Schools Closed: त्योहारों की सीजन में बच्चों के होंगे बल्ले-बल्ले, इन राज्यों के स्कूल रहेंगे बंद

School Closed: त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। इसी के साथ स्कूलों में छुट्टियां भी शुरू होने वाली हैं। कई स्कूलों ने पहले ही बंद होने की घोषणा कर दी है। बच्चों के लिए स्कूल बंद होना मतलब मस्ती का समय। हम आपको बताएंगे कि किन राज्यों में स्कूल छुट्टियों की घोषणा की गई है। हालांकि, पुष्टि के लिए अपने स्कूल से संपर्क करना बेहतर होगा।
इन तारीखों पर स्कूल बंद रहेंगे
कोलकाता में भारी बारिश के कारण बुधवार और गुरुवार को स्कूल बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। भारी बारिश के कारण मंगलवार को शहर में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ था, जिसके बाद स्कूल बंद कर दिए गए।
पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी स्कूलों में दुर्गा पूजा की छुट्टी की तारीख भी तय कार्यक्रम से दो दिन पहले घोषित कर दी है। 24 और 25 सितंबर को सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे।
पटना के स्कूलों में इस तारीख से छुट्टी
पटना के स्कूलों में दशहरा की 5 दिन की छुट्टी होगी। दशहरा की छुट्टी 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रहेगी। हालांकि, कुछ स्कूल 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। पटना के छात्र पुष्टि के लिए अपने स्कूल से संपर्क करें।
दिल्ली के स्कूल बंद
दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) ने 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक स्कूलों के लिए पतझड़ की छुट्टियों का शेड्यूल जारी किया है। यह छुट्टी दुर्गा पूजा और दशहरा के त्योहारों के साथ मेल खाती है।
यूपी में स्कूल की छुट्टियां
उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल 1 और 2 अक्टूबर को दशहरा की छुट्टी मनाएंगे। कई जगहों पर अष्टमी की छुट्टी भी स्थानीय स्तर पर मनाई जा सकती है।
कब-कब बंद रहेंगे स्कूल?
13 अक्टूबर को अहोई अष्टमी मनाई जाएगी, इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। यूपी में महिला शिक्षक इस अवसर पर छुट्टी पर रहेंगी। धनतेरस 18 अक्टूबर को है। इसी दिन से दिवाली की छुट्टियां शुरू होंगी। 20 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation