CBSE Class 10 French Sample Paper for Board Exam 2024 with Solutions

CBSE Sample Paper for Class 10 French 2023-24: CBSE Class 10 French Sample Paper for Board Exam 2024 is released on CBSE’s website, cbseacademic.nic.in. Download the sample paper and its solution (marking scheme) in PDF here.

CBSE Class 10 French Sample Question Paper 2024: The CBSE board examinations for the 2023-24 session will be conducted in February-March 2024. The board recently released a notice to announce the examination schedule according to which the CBSE Board Exams 2024 will begin on February 15 and continue till March end. To help all the candidates who are going to appear for the CBSE Class 10th, 12th Board Exams 2024, the board has already released the sample question papers to reveal the question paper pattern and marking scheme. In this article, we have provided the CBSE sample paper of Class 10 French for the 2023-24 session board exam preparations. The CBSE Class 10 French Sample Paper helps to know the expected design of French question paper and the difficulty level of questions for the upcoming CBSE Board Exams.

As per the format discussed in CBSE Class 10 French Sample Paper, the question paper of French language in the CBSE Class 10 Board Exam 2024 will be for 80 marks and the time allowed to take the examination will be 3 hours.

The question paper will be divided into four sections as per the following format:

Section A: Compréhension - 10 Marks

Section B: Expression écrite - 20 Marks

Section C: Grammaire - 30 Marks

Section D: Culture et Civilisation - 20 Marks

To check finer details of question paper pattern, check the complete sample paper below:

CBSE Class 10 French (Code No. 018) Sample Question Paper 2023-24

Section A

1. Lisez le texte, regardez l’image et ensuite répondez aux questions suivantes:

La SNCF fait parfois des miracles: avec le TGV, elle a mis Paris à la campagne. Il faut cinquante minutes pour traverser Paris en métro: c’est huit minutes de plus pour aller à Chartres en train. Avec la multiplication des lignes de TGV, Paris n’a jamais été aussi proche des villes qui bordent L'Île de France. Le Mans, Tours, Rouen, Orléans, Chartres ou Amiens ne sont plus qu'à une heure de la capitale. Du coup, les provinciaux sont de plus en plus nombreux à venir travailler chaque jour à Paris.

Avantage décisif : L’espace. Un grand deux-pièces à Paris coûte aussi cher qu’un appartement de 100 mètres carrés en plein centre de Rouen ou de Tours. Le rêve de nombreux Parisiens- la maison ave devient une réalité. Beaucoup de Parisiens sont séduits par l'idée d’aller s’installer dans les villes situées au-delà de la grande banlieue, déjà trop urbanisée. Pollution, prix du loyer, circulation, automobile, et sentiment d'insécurité, c’est pour cela que certains Parisiens s’installent à 100, 150 et même 200 kilomètres. L’atmosphère des petites villes est chaleureuse, comme à Rouen et à Tours.

1.a. Répondez aux questions suivantes: (2 au choix)

i. Selon le texte, combien de minutes faut-il pour aller de Paris à Chartres en train ?

ii. Selon l’image, en quelle année, on a créé le premier logo de l’entreprise?

iii. Énumérez deux raisons pour lesquelles certains Parisiens s’installent à 100, 150 et même 200 kilomètres de Paris.

1.b. Ecrivez vrai ou faux:

i. Selon le texte, Paris a été mis à la campagne grâce au TGV.

ii. Les gens qui habitent dans les villes situées au-delà de la grande banlieue ne viennent pas à Paris pour travailler grâce à la multiplication des lignes de TGV.

iii. Les gens qui habitent dans les petites villes comme Rouen et Tours sont chaleureux.

iv. La banlieue de Paris est déjà trop urbanisée.

v. Beaucoup de Français rêvent d’avoir une maison sans jardin.

vi. Les Parisiens ne pensent pas à s'installer dans les villes situées au-delà de la grande banlieue.

1.c. Trouvez dans le texte:

i. Une conjonction - ______

ii. Un adjectif - ______

iii. La forme nominale de « polluer » - ______

iv. Le contraire de « loin » - ______

v. Le synonyme de « affectueuse » - ______

vi. La forme nominale de « multiplier » - ______

Section B

2.Écrivez UNE lettre de 80 mots :

a.Écrivez à votre ami(e) qui habite en Suisse pour décrire le dernier livre que vous avez lu.

OU

b.Écrivez à votre ami(e) français(e) et expliquez-lui ce que vous ferez après le bac. Partagez vos projets d’avenir.

OU

c.Écrivez à votre correspondant(e) marocain(e) pour lui expliquer le système politique en Inde.

3.Faites DEUX des questions suivantes:

a.Nathalie veut inviter son amie Sandrine pour son anniversaire. Rédigez un message d’invitation à Sandrine de la part de Nathalie.

OU

b.Complétez le texte en choisissant parmi les mots donnés ci-dessous et récrivez: [trouvais/ inoubliables/ mais/ partais/ rêvons/ nouvelle/ jour/ billets] Habituellement, je _______ en vacances dans des pays étrangers.Les voyages forment et informent la jeunesse. A chaque retour de vacances, je cherchais une _______ destination loin de mon pays, _______ cette année, je suis resté en Inde car je n’avais pas assez d’argent. Nous sommes allés au sud de l’Inde et nous avons vécu des moments _______ pendant notre séjour à Bengaluru. Nous _____d’y retourner un jour.

OU

c.Mettez le dialogue en bon ordre et récrivez:

Alex : Une table pour trois personnes, s’il vous plaît.

Alex : Oui. Pour moi, une assiette de charcuterie pour commencer, puis, comme Plat principal, les spaghettis à la bolognaise.

Le serveur : Bonjour Monsieur, Madame.

Le serveur : Et pour vous?

Le serveur : Voilà monsieur. Voilà la carte. …Vous êtes prêts à commander ?

Sandrine : Nous voudrions un expresso et une crème, merci.

Alex : Un coca et une eau minérale gazeuse.

Sandrine : Pour commencer, moi, je prendrai la tarte aux oignons et ensuite la côtelette.

Le serveur : Et comme boissons, qu’est-ce que vous désirez ?

Le serveur : Très bien. … Vous voulez du café après ?

To check all questions, download the full sample paper along with its marking scheme (solutions) from the respective links mentioned in the table below:

