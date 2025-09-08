AIIMS NORCET 9 Admit Card 2025: जल्द जारी aiimsexam.ac.in होगा एडमिट, 12 सितंबर से NORCET हॉल टिकट करें डाउनलोड

AIIMS NORCET एडमिट कार्ड 2025: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) अपनी आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर AIIMS NORCET 9 एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने का लिंक सक्रिय करेगा। जिन Candidates ने नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (NORCET 9) के लिए सफलतापूर्वक Registration कराया है, वे अपनी कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉग इन करके NORCET एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। Candidates के लिए परीक्षा केंद्र पर AIIMS एडमिट कार्ड 2025 और AIIMS NORCET 9 एडमिट कार्ड के साथ अपना Registration नंबर और पासवर्ड ले जाना जरूरी है।
AIIMS NORCET 9 एडमिट कार्ड 2025
AIIMS NORCET 9 एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जारी किया जाएगा। यह परीक्षा 14 सितंबर, 2025 को होनी है। NORCET 9 एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग का समय, कैंडिडेट की फोटो और परीक्षा के दिन पालन किए जाने वाले निर्देश जैसी जानकारी होती है। अगर NORCET एडमिट कार्ड 2025 में कोई गलती हो, तो Candidates को सुधार के लिए AIIMS अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।
AIIMS NORCET 9 एडमिट कार्ड 2025: महत्वपूर्ण विवरण
AIIMS NORCET 9 एडमिट कार्ड 2025 एक बहुत जरूरी दस्तावेज है। इसे Candidates को परीक्षा केंद्र पर लेकर जाना होता है। किसी भी तकनीकी खराबी से बचने के लिए, Candidates को अपना NORCET एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लेना चाहिए। AIIMS NORCET 9 एडमिट कार्ड की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|
परीक्षा का नाम
|
एम्स NORCET 9 (नर्सिंग अधिकारी भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा)
|
संचालन निकाय
|
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली
|
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
|
12 सितंबर, 2025
|
प्रारंभिक परीक्षा तिथि
|
14 सितंबर, 2025
|
एडमिट कार्ड का तरीका
|
केवल ऑनलाइन
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
aiimsexams.ac.in
NORCET एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें
Candidates, AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट यानी aiimsexam.ac.in पर जाकर NORCET एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। AIIMS एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए Candidates नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन भी कर सकते हैं। नीचे स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया देखें:
- AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट यानी aiimsexams.ac.in पर जाएं।
- अब "रिक्रूटमेंट" सेक्शन में जाएं और NORCET 9 एडमिट कार्ड 2025 पर क्लिक करें।
- अपनी कैंडिडेट आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालें।
- अपना एडमिट कार्ड देखने के लिए "लॉगिन" बटन पर क्लिक करें।
- NORCET 9 एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारी की जांच करें और
- परीक्षा के दिन के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लें।
NORCET एडमिट कार्ड 2025 पर दी गई जानकारी
AIIMS NORCET 9 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले, Candidates को उसमें दी गई सभी जानकारी को अच्छी तरह जांच लेना चाहिए। नीचे दी गई जानकारी देखें:
- कैंडिडेट का पूरा नाम, फोटो और हस्ताक्षर
- यूनिक रोल नंबर और Registration आईडी
- जन्म तिथि, लिंग और कैटेगरी (UR/OBC/SC/ST/EWS)
- परीक्षा का नाम
- परीक्षा की तारीख, शिफ्ट का समय और रिपोर्टिंग का समय
- आवंटित परीक्षा केंद्र का पूरा पता
- साथ ले जाने वाले आईडी प्रूफ और प्रतिबंधित चीजों की सूची से संबंधित जरूरी निर्देश।
