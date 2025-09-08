Bihar STET 2025: secondary.biharboardonline.com पर करें Registration, जानें अंतिम तिथि और योग्यता

Bihar STET Apply Online 2025: राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज, यानी 08 सितंबर 2025 से शुरू होने जा रही है। बिहार STET उन Candidates के लिए एक अनिवार्य परीक्षा है, जो बिहार भर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 सितंबर 2025 को शुरू हुई और 16 सितंबर 2025 को बंद हो जाएगी।
STET क्या है?
STET (राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा) एक राज्य स्तरीय परीक्षा है, जिसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) आयोजित करती है। इस परीक्षा के जरिए यह जांचा जाता है कि Candidates बिहार के सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक (कक्षा 9-10) और उच्च माध्यमिक (कक्षा 11-12) के छात्रों को पढ़ाने के योग्य हैं या नहीं।
बिहार STET वेकेंसी 2025 – खास जानकारी
बिहार STET का आयोजन बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। आधिकारिक सूचना 08 सितंबर 2025 को जारी होने की उम्मीद है।
|
विवरण
|
जानकारी
|
परीक्षा का नाम
|
बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025
|
आयोजक
|
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)
|
सूचना जारी होने की तारीख
|
8 सितंबर 2025 (संभावित)
|
आवेदन की तारीखें
|
8 सितंबर-16 सितंबर 2025
|
चयन प्रक्रिया
|
लिखित परीक्षा → रिजल्ट (स्कोर पर आधारित योग्यता)
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
secondary.biharboardonline.com
|
परीक्षा का तरीका
|
कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT)
|
पेपर
|
पेपर I (कक्षा 9-10), पेपर II (कक्षा 11-12)
|
नेगेटिव मार्किंग
|
कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं
|
परीक्षा की तारीखें
|
04-25 अक्टूबर 2025
|
Result की घोषणा
|
01 नवंबर 2025
बिहार STET अप्लाई ऑनलाइन 2025 लिंक
Candidates बिहार STET परीक्षा 2025 के लिए BSEB के आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। बिहार STET के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं।
बिहार STET आवेदन फॉर्म 2025
जो Candidates बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट- secondary.biharboardonline.com पर जा सकते हैं। बिहार STET के लिए आधिकारिक सूचना का अभी इंतजार है। इसके आज जारी होने की उम्मीद है। सूचना जारी होने के बाद Candidates आवेदन करना शुरू कर सकते हैं।
बिहार STET Eligibility क्या है?
बिहार STET परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए, Candidates को कुछ जरूरी योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा। योग्यता मानदंडों में शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा शामिल है। योग्यता मानदंडों की जानकारी नीचे दी गई है:
बिहार STET Educational qualification क्या है?
बिहार STET परीक्षा के लिए योग्य होने के लिए, Candidates के पास निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए:
पेपर I (कक्षा 9-10):
-
संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री और साथ में B.Ed., या
-
चार साल का इंटीग्रेटेड B.Ed. कोर्स, या NCTE के नियमों के अनुसार कोर्स का काम।
पेपर II (कक्षा 11-12):
- संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री और साथ में B.Ed., या NCTE के नियमों के अनुसार समकक्ष योग्यता।
- कुछ विषयों में छूट मिल सकती है (जैसे- कंप्यूटर साइंस के लिए B.Ed. के बिना भी आवेदन किया जा सकता है)।
बिहार STET आयु सीमा क्या है?
बिहार STET के लिए आवेदन करने वाले Candidates की आयु 01 अगस्त 2025 तक निर्धारित सीमा के अंदर होनी चाहिए। जानकारी नीचे दी गई है:
- सामान्य (पुरुष): 37 साल तक
- सामान्य (महिला) / BC / EBC: 40 साल तक
- SC / ST: 42 साल तक
बिहार STET भर्ती 2025: महत्वपूर्ण तारीखें
BSEB जल्द ही बिहार STET 2025 की सूचना जारी कर सकता है। Candidates बिहार STET आवेदन पत्र से जुड़ी जरूरी तारीखों की जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देख सकते हैं।
|
कार्यक्रम
|
तारीख
|
सूचना और ऑनलाइन आवेदन
|
8 सितंबर 2025
|
आवेदन करने की अंतिम तारीख
|
16 सितंबर 2025
|
परीक्षा की तारीखें
|
4-25 अक्टूबर 2025
|
Result की घोषणा
|
1 नवंबर 2025
बिहार STET वेकेंसी 2025
अभी, कुल रिक्तियों और वर्ग के अनुसार उनके बंटवारे जैसी जानकारी जारी नहीं की गई है। विस्तृत जानकारी आधिकारिक सूचना प्रकाशित होने के बाद उपलब्ध होगी। अपडेट के लिए BSEB पोर्टल देखते रहें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation