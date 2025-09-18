AIIMS Result 2025 OUT
Focus
Quick Links

बिहार विधान सभा सिक्योरिटी एडमिट कार्ड 2025 vidhansabha.bihar.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें PET हॉल टिकट PDF

By Vijay Pratap Singh
Sep 18, 2025, 15:52 IST

बिहार विधान सभा सुरक्षा गार्ड PET एडमिट कार्ड 2025 अब sgpetadmit.blasrecruit.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। Candidates इसे अपनी एप्लीकेशन आईडी और जन्म तिथि (DOB) का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं। PET का आयोजन पुरुष Candidates के लिए 20 सितंबर, महिला Candidates के लिए 21 सितंबर और आरक्षित Candidates के लिए 22 सितंबर को किया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक यहां दिया गया है।

Add as a preferred source on Google
Join us
बिहार विधान सभा सिक्योरिटी एडमिट कार्ड 2025
बिहार विधान सभा सिक्योरिटी एडमिट कार्ड 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय ने बिहार विधान सभा सुरक्षा गार्ड PET एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। Candidates आने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट, sgpetadmit.blasrecruit.in से अपनी एप्लीकेशन आईडी और जन्म तिथि डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जिसे एक उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर वैध फोटो आईडी के साथ ले जाना होता है।

बिहार विधान सभा सुरक्षा गार्ड PET का आयोजन 20 सितंबर को पुरुष Candidates, 21 सितंबर को महिला Candidates और 22 सितंबर को आरक्षित Candidates के लिए किया जाएगा।

बिहार विधान सभा सुरक्षा गार्ड PET एडमिट कार्ड 2025 लिंक

बिहार विधान सभा सचिवालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट, sgpetadmit.blasrecruit.in पर बिहार विधान सभा सुरक्षा गार्ड PET एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया है। जो Candidates परीक्षा देने जा रहे हैं, उन्हें परीक्षा केंद्र पर इसे एक वैध फोटो आईडी के साथ ले जाना जरूरी है। बिहार विधान सभा सुरक्षा गार्ड एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

Bihar Vidhan Sabha Security Guard Admit Card 2025 Link

बिहार विधान सभा PET एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

Candidates ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या वे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

  •    आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: vidhansabha.bih.nic.in

  •    "Security Guard PET Admit Card 2025" लिंक पर क्लिक करें।

  •    अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

  •    कैप्चा वेरिफाई करें और "Submit" पर क्लिक करें।

  •    भविष्य के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट ले लें।

बिहार विधान सभा PET एडमिट कार्ड 2025 पर दी गई जानकारी

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले, Candidates यह सुनिश्चित कर लें कि बिहार विधान सभा एडमिट कार्ड 2025 में सभी जानकारी सही दी गई है। एडमिट कार्ड में दी जाने वाली जानकारी के लिए नीचे दी गई लिस्ट देखें:

  •    Candidate का नाम

  •    Candidate की कैटेगरी

  •    फोटो और हस्ताक्षर

  •    परीक्षा का समय

  •    परीक्षा केंद्र का विवरण

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News