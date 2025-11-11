पश्चिम बंगाल बोर्ड ने WBBSE माध्यमिक परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की घोषणा की; यहां देखें पूरी जानकारी

पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) ने आज, 11 नवंबर 2025 को पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा (सेकेंडरी एग्जामिनेशन) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीखें जारी कर दी हैं। स्कूलों को 2 दिसंबर 2025, सुबह 11 बजे से क्लास 10वीं के छात्रों का डेटा ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। ऑनलाइन रजिस्टर करने की आखिरी तारीख 19 दिसंबर 2025, रात 11:59 बजे तक है। परीक्षा में शामिल होने के लिए रेगुलर, कंटीन्यूइंग और कंपार्टमेंटल छात्रों का रजिस्ट्रेशन पूरा होना जरूरी है।

WBBSE माध्यमिक क्लास 10वीं रजिस्ट्रेशन का आधिकारिक नोटिस

बोर्ड की वेबसाइट पर जारी आधिकारिक नोटिस में लिखा है, “नामांकन प्रक्रिया के लिए विस्तृत निर्देश और दिशानिर्देश वेबसाइट के 'इंस्ट्रक्शन' टैब में देखे जा सकते हैं। स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे कैंडिडेट का सही और समय पर नामांकन सुनिश्चित करने के लिए इन निर्देशों का बहुत सावधानी से पालन करें।”

बोर्ड CWSN (विशेष जरूरतों वाले बच्चों) के लिए आवेदन और सर्टिफिकेट प्रक्रिया को संभालने वाला एक ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू करेगा। स्कूलों को यह पक्का करना होगा कि हर CWSN छात्र को इस पोर्टल के जरिए मदद मिले। बोर्ड छात्रों के नामांकन प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी, गलती या नियमों का पालन न करने को बर्दाश्त नहीं करेगा और इस मामले में अधिनियम और नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।