Independence Day Slogans in Hindi: इन स्लोगन्स के साथ 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

इस वर्ष हम ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा हिंदी में दिए गए कुछ प्रसिद्ध नारे यहाँ दिए गए हैं। स्कूल और कॉलेज के छात्र इस स्वतंत्रता दिवस पर सर्वश्रेष्ठ हिंदी नारे पाने के लिए इस लेख का संदर्भ ले सकते हैं। यह न केवल हमें स्वतंत्रता के महत्व की याद दिलाएगा, बल्कि युवाओं में उत्साह भरेगा और हमें अपने देश पर गर्व महसूस कराएगा।

Aug 15, 2025, 07:00 IST
Get here Independence Day Slogans in Hindi

इस वर्ष, भारत ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह अवसर उन अनगिनत बलिदानों और संघर्षों की याद दिलाता है जिनके कारण हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस विशेष दिन को मनाने के लिए, हम आपको हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए कुछ सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक हिंदी नारों से परिचित करा रहे हैं।

स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए यह लेख स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझने और देशभक्ति की भावना को आत्मसात करने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। ये नारे न केवल हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं, बल्कि युवाओं में राष्ट्र प्रेम और अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठा की भावना भी जगाते हैं। ये शब्द हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के साहस, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता को समझने में मदद करते हैं, जिन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जो स्वतंत्र, संप्रभु और समृद्ध हो।

इन नारों को पढ़कर हम न केवल स्वतंत्रता के मूल्य को समझते हैं, बल्कि यह भी महसूस करते हैं कि इसे बनाए रखना और इसके लिए संघर्ष करना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने देश पर गर्व महसूस कराएगा और हमें एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित करेगा जहां हम सभी मिलकर एक मजबूत और विकसित भारत का निर्माण कर सकें। यह स्वतंत्रता दिवस केवल एक अवकाश नहीं है, बल्कि यह हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे भविष्य का उत्सव है। आइए हम सब मिलकर इस दिन को यादगार बनाएं और उन आदर्शों को याद करें जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया।

Independence Day Slogans in Hindi 

देशभक्ति के नारे केवल शब्द नहीं होते, बल्कि यह वह भावना हैं जो हर भारतीय के दिल में देश के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी जगाते हैं. ये नारे युवाओं को प्रेरित करते हैं, बच्चों को आजादी का महत्व समझाते हैं और सभी को अपने कर्तव्यों की याद दिलाते हैं. Check the given hindi slogans on independence day below.

  1. अनेकता में एकता, यही है भारत की विशेषता।

  2. सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्ताँ हमारा।

  3. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा!

  4. आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे।

  5. देशभक्ति की लौ को कभी बुझने न देना, तिरंगे की शान को कभी झुकने न देना।

  6. राष्ट्र प्रथम, सर्वदा प्रथम।

  7. आओ मिलकर बनाएं एक नया और शक्तिशाली भारत।

  8. हम सब भारतीय हैं, यह हमारा गौरव है।

  9. अनेकता में एकता, भारत की पहचान।

  10. जब तक सूरज-चाँद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा।

  11. आजादी का दीप जलाएं, देश को आगे बढ़ाएं। 

  12. युवा शक्ति, राष्ट्र की शक्ति।

  13. खुशियाँ मनाओ, आजादी का जश्न मनाओ, देश का मान बढ़ाओ।

  14. आजादी का सम्मान करें, देश का स्वाभिमान बनें।

  15. न रंगों से सजा है, मेरा तिरंगा ये कहता है, भारत हमारा गौरव है, दुनिया को ये बताता है।

