UPSC EPFO Question Paper 2025: परीक्षा प्रश्न पत्र पीडीएफ डाउनलोड करें

UPSC EPFO Question Paper 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से 30 नवंबर 2025 को सहायक भविष्य निधि आयुक्त (APFC) और प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी (EO/AO) के पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन आज सुबह 9 बजे से किया गया। जो कि परीक्षा सुबह 11:30 बजे के बीच समाप्त हो चुकी है। उम्मीदवार EPFO प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और प्रश्नों के स्तर की जांच कर सकते हैं और आगे की तैयारी के लिए उनका विश्लेषण कर सकते हैं।

अगले चरण की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को परीक्षा पैटर्न, कठिनाई स्तर और ट्रेंडिंग विषयों की स्पष्ट समझ प्राप्त करने के लिए प्रश्न पत्र अवश्य देखना चाहिए। यह आपको एक रणनीतिक लाभ भी देता है और आपके आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने में भी मदद कर सकता है।

UPSC EPFO Question Paper 2025: प्रश्न पत्र का पीडीएफ डाउनलोड करें

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यूपीएससी ईपीएफओ चयन प्रक्रिया दो चरणों पर आधारित होती है। जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल है। अंतिम मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है। इस साल के प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं: