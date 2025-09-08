AIIMS NORCET 9 Admit Card 2025: जल्द जारी aiimsexam.ac.in होगा एडमिट, 12 सितंबर से NORCET हॉल टिकट करें डाउनलोड

AIIMS NORCET एडमिट कार्ड 2025: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) अपनी आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर AIIMS NORCET 9 एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने का लिंक सक्रिय करेगा। जिन Candidates ने नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (NORCET 9) के लिए सफलतापूर्वक Registration कराया है, वे अपनी कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉग इन करके NORCET एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। Candidates के लिए परीक्षा केंद्र पर AIIMS एडमिट कार्ड 2025 और AIIMS NORCET 9 एडमिट कार्ड के साथ अपना Registration नंबर और पासवर्ड ले जाना जरूरी है।

AIIMS NORCET 9 एडमिट कार्ड 2025

AIIMS NORCET 9 एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जारी किया जाएगा। यह परीक्षा 14 सितंबर, 2025 को होनी है। NORCET 9 एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग का समय, कैंडिडेट की फोटो और परीक्षा के दिन पालन किए जाने वाले निर्देश जैसी जानकारी होती है। अगर NORCET एडमिट कार्ड 2025 में कोई गलती हो, तो Candidates को सुधार के लिए AIIMS अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।