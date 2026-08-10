BSEB Vidya Sathi App: बिहार बोर्ड का नया 'विद्या साथी 24x7' ऐप लॉन्च, जानें मुख्य फीचर्स

Vidya Sathi App 24x7,BSEB: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने राज्य में डिजिटल शिक्षा को नया रूप देने के लिए एक ऐतिहासिक नई शुरूआत करते हुए ‘Vidya Sathi 24x7’ नाम का एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह एप 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए लाइव किया गया है। साथ ही, इस ऐप का मुख्य उद्देश्य गांव और शहर के छात्रों को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त एजुकेशन देने के में सहायता करना है।

शुरुआत में यह मोडल या योजना को राज्य के 688 मॉडल स्कूलों में शुरू किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से 9वीं से 12वीं तक के छात्र किसी भी समय किसी भी टॉपिक के डाउट्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। साथ ही, इस प्रक्रिया के लिए छात्रों को कोई भी फीस नहीं देनी होगी। साथ ही, छात्र BSEB Vidya Sathi App के जरिए छात्र अपनी पसंद के टीचर को भी चुन सकेंगे।

Vidya Sathi 24x7: एप से जुड़ी मुख्य डिटेल्स

छात्रों के लिए जल्द लॉन्च होने वाला यह एप काफी लाभदायक हो सकता है। इस एप को इस्तेमाल करने से पहले छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।