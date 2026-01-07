BPSC MDO Final Result 2026: मिनरल ऑफिसर परीक्षा फाइनल रिजल्ट जारी, यहाँ चेक करें मेरिट लिस्ट

BPSC MDO Final Result 2026: बिहार लोक सेवा आयोग ने मिनरल ऑफिसर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. ये परिणाम बीपीएस की ऑफिसियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जारी किया गया है. इसके साथ ही उम्मीदवार इस पेज पर दिए गए लिंक से भी अपना परिणाम चेक कर सकते हैं.
जारी नोटिस के अनुसार “विज्ञापन संख्या - 36/2025 के अन्तर्गत खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार के अधीन खनिज विकास पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति के अन्तर्गत लिखित (वस्तुनिष्ठ एवं विषयनिष्ठ) परीक्षा के आधार पर सफल घोषित 30 उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार दिनांक 03.12.2025 को आयोजित हुआ जिसमें सभी उम्मीदवार उपस्थित हुए। मूक बधिर दिव्यांगता का दावा करने वाले एक उम्मीदवार, अनुक्रमांक 360003 की दिव्यांगता जाँच में दिव्यांगता प्रतिशत Bench Marks Disability (40%) से कम पाये जाने के आलोक में दिव्यांगता के दावा को अमान्य किया गया है तथा लिखित परीक्षा में संबंधित कोटि के कट ऑफ अंक से कम अंक प्राप्त होने के फलस्वरूप उक्त उम्मीदवार का लिखित परीक्षा का परीक्षाफल रद्द किया गया है।
साक्षात्कार में शामिल शेष 29 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं साक्षात्कार में प्राप्तांक के योग के आधार पर संयुक्त मेधा सूची तैयार की गयी। उक्त मेधा सूची में दो उम्मीदवारों का कुल प्राप्तांक समान होने पर जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को संयुक्त मेधा सूची में ऊपर रखा गया है।”
BPSC MDO Final Result 2026 डाउनलोड पीडीएफ
BPSC MDO Final Result 2026 कैसे चेक करें ?
BPSC MDO Final Result जारी हो गया है उम्मीदवार ऑफिसियल वेबसाइट से नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर रिजल्ट चेक कर सकते हैं
स्टेप 1: रिजल्ट चेक करने के लिए ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें, या ऑफिसियल वेबसाइट पर जायें.
स्टेप 2: ऑफिसियल वेबसाइट पर मिनरल ऑफिसर परीक्षा अंतिम परिणाम पर क्लिक करें
स्टेप 3: अपना रोल नंबर और नाम सर्च करें
स्टेप 4: भविष्य में इस्तेमाल के लिए रिजल्ट डाउनलोड/सेव करें।
