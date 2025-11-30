CTET 2026 Application Form
UPSC EPFO Question Paper 2025: परीक्षा प्रश्न पत्र पीडीएफ डाउनलोड करें

By Priyanka Pal
Nov 30, 2025, 13:40 IST

UPSC EPFO Question Paper 2025: यूपीएससी की ओर से 30 नवंबर 2025 को सहायक भविष्य निधि आयुक्त (APFC) और प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी (EO/AO) के पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे परीक्षा के स्तर को समझने के लिए यूपीएससी ईपीएफओ 2025 प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

UPSC EPFO Question Paper 2025
UPSC EPFO Question Paper 2025

UPSC EPFO Question Paper 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से 30 नवंबर 2025 को सहायक भविष्य निधि आयुक्त (APFC) और प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी (EO/AO) के पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन आज सुबह 9 बजे से किया गया। जो कि परीक्षा सुबह 11:30 बजे के बीच समाप्त हो चुकी है। उम्मीदवार EPFO प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और प्रश्नों के स्तर की जांच कर सकते हैं और आगे की तैयारी के लिए उनका विश्लेषण कर सकते हैं।

अगले चरण की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को परीक्षा पैटर्न, कठिनाई स्तर और ट्रेंडिंग विषयों की स्पष्ट समझ प्राप्त करने के लिए प्रश्न पत्र अवश्य देखना चाहिए। यह आपको एक रणनीतिक लाभ भी देता है और आपके आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने में भी मदद कर सकता है। 

UPSC EPFO Question Paper 2025: प्रश्न पत्र का पीडीएफ डाउनलोड करें 

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यूपीएससी ईपीएफओ चयन प्रक्रिया दो चरणों पर आधारित होती है। जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल है। अंतिम मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है। इस साल के प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं:

यूपीएससी ईपीएफओ प्रश्न पत्र 2025

प्रश्न पत्र डाउनलोड करें

UPSC EPFO Question Paper 2025: महत्तवपूर्ण विवरण 

उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में यूपीएससी ईपीएफओ पिछले साल के प्रश्नपत्रों का पूरा विवरण देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) 

परीक्षा का नाम 

यूपीएससी ईपीएफओ परीक्षा 2025

पद का नाम 

सहायक भविष्य निधि आयुक्त (APFC) और प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी (EO/AO)

पदों की संख्या 

230

परीक्षा तिथि 

30 नवंबर 2025

परीक्षा का तरीका 

ऑफलाइन (पेन और पेपर)

ऑफिशियल वेबसाइट 

upsc.gov.in

UPSC EPFO Question Paper 2025: एग्जाम पैटर्न 

प्रवर्तन अधिकारियों और लेख अधिकारियों के लिए यूपीएससी ईपीएफओ परीक्षा दो चरणों में होती है, लिखित और साक्षात्कार। लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय 200 अंकों की होती है, जबकि साक्षात्कार 100 अंकों का होता है यानी कुल 300 अंको। परीक्षा पैटर्न उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं:

विषय 

प्रश्नों की संख्या

अंक 

सामान्य इंग्लिश 

120 

300

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम

वर्तमान घटनाएं

भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और विकासात्मक मुद्दे

सामान्य लेखांकन सिद्धांत 

सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान

औद्योगिक संबंध और श्रम कानून 

मात्रात्मक योग्यता और सामान्य मानसिक क्षमता

भारत में सामाजिक सुरक्षा 

check:

UPSC EPFO Exam Analysis 2025



Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

