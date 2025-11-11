MAHA TET Hall Ticket 2025 Out
Focus
Quick Links
News

पश्चिम बंगाल बोर्ड ने WBBSE माध्यमिक परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की घोषणा की; यहां देखें पूरी जानकारी

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 11, 2025, 17:34 IST

पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) ने आज, 11 नवंबर 2025 को पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीखों की घोषणा की। परीक्षा में शामिल होने के लिए, स्कूलों को योग्य रेगुलर, कंटीन्यूइंग और कंपार्टमेंटल क्लास 10 के छात्रों का डेटा 19 दिसंबर 2025, रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा।

Add as a preferred source on Google
Join us
WB Board (WBBSE) released the registration dates for the West Bengal Madhyamik Pariksha 2026 today, November 11, 2025
WB Board (WBBSE) released the registration dates for the West Bengal Madhyamik Pariksha 2026 today, November 11, 2025
Register for Result Updates

पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) ने आज, 11 नवंबर 2025 को पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा (सेकेंडरी एग्जामिनेशन) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीखें जारी कर दी हैं। स्कूलों को 2 दिसंबर 2025, सुबह 11 बजे से क्लास 10वीं के छात्रों का डेटा ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। ऑनलाइन रजिस्टर करने की आखिरी तारीख 19 दिसंबर 2025, रात 11:59 बजे तक है। परीक्षा में शामिल होने के लिए रेगुलर, कंटीन्यूइंग और कंपार्टमेंटल छात्रों का रजिस्ट्रेशन पूरा होना जरूरी है।

WBBSE माध्यमिक क्लास 10वीं रजिस्ट्रेशन का आधिकारिक नोटिस

बोर्ड की वेबसाइट पर जारी आधिकारिक नोटिस में लिखा है, “नामांकन प्रक्रिया के लिए विस्तृत निर्देश और दिशानिर्देश वेबसाइट के 'इंस्ट्रक्शन' टैब में देखे जा सकते हैं। स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे कैंडिडेट का सही और समय पर नामांकन सुनिश्चित करने के लिए इन निर्देशों का बहुत सावधानी से पालन करें।”

बोर्ड CWSN (विशेष जरूरतों वाले बच्चों) के लिए आवेदन और सर्टिफिकेट प्रक्रिया को संभालने वाला एक ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू करेगा। स्कूलों को यह पक्का करना होगा कि हर CWSN छात्र को इस पोर्टल के जरिए मदद मिले। बोर्ड छात्रों के नामांकन प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी, गलती या नियमों का पालन न करने को बर्दाश्त नहीं करेगा और इस मामले में अधिनियम और नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।


Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News