sep 18, 2025

भारत की समृद्ध पर्यावरणीय विविधता इसके विशाल वन क्षेत्र से झलकती है। यह वन क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 25.17% है। सभी राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जो लगभग 77,073 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि, हाल ही में इसमें एक बड़ी गिरावट भी देखी गई है। इस लेख में हम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (ISFR) 2023 की मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। इसमें जिला स्तर पर हो रहे बदलाव, बांस से भरपूर क्षेत्र और कार्बन स्टॉक क्षमता जैसी जानकारी दी गई है। यह जानकारी भारत की पर्यावरणीय प्राथमिकताओं और वन प्रबंधन नीतियों को समझने के लिए बहुत जरूरी है।

सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य
जंगल पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने व जैव विविधता को बचाने और लोगों की आजीविका चलाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। भारत जैसे विविध और पर्यावरण की दृष्टि से समृद्ध देश में जंगल और पेड़ लगभग 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17 प्रतिशत है। भारत के सभी राज्यों में वन क्षेत्र का विस्तार काफी अलग-अलग है। इसके पीछे भौगोलिक, जलवायु संबंधी और जनसंख्या से जुड़े कारक हैं। किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, यह जानना न केवल भौगोलिक स्थिरता के लिए बल्कि पर्यावरण योजना और नीति-निर्माण के लिए भी जरूरी है।

इस लेख में हम जानेंगे कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल हैं।

क्षेत्रफल के हिसाब से किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है?

PIB के अनुसार, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, जो लगभग 77,073 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (65,882 वर्ग किलोमीटर) और छत्तीसगढ़ (55,812 वर्ग किलोमीटर) का स्थान है। यह जानकारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से ली गई है। इस रिपोर्ट को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी किया था। 1987 के बाद से यह 18वीं रिपोर्ट है।

क्षेत्रफल का विवरण

भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)

वन क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)

वन %

32,87,263

7,15,343

21.76

3,08,245

77,073

25

वन रिपोर्ट पर राज्य-स्तरीय मुख्य बातें:

-इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (ISFR) 2023 के अनुसार, सभी राज्यों में जंगल और पेड़ों के क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। यहां लगभग 612.41 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, जो इंदौर शहर के आकार के बराबर है।

-इस गिरावट के बावजूद, मध्य प्रदेश में अभी भी भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। यह 77,073 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 25% है।

-लगभग 344.77 वर्ग किलोमीटर, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर हुआ है। यह दिखाता है कि असुरक्षित वन भूमि पर दबाव बढ़ा है।

-इसके विपरीत, जंगल और पेड़ों के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी छत्तीसगढ़ में देखी गई, जिसने अपने हरित क्षेत्र में लगभग 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की।

-मध्य प्रदेश बांस वाले क्षेत्र में भी सबसे आगे है, जहां लगभग 20,421 वर्ग किलोमीटर में बांस हैं। यहां बांस के क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी भी दर्ज की गई, जिसमें 2,027 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ।

-कार्बन स्टॉक के मामले में भी यह राज्य भारत में दूसरे स्थान पर है। यहां अनुमानित 608 मिलियन टन (Mt) कार्बन जमा है, जो जलवायु को नियंत्रित करने के लिए एक बहुत जरूरी घटक है।

सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले जिले (% क्षेत्रफल):

-उमरिया – 55%

-बालाघाट – 53%

-श्योपुर – 52%

सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले (% क्षेत्रफल):

-उज्जैन – 0.68%

-शाजापुर – 0.84%

-आगर मालवा – 1.83%

