Bihar Police Constable Answer key 2025: केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड (CSBC) जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर उत्तर कुंजी 2025 जारी कर सकता है। सीएसबीसी ने राज्य भर में 16, 20, 23, 27, 30 जुलाई और 3 अगस्त, 2025 को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा के तहत राज्यभर में कुल 19,838 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों को यदि कोई आपत्ति दर्ज करानी हो तो बोर्ड द्वारा तय किए जाने के बाद करा सकेंगे। बिहार पुलिस उत्तर कुंजी से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।

Bihar Police Constable Answer key 2025: महत्वपूर्ण विवरण

बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के जुड़े महत्वपूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल भी देख सकते हैं: