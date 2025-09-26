CBSE 10th, 12th Date Sheet 2026 OUT!
Focus
Quick Links

BSEB बिहार बोर्ड कक्षा 12 गणित पाठ्यक्रम 2025 - 26, पाठ्यक्रम पीडीएफ यहां से डाउनलोड करें

By Simran Akhouri
Sep 26, 2025, 14:40 IST

Bihar Board Class 12th Maths Syllabus PDF Download  - बिहार शिक्षा बोर्ड ने आगामी 2025 की परीक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं का गणित पाठ्यक्रम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। यह महत्वपूर्ण दस्तावेज़ अब इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए उपलब्ध है। प्रभावी तैयारी के लिए इस पाठ्यक्रम को समझना और अच्छी तरह से समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गणित के पेपर में शामिल किए जाने वाले विषयों और अवधारणाओं का एक विस्तृत रोडमैप प्रदान करता है।

Add as a preferred source on Google
Join us
बिहार बोर्ड गणित पाठ्यक्रम 2025-26
बिहार बोर्ड गणित पाठ्यक्रम 2025-26

Bihar Board Class 12th Maths Syllabus 2025 - बिहार बोर्ड (Bihar Board) की कक्षा 12 की परीक्षाएँ किसी भी छात्र के करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होती हैं। इन परीक्षाओं में गणित एक ऐसा विषय है जो न केवल अच्छे अंक दिलाता है, बल्कि इंजीनियरिंग, विज्ञान और वाणिज्य जैसे क्षेत्रों में आगे की पढ़ाई के लिए एक मज़बूत नींव भी तैयार करता है।

अगर आप कक्षा 12 बिहार बोर्ड के छात्र हैं और गणित में बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने पाठ्यक्रम (Syllabus) की पूरी और सटीक जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। यह लेख आपको बिहार बोर्ड द्वारा निर्धारित कक्षा 12 गणित के संपूर्ण पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी देगा।

इस पाठ्यक्रम को समझकर आप अपनी पढ़ाई की रणनीति  को सही दिशा दे पाएँगे, महत्वपूर्ण अध्यायों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएँगे, और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी को एक मज़बूत आधार दे पाएँगे। तो आइए, बिहार बोर्ड कक्षा 12 गणित के पाठ्यक्रम (Bihar Board Class 12 Maths Syllabus) को गहराई से समझते हैं।

बिहार बोर्ड गणित पाठ्यक्रम संरचना 2025-26

bp maths 1

बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं गणित का पाठ्यक्रम 2025-26

bp maths 2


bp maths 3

नीचे बिहार बोर्ड कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के सीधे पीडीएफ लिंक दिए गए हैं। आप इन लिंक्स पर क्लिक करके आसानी से पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। यह पीडीएफ आपकी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगी और मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

Bihar Board Class 12th Maths Syllabus PDF

बिहार बोर्ड सिलेबस पीडीएफ 2025 कैसे डाउनलोड करें?

बिहार बोर्ड ने छात्रों के लिए पाठ्यक्रम की पीडीएफ़ मुफ़्त में डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दी है। पाठ्यक्रम डाउनलोड करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

चरण 1: biharboardonline.com पर जाएँ।

चरण 2: ऊपरी मेनू बार में 'सिलेबस' विकल्प खोजें।

चरण 3: ड्रॉप-डाउन मेनू से अपनी कक्षा चुनें।

चरण 4: विषय के नाम पर क्लिक करें और पीडीएफ़ डाउनलोड करें।

Bihar Board Class 12th Syllabus 2025-26 PDF Download



Simran Akhouri
Simran Akhouri

Content Writer

Simran is currently working as an education content writer at Jagran Josh, has completed her master's degree in journalism from the University of Delhi. She was previously associated with The Indian Express.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News