Bihar Police Constable Answer key 2025: केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड (CSBC) जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर उत्तर कुंजी 2025 जारी कर सकता है। सीएसबीसी ने राज्य भर में 16, 20, 23, 27, 30 जुलाई और 3 अगस्त, 2025 को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा के तहत राज्यभर में कुल 19,838 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों को यदि कोई आपत्ति दर्ज करानी हो तो बोर्ड द्वारा तय किए जाने के बाद करा सकेंगे। बिहार पुलिस उत्तर कुंजी से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
Bihar Police Constable Answer key 2025: महत्वपूर्ण विवरण
बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के जुड़े महत्वपूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल भी देख सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण
|
केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड (CSBC)
|
परीक्षा का नाम
|
बिहार पुलिस
|
रिक्त पद
|
19,838
|
उत्तर कुंजी
|
जल्द होगी जारी
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
csbc.bihar.gov.in
Bihar Police Constable Answer key 2025: उत्तर कुंजी डाउनलोड कैसे करें?
जो उम्मीदवार बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल हुए थे, वे उत्तर कुंजी जारी होने के बाद नीचे दिए गए स्टेप के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 उत्तर कुंजी “बिहार पुलिस” पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब अपना रजिस्ट्रेशन आईडी दर्ज करें।
स्टेप 4 उत्तर कुंजी की पीडीएफ फाइल ओपन करें।
स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करें।
