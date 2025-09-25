CBSE 10th, 12th Date Sheet OUT!
Bihar Board 10th Maths Half Yearly Exam 2025: प्रश्न पत्र, सिलेबस और आंसर की पीडीएफ के साथ

By Anisha Mishra
Sep 25, 2025, 15:58 IST

बिहार बोर्ड 10वीं गणित की अर्धवार्षिक परीक्षा का पैटर्न मुख्य बोर्ड परीक्षा जैसा ही होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न लिखित रूप में होंगे। छात्रों को पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। छात्र परीक्षा के बाद विषयवार प्रश्न पत्र और आंसर-की यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।

बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 सभी स्कूलों में 24 सितंबर से 26 सितंबर तक आयोजित की जाएगी । यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड (BSEB) की ओर से स्कूलों द्वारा ली जाती है। बिहार बोर्ड 10वीं गणित की परीक्षा कल (26 सितंबर, 2025) आयोजित की गयी है| यह परीक्षा छात्रों के लिए फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 से पहले अभ्यास करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो उन्हें परीक्षा के पैटर्न और अपनी तैयारी के स्तर को समझने में मदद करती है । यह छात्रों को अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन पर काम करने का मौका देती है ताकि वे अंतिम बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

इस अर्धवार्षिक परीक्षा का पैटर्न बीएसईबी बोर्ड की मुख्य परीक्षा जैसा ही होगा । इस बार की गणित अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, दोनों तरह के प्रश्न शामिल हैं।। छात्रों को पूरा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा । छात्र इस पेज से विषयवार प्रश्न पत्र और उनकी उत्तर कुंजी (answer key) डाउनलोड कर सकते हैं। यह सलाह दी जाती है कि छात्र इस पेज को बुकमार्क कर लें और अपडेट के लिए नियमित रूप से देखते रहें।

Check: Bihar Board Class 10 Syllabus 2025-26

बिहार बोर्ड 10वीं गणित अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र 2025-26 डाउनलोड पीडीएफ

बीएसईबी कक्षा 10वीं गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्रश्न पत्र परीक्षा खत्म होते ही यहाँ तुरंत मिल जाएगा. छात्र इसे आसानी से और बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकेंगे.

विषय

प्रश्न पत्र पीडीएफ डाउनलोड करें

बिहार बोर्ड कक्षा 10 अर्धवार्षिक गणित प्रश्न पत्र 2025-26

जल्द ही उपलब्ध होगा


बिहार बोर्ड कक्षा 10 (मैट्रिक) गणित अर्धवार्षिक आंसर की 2025-26: डाउनलोड पीडीएफ

बिहार बोर्ड कक्षा 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 खत्म होने के तुरंत बाद, आपको यहाँ सबसे सही आंसर-की (उत्तर कुंजी) मिलेगी। छात्र इस आंसर-की से अपने जवाबों का मिलान करके अपने संभावित नंबरों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह आंसर-की विषय के विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई है, इसलिए यह बहुत विश्वसनीय है।

विषय

प्रश्न पत्र पीडीएफ डाउनलोड करें

बिहार बोर्ड कक्षा 10 अर्धवार्षिक गणित उत्तर कुंजी 2025-26

जल्द ही उपलब्ध होगा

बिहार बोर्ड 10वीं गणित प्रश्न पत्र 2025 PDF

छात्र अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र देखने और डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यह आपको परीक्षा के पैटर्न और पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार को समझने में मदद करेगा।

बिहार बोर्ड 10वीं गणित प्रश्न पत्र 2025 Download PDF

बिहार बोर्ड 10वीं गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2025: तैयारी के टिप्स

बिहार बोर्ड 10वीं गणित की अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह परीक्षा आपको अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने का मौका देती है। यहाँ कुछ खास टिप्स दिए गए हैं जो आपको इस परीक्षा में बेहतर स्कोर करने में मदद करेंगे।

1. सिलेबस को समझें

गणित में अच्छे अंक लाने के लिए, सबसे पहले सिलेबस को अच्छी तरह से समझें। यह जान लें कि किन-किन अध्यायों से प्रश्न आएंगे और हर अध्याय का वेटेज (अंकों का महत्व) क्या है।

2. कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दें, रटने पर नहीं

गणित एक ऐसा विषय है जहाँ रटने से काम नहीं चलता। हर सूत्र और प्रमेय (theorem) के पीछे की अवधारणा को समझना बहुत ज़रूरी है। हर सूत्र को समझने के लिए उससे जुड़े उदाहरणों और प्रश्नों को हल करें। यह समझने की कोशिश करें कि कोई सूत्र या नियम काम क्यों करता है, न कि सिर्फ उसे याद करें।

3. पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें

पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को हल करना सबसे अच्छी रणनीति है। यह आपको परीक्षा के पैटर्न और पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार को समझने में मदद करेगा।

4. नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी है

गणित में सफलता सिर्फ़ एक बार के अभ्यास से नहीं मिलती, बल्कि नियमित अभ्यास से मिलती है। हर दिन कम से कम 2-3 घंटे गणित का अभ्यास करें।

परीक्षा पैटर्न को समझें (Understand the Exam Pattern) 

इस बार की गणित अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, दोनों तरह के प्रश्न शामिल हैं।

  • ऑब्जेक्टिव (Objective): कुल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

  • सब्जेक्टिव (Subjective):

    • 2 अंकों वाले 30 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 15 का जवाब देना है।

    • 5 अंकों वाले 8 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 4 का जवाब देना है।

पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें (Solve Previous Year Question Papers) 

पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को हल करना सबसे अच्छी रणनीति है। इससे आपको यह पता चलेगा कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। घड़ी लगाकर पेपर हल करने से आपको समय प्रबंधन का भी अभ्यास होगा।

छोटे नोट्स बनाएं और दोहराएं (Make Notes and Revise) 

हर चैप्टर के मुख्य कॉन्सेप्ट्स, सूत्र और परिभाषाओं के छोटे नोट्स बनाएं। इन नोट्स को नियमित रूप से दोहराते रहें। इससे आपको परीक्षा से ठीक पहले रिवीजन करने में आसानी होगी और आप चीजों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे।

Also Check: BSEB Half Yearly Exam Dates 2025

