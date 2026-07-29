BPSSC Bihar Havildar Instructor Exam 2026: कैसा रहा बिहार हवलदार इंस्ट्रक्टर एग्जाम? यहां जानें पूरा विश्लेषण
BPSSC Bihar Havildar Instructor Exam 2026: बीपीएसएससी हवलदार इंस्ट्रक्टर परीक्षा 2026 आज, 29 जुलाई 2026 को बिहार के निर्धारित जिलों में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। यह लिखित परीक्षा 5 विषयों के लिए सिंगल शिफ्ट में सुबह 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक आयोजित की गई थी। परीक्षा मध्यम लेवल की रही। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार सब्जेक्ट वाइज परीक्षा विश्लेषण, डिफिल्टी लेवल और और प्रश्न पत्रों के लिए हमारा यह लेख पढ़ सकते हैं।
BPSSC Bihar Havildar Instructor Exam 2026: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने आज 29 जुलाई 2026 को बिहार के 38 जिलों में ऑफलाइन ओएमआर मोड में हवलदार इंस्ट्रक्टर परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया।
परीक्षा विज्ञापन संख्या 05/2026 के तहत कुल 122 रिक्त पदों के लिए सुबह 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक सिंगल शिफ्ट में आयोजित की गई। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के शुरुआती फीडबैक के अनुसार, कुछ विषयों के प्रश्न काफी कठिन थे। वहीं, कुछ विषयों के प्रश्न मध्यम से आसान लेवल के रहे। उम्मीदवार परीक्षा विश्लेषण, डिफिकल्टी लेवल और गुड अटैंप्ट्स के लिए हमारा यह लेख पढ़ सकते हैं।
BPSSC Havildar Instructor Exam 2026 - हाइलाइट्स
बिहार हवलदार इंस्ट्रक्टर एग्जाम में शामिल होेने वाले उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं। टेबल में जरूरी डिटेल्स दी गई है।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC)
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परीक्षा का नाम
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बीपीएसएससी हवलदार इंस्ट्रक्टर परीक्षा 2026
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परीक्षा का मोड
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ऑफ़लाइन (OMR-आधारित)
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परीक्षा की तिथि
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29 जुलाई 2026
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शिफ्ट टाइमिंग
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सुबह 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक
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परीक्षा की अवधि
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2 घंटे
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विषय
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हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और सामान्य ज्ञान
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रिक्त पदों की संख्या
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122
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अगला चरण
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शारीरिक पात्रता परीक्षा (PET)
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ऑफिशियल वेबसाइट
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bpssc.bihar.gov.in
BPSSC Bihar Havildar Instructor Exam Pattern 2026
बीपीएसएससी हवलदार इंस्ट्रक्टर परीक्षा 2026 में बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे। परीक्षा कुल 2 घंटे की थी। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और प्रश्न पत्र 10वीं कक्षा के लेवल का था। परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान आदि विषय से प्रश्न आए थे। इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को PET परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 30 प्रतिशत अंक चाहिए।
BPSSC Bihar Havildar Instructor सब्जेक्ट वाइज परीक्षा विश्लेषण
बीपीएसएससी हवलदार इंस्ट्रक्टर की परीक्षा कुल 5 विषयों के लिए आयोजित की गई थी। परीक्षा के शामिल होने वाले उम्मीदवारों के शुरुआती फीडबैक के अनुसार, एग्जाम का ओवरऑल डिफिल्टी लेवल स्तर आसान से मध्यम था। नीचे टेबल में सब्जेक्ट वाइज विश्लेषण दिया गया है।
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विषय
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कठिनाई स्तर
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गुड अटैंप्ट्स
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हिंदी
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आसान
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जल्द अपडेट
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इंग्लिश
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आसान से मध्यम
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जल्द अपडेट
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गणित
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मध्यम से कठिन
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जल्द अपडेट
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विज्ञान
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मध्यम से कठिन
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जल्द अपडेट
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सामाजिक विज्ञान
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मध्यम
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जल्द अपडेट
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जनरल नॉलेज
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मध्यम से कठिन
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जल्द अपडेट
BPSSC Bihar Havildar Instructor Question Paper 2026
बीपीएससी हवलदार इंस्ट्रक्टर एग्जाम समाप्त होने के बाद परीक्षा के प्रश्न पत्रों की PDF ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। डाउनलोड लिंक नीचे टेबल में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये प्रश्न पत्र उन उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो बिहार हवलदार इंस्ट्रक्टर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इससे उन्हें परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के डिफिकल्टी लेवल को समझने में आसानी हो सकती है और वे अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं।
BPSSC Bihar Havildar Instructor Question Paper सॉल्व करने से क्या फायदे हो सकते हैं?
बीपीएससी हवलदार इंस्ट्रक्टर प्रश्न पत्र 2026 को हल करने से उम्मीदवारों को उत्तरों की दोबारा जांच करने, संभावित अंकों का अनुमान लगाने और परीक्षा के डिफिकल्टी लेवल का विश्लेषण करने में मदद मिलती है। प्रश्न पत्र सॉल्व करने से उम्मीदवारों को ये फायदे मिल सकते हैं।
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उम्मीदवारों को परीक्षा पैटर्न और प्रश्नों को समझने में मदद मिलती है।
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प्रश्न पत्र को समय पर सॉल्व करने में मदद मिलती है।
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हर विषय के डिफिल्टी लेवल को समझने में मदद मिलती है।
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प्रश्न पत्र सॉल्व करने से आप अपनी उन कमजरियों पर काम कर सकते हैं, जहां आप बहुत ज्यादा वीक है।
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यह वास्तविक परीक्षा के दौरान सटीकता को बढ़ाता है और सिली गलतियों को कम करता है।
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पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण और बार-बार पूछे जाने वाले विषयों का अंदाजा लग जाता है।
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रोजाना प्रश्न पत्र सॉल्व करने से परीक्षा के दिन स्ट्रेस काफी कम हो जाता है।
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Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.