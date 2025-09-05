NIRF 2025 Rankings Released for Top Colleges
RBSE 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी, यहां देखें स्टेप्स

Mahima Sharan
Mahima Sharan
Sep 5, 2025, 11:37 IST

RBSE Supplementary Result 2025: आरबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया है। छात्र RBSE की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर अपने रोल नंबर का उपयोग करके स्कोर देख सकते हैं।

RBSE Supplimentry Exam 2025
RBSE Supplimentry Exam 2025
RBSE 10th, 12th Supplementary Result 2025: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा परिणाम 2025 की घोषणा कर दी है। जो छात्र कम्पार्टमेंट परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर रिजल्ट देख सकते हैं।

रिजल्ट देखने के लिए, उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर का उपयोग करके लॉग इन करना होगा। मार्कशीट में छात्र की स्थिति के साथ-साथ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों परीक्षाओं के विषयवार अंक दिया जाएगा। बोर्ड ने छात्रों को भविष्य में उपयोग के लिए अपने परिणामों की एक कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रखने की सलाह दी है।

आरबीएसई सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 कैसे देखें?

चरण 1: आरबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर 'रिजल्ट' सेक्शन पर क्लिक करें।

चरण 3: कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए लिंक चुनें।

चरण 4: लॉगिन पेज पर अपना रोल नंबर डालें।

चरण 5: अपनी मार्कशीट देखने के लिए 'सबमिट' टैब क्लिक करें।

चरण 6: भविष्य के संदर्भ के लिए प्रोविजनल रिजल्ट डाउनलोड करें और सेव करें।

RBSE Supplementary Result 2025: जरूरी दस्तावेज

बोर्ड का नाम: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई)

परिणाम का नाम: कक्षा 10 और 12 के लिए आरबीएसई पूरक परिणाम 2025

आधिकारिक वेबसाइट: rajeduboard.rajasthan.gov.in

आवश्यक प्रमाण-पत्र: रोल नंबर

आरबीएसई पूरक परिणाम 2025: जांचने योग्य विवरण

आरबीएसई सप्लीमेंट्री एग्जाम रिजल्ट 2025 में, छात्रों को निम्नलिखित जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी:

योग्यता स्थिति

नाम

प्राप्त कुल अंक

जन्म तिथि

कक्षा और बोर्ड का नाम

विषय कोड सहित उपस्थित विषय

सिद्धांत और प्रायोगिक परीक्षा में विषयवार अंक

रोल नंबर

सप्लीमेंट्री एग्जाम उन छात्रों को उत्तीर्ण होने का एक और मौका प्रदान करती हैं जो मुख्य बोर्ड परीक्षाओं में एक या एक से अधिक विषयों में फेल हो गए थे। परिणामों की घोषणा के साथ, छात्र अब अपनी शैक्षणिक या करियर योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं।

Mahima Sharan

