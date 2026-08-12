BPSSC SI Result 2026: बिहार पुलिस प्रोहिबिशन सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

BPSSC SI Result 2026: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 12 अगस्त 2026 को बिहार पुलिस प्रोहिबिशन सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स की परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा सिंगल शिफ्ट में 12 जुुलाई 2026 को जारी की गई थी। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से आयोग बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत कुल 78 रिक्त पदों को भरना चाहता है।

बिहार पुलिस प्रोहिबिशन सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट की PDF डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

Bihar Police SI Result 2026 डाउनलोड लिंक

बिहार पुलिस प्रोहिबिशन सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स रिजल्ट की PDF में चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं। अब इन उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। रिजल्ट की PDF डाउनलोड करने का लिंक बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।