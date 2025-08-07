Bihar Police SI Exam Date 2025: 31 अगस्त को होगी बिहार पुलिस SI परीक्षा, एडमिट कार्ड से जुड़ी डिटेल जानें

Bihar Police SI Exam Date 2025: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) की ओर से SI भर्ती परीक्षा 2025 की तारीख जारी कर दी है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए इस परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त 2025 को किया जाएगा। यह परीक्षा राज्यभर में आयोजित की जाएगी। आयोग की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार SI भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन दो शिफ्ट में किया जाएगा। जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे। परीक्षा तिथि का नोटिफिकेशन उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। Bihar Police SI Exam Date 2025: महत्वपूर्ण विवरण बिहार SI भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़े महत्वपूर्ण विवरणों को जानने के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल की जांच कर सकते हैं: भर्ती प्राधिकरण बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) परीक्षा का नाम बिहार SI भर्ती परीक्षा तिथि 31 अगस्त 2025 परीक्षा शिफ्ट दो शिफ्ट एडमिट कार्ड 14 अगस्त 2025 ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in

बिहार पुलिस SI भर्ती परीक्षा 2025 के लिए चयन प्रक्रिया बिहार पुलिस SI भर्ती परीक्षा 2025 के लिए उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित चरणों के माध्यम से किया जाएगा: प्रीलिम्स एग्जाम (Pre Exam)

मेन्स एग्जाम (Main Written Exam)

शारीरिक पात्रता परीक्षा (Physical Eligibility Test)

चिकित्सा परीक्षण (Medical Exam) बिहार पुलिस SI भर्ती परीक्षा 2025 का टाइम टेबल बिहार पुलिस SI मुख्य परीक्षा 2025 का आयोजन 31 अगस्त को किया जाएगा। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे नीचे टेबल में दिए गए टाइम टेबल को देख सकते हैं: दिनांक शिफ्ट परीक्षा अवधि रिपोर्टिंग टाइम 31 अगस्त 2025 (रविवार) पहली शिफ्ट 10 बजे से 12 बजे 8.30 बजे दूसरी शिफ्ट 2.30 बजे से 4.30 बजे 1.30 बजे Bihar JEEViKA Vacancy 2025: मौका! बिहार में 2747 पदों के लिए निकली भर्ती बिहार पुलिस SI भर्ती परीक्षा 2025 ऑनलाइन एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?