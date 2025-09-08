Schools Holiday (8 September)
Bihar STET 2025: secondary.biharboardonline.com पर करें Registration, जानें अंतिम तिथि और योग्यता

By Vijay Pratap Singh
Sep 8, 2025, 17:28 IST

Bihar STET Apply Online 2025: बिहार बोर्ड ने बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार STET के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 सितंबर से शुरू हो गए हैं और Registration 16 सितंबर 2025 को बंद हो जाएगा। Candidates secondary.biharboardonline.com के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र का लिंक और अन्य जानकारी इस पेज पर दी गई है।

Bihar STET Apply Online 2025
Bihar STET Apply Online 2025

Bihar STET Apply Online 2025: राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज, यानी 08 सितंबर 2025 से शुरू होने जा रही है। बिहार STET उन Candidates के लिए एक अनिवार्य परीक्षा है, जो बिहार भर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 सितंबर 2025 को शुरू हुई और 16 सितंबर 2025 को बंद हो जाएगी।

STET क्या है?

STET (राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा) एक राज्य स्तरीय परीक्षा है, जिसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) आयोजित करती है। इस परीक्षा के जरिए यह जांचा जाता है कि Candidates बिहार के सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक (कक्षा 9-10) और उच्च माध्यमिक (कक्षा 11-12) के छात्रों को पढ़ाने के योग्य हैं या नहीं।

बिहार STET वेकेंसी 2025 – खास जानकारी

बिहार STET का आयोजन बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। आधिकारिक सूचना 08 सितंबर 2025 को जारी होने की उम्मीद है।

विवरण

जानकारी

परीक्षा का नाम

बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025

आयोजक

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)

सूचना जारी होने की तारीख

8 सितंबर 2025 (संभावित)

आवेदन की तारीखें

8 सितंबर-16 सितंबर 2025

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा → रिजल्ट (स्कोर पर आधारित योग्यता)

आधिकारिक वेबसाइट

secondary.biharboardonline.com

परीक्षा का तरीका

कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT)

पेपर

पेपर I (कक्षा 9-10), पेपर II (कक्षा 11-12)

नेगेटिव मार्किंग

कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं

परीक्षा की तारीखें

04-25 अक्टूबर 2025

Result की घोषणा

01 नवंबर 2025

बिहार STET अप्लाई ऑनलाइन 2025 लिंक

Candidates बिहार STET परीक्षा 2025 के लिए BSEB के आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। बिहार STET के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं।

बिहार STET अप्लाई ऑनलाइन 2025 यहां आवेदन करें

बिहार STET आवेदन फॉर्म 2025

जो Candidates बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट- secondary.biharboardonline.com पर जा सकते हैं। बिहार STET के लिए आधिकारिक सूचना का अभी इंतजार है। इसके आज जारी होने की उम्मीद है। सूचना जारी होने के बाद Candidates आवेदन करना शुरू कर सकते हैं।

बिहार STET Eligibility क्या है?

बिहार STET परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए, Candidates को कुछ जरूरी योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा। योग्यता मानदंडों में शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा शामिल है। योग्यता मानदंडों की जानकारी नीचे दी गई है:

बिहार STET Educational qualification क्या है?

बिहार STET परीक्षा के लिए योग्य होने के लिए, Candidates के पास निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए:

पेपर I (कक्षा 9-10):

  • संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री और साथ में B.Ed., या

  • चार साल का इंटीग्रेटेड B.Ed. कोर्स, या NCTE के नियमों के अनुसार कोर्स का काम।

पेपर II (कक्षा 11-12):

  • संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री और साथ में B.Ed., या NCTE के नियमों के अनुसार समकक्ष योग्यता।
  • कुछ विषयों में छूट मिल सकती है (जैसे- कंप्यूटर साइंस के लिए B.Ed. के बिना भी आवेदन किया जा सकता है)।

बिहार STET आयु सीमा क्या है?

बिहार STET के लिए आवेदन करने वाले Candidates की आयु 01 अगस्त 2025 तक निर्धारित सीमा के अंदर होनी चाहिए। जानकारी नीचे दी गई है:

  • सामान्य (पुरुष): 37 साल तक
  • सामान्य (महिला) / BC / EBC: 40 साल तक
  • SC / ST: 42 साल तक

बिहार STET भर्ती 2025: महत्वपूर्ण तारीखें

BSEB जल्द ही बिहार STET 2025 की सूचना जारी कर सकता है। Candidates बिहार STET आवेदन पत्र से जुड़ी जरूरी तारीखों की जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देख सकते हैं।

कार्यक्रम

तारीख

सूचना और ऑनलाइन आवेदन

8 सितंबर 2025 

आवेदन करने की अंतिम तारीख

16 सितंबर 2025

परीक्षा की तारीखें

4-25 अक्टूबर 2025

Result की घोषणा

1 नवंबर 2025

बिहार STET वेकेंसी 2025

अभी, कुल रिक्तियों और वर्ग के अनुसार उनके बंटवारे जैसी जानकारी जारी नहीं की गई है। विस्तृत जानकारी आधिकारिक सूचना प्रकाशित होने के बाद उपलब्ध होगी। अपडेट के लिए BSEB पोर्टल देखते रहें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

