BPSC ASO Answer Key 2025: सहायक अनुभाग अधिकारी उत्तर कुंजी जारी, PDF यहां bpsc.bihar.gov.in से करें डाउनलोड

By Priyanka Pal
Sep 19, 2025, 12:28 IST

BPSC ASO Answer Key 2025: बीपीएससी की ओर से एएसओ उत्तर कुंजी 2025 जारी कर दी गई है। उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपने अपेक्षिक अंकों की गणना के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

BPSC ASO Answer Key 2025 pdf Download
BPSC ASO Answer Key 2025:  बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से सहायक अनुभाग अधिकारी (ASO) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। 

यदि किसी उम्मीदवार को प्रीलिम्स परीक्षा 2025 उत्तर कुंजी में किसी भी प्रकार की आपत्ति होती है, तो वे ऑब्जेक्शन भी दर्ज करा सकते हैं। विज्ञापन संख्या 37/2025 के तहत ऑफिशियल वेबसाइट या लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।

BPSC ASO Answer Key 2025: पीडीएफ डाउनलोड करें 

बीपीएससी की ओर से सहायक अनुभाग अधिकारी प्रीलिम्स परीक्षा 2025 की पीडीएफ ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। जिसमें सभी 150 प्रश्नों से सही उत्तर दिए गए हैं। जिनसे उम्मीदवार अपने अंकों की तुलना कर सकते हैं। अंकों की गणना करते समय उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। 

बीपीएससी एएसओ उत्तर कुंजी 2025

डाउनलोड करें

बीपीएससी एएसओ उत्तर कुंजी में आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि क्या है?

बीपीएससी एएसओ उत्तर कुंजी 2025 के लिए यदि कोई उम्मीदवार आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, तो 22 से 28 सितंबर कर करा सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न के लिए 250 रुपये की भुगतान राशि जमा करानी होगी। उम्मीदवार नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य डिजिटल सुविधाओं के जरिए ऑनलाइन भुगतान राशि जामा करा सकते हैं। सभी आपत्तियों की समीक्षा हो जाने के बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। 

BPSC ASO Answer Key 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए बीपीएससी एएसओ प्रीलिम्स परीक्षा उत्तर कुंजी 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियों की जांच कर अपनी आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं:

संचालन निकाय 

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) 

पद 

सहायक अनुभाग अधिकारी (ASO)

पदों की संख्या 

41

उत्तर कुंजी 

19 सितंबर, 2025

आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 

22 से 28 सितंबर, 2025

चयन प्रक्रिया 

  • प्रीलिम्स 

  • मेन्स 

  • इंटरव्यू

ऑफिशियल वेबसाइट 

bpsc.bihar.gov.in

BPSC ASO Answer Key 2025: उत्तर कुंजी डाउनलोड कैसे करें

उम्मीदवार बीपीएससी एएसओ प्रीलिम्स उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों को फॉलो कर सकते हैं:

चरण 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं। 

चरण 2 होम पेज पर, BPSC ASO Answer Key 2025 पर जाएं। 

चरण 3 अब उत्तर कुंजी पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें।

चरण 4 पीडीएफ डाउनलोड करें।

चरण 5 आपत्ति दर्ज करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें। 

चरण 6 आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रति प्रश्न 250 रुपये का भुगतान करें। 

चरण 7 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 


आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

