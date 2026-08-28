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BTSC Staff Nurse Cut off 2026: बीटीएसएसी स्टाफ नर्स श्रेणीवार कट ऑफ लिस्ट जारी

By Priyanka Pal
Last Updated: Aug 28, 2026, 16:47 IST

BTSC Staff Nurse Cut off 2026: बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती 2026 रिजल्ट श्रेणीवार कटऑफ अंकों के साथ जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आगे लेख में दिए श्रेणीवार कट ऑफ अंक देख सकते हैं।

BTSC Staff Nurse Cut off 2026: बीटीएसएसी स्टाफ नर्स श्रेणीवार कट ऑफ लिस्ट जारी
BTSC Staff Nurse Cut off 2026: बीटीएसएसी स्टाफ नर्स श्रेणीवार कट ऑफ लिस्ट जारी

BTSC Staff Nurse Cut off 2026: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने स्टाफ नर्स भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग की ओर से श्रेणीवार कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं। संबंधित भर्ती परीक्षा का आयोजन 30 और 31 जुलाई, 1 और 3 अगस्त, 2025 को किया गया था। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 11,389 स्टाफ नर्स पदों के लिए भर्ती अभियान चलाया गया था। 

BTSC Staff Nurse Cut off 2026: हाइलाइट्स 

अंतिम परिणाम सूचना में श्रेणीवार रिक्तियों, चयनित उम्मीदवारों और भर्ती के लिए कट-ऑफ अंकों की जानकारी शामिल है।

विवरण

जानकारी

भर्ती प्राधिकरण

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC)

पोस्ट नाम

स्टाफ नर्स

विभाग

स्वास्थ्य विभाग, बिहार

कुल पदों की संख्या

11,389

बीटीएससी मेरिट लिस्ट 2026  

27 अगस्त, 2026 

चयन सूची

उपलब्ध

ऑफिशियल वेबसाइट

btsc.bihar.gov.in

BTSC Staff Nurse Cut off 2026: कट ऑफ मार्क्स  

आयोग विभिन्न श्रेणियों में योग्य उम्मीदवारों के मूल्यांकन मानक और मेरिट सूची जैसे कारकों के आधार पर आधिकारिक कट-ऑफ अंक निर्धारित करता है। नीचे टेबल में बीटीएससी बिहार स्टाफ नर्स 2026 के श्रेणीवार कट-ऑफ अंक और चयनित उम्मीदवारों पुरुष और महिला दोनों की कुल संख्या दी गई है:

वर्ग

चयनित महिला उम्मीदवार

चयनित पुरुष और अन्य राज्य की महिला उम्मीदवार

कुल चयनित 

कटऑफ मार्क्स

निष्कपट

1,097

1,736

2,833

44.5829

अनुसूचित जाति

450

145

595

ईडब्ल्यूएस

716 (ईडब्ल्यूएस) + 68 (ईडब्ल्यूएस-यूआर)

545

784

44.3077 (ईडब्ल्यूएस-यूआर)

अनुसूचित जनजाति

87

13

100

सभी पात्र चयनित

ईबीसी

1,192

492

1,684

ईसा पूर्व

642

291

933

33.4651

डब्ल्यूबीसी

447

00

447

29.4622

कुल

4460

2916

7376

बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स रिजल्ट 2026 पीडीएफ में उल्लिखित विवरण

उम्मीदवारों को आधिकारिक बीटीएससी स्टाफ नर्स परिणाम पीडीएफ में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विवरण मिल सकते हैं:

  • विज्ञापन संख्या

  • पद का नाम – स्टाफ नर्स

  • उम्मीदवार का रोल नंबर

  • उम्मीदवार का नाम

  • वर्ग

  • रिक्तियों की संख्या

  • पात्रता स्थिति

  • चयन स्थिति

  • श्रेणीवार कट-ऑफ अंक

  • जहां भी लागू हो, योग्यता/पद का विवरण

  • बीटीएससी द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देश

बीटीएससी स्टाफ नर्स रिजल्ट 2026 के कटऑफ मार्क्स कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेफ को फॉलो करके अपना रिजल्ट और श्रेणीवार कटऑफ अंक देख सकते हैं:

  • आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाएं।

  • विज्ञापन संख्या 23/2025 (स्टाफ नर्स) नोटिफिकेशन देखें।

  • पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगा और चयनित उम्मीदवारों की श्रेणीवार सूची देखें। 

  • रजिस्ट्रेशन नंबर या उम्मीदवार का नाम खोजने के लिए Ctrl + F क्लिक करें।

  • इसे डाउनलोड करें प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Executive - Editorial

Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.

Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.

Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.

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First Published: Aug 28, 2026, 16:47 IST

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