Bihar Police Constable Answer key 2025: बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी जल्द जारी कर सकता है। इस भर्ती परीक्षा के जरिए राज्यभर से कुल 19,838 रिक्त पदों को भरा जाएगा।  

ByPriyanka Pal
Aug 7, 2025, 17:11 IST
Bihar Police Constable Answer key 2025

Bihar Police Constable Answer key 2025: केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड (CSBC) जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर उत्तर कुंजी 2025 जारी कर सकता है। सीएसबीसी ने राज्य भर में 16, 20, 23, 27, 30 जुलाई और 3 अगस्त, 2025 को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा के तहत राज्यभर में कुल 19,838 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों को यदि कोई आपत्ति दर्ज करानी हो तो बोर्ड द्वारा तय किए जाने के बाद करा सकेंगे। बिहार पुलिस उत्तर कुंजी से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। 

Bihar Police Constable Answer key 2025: महत्वपूर्ण विवरण

बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के जुड़े महत्वपूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल भी देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण 

केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड (CSBC) 

परीक्षा का नाम  

बिहार पुलिस

रिक्त पद 

19,838

उत्तर कुंजी 

जल्द होगी जारी 

ऑफिशियल वेबसाइट 

csbc.bihar.gov.in

Bihar Police SI Exam Date 2025: 31 अगस्त को होगी बिहार पुलिस SI परीक्षा

Bihar Police Constable Answer key 2025: उत्तर कुंजी डाउनलोड कैसे करें?

जो उम्मीदवार बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल हुए थे, वे उत्तर कुंजी जारी होने के बाद नीचे दिए गए स्टेप के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 उत्तर कुंजी “बिहार पुलिस” पर क्लिक करें।

स्टेप 3 अब अपना रजिस्ट्रेशन आईडी दर्ज करें। 

स्टेप 4 उत्तर कुंजी की पीडीएफ फाइल ओपन करें। 

स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करें। 

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

