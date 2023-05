CBSE Class 10 Spanish Sample Paper for Board Exam 2024 with Solutions & Marking Scheme

CBSE Class 10 Spanish Sample Paper 2023-24: CBSE Class 10 Spanish Sample Paper for Board Exam 2024 has been released. Get here the free PDF download of the CBSE Class 10 Spanish Sample Paper 2023-24 and its Making Scheme (Solutions).

CBSE Class 10 Spanish Sample Question Paper 2024: CBSE Sample Papers are released by the Central Board of Secondary Education (CBSE) to help students know the format of questions and weightage distribution to be followed in the CBSE Board Exams that are to be held at end of the academic session. The board has released the class 10th and class 12th sample papers for the 2023-24 session as well. In this article, class 10 students of CBSE Board will get the CBSE sample paper of Spanish language. The CBSE marking scheme for the Class 10th Spanish sample paper is also made available. This marking scheme not only mentions the correct answers for the questions given in the respective sample paper but also clears the marks distribution scheme that will be followed for the evaluation of CBSE Class 10 Spanish exam papers. So, download the CBSE Class 10 Spanish Sample Paper and its marking scheme to prepare well for your CBSE Class 10 Spanish Exam 2023-24.

CBSE Class 10 Spanish (Code 096) Sample Question Paper 2023-24

General Instructions:

a. All questions in all sections are mandatory.

b. Please note the internal choices given in the various sections.

Time: 3 Hours

Max. Marks: 80

Also Read: CBSE Class 10 Spanish Syllabus 2023-24

Sección - A

Q1.Lee el texto y responde a cualquier de las cinco preguntas: (2X5=10)

El día de Acción de Gracias

En los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias es uno de los días festivos más grandes del año. Se celebra principalmente en los Estados Unidos y Canadá. En los Estados Unidos, se celebra el cuarto jueves de Noviembre. Es un día en el que familias a través de todos los Estados Unidos se reúnen (algunas veces viajando largas distancias) para preparar platos tradicionales, ver fútbol americano por televisión y compartir una gran cena.

Una cena tradicional usualmente consiste de un pavo relleno al horno como plato principal. Otros platos como papas (en varias formas) y salsa de arándanos, son también considerados tradicionales por la mayoría de las familias. Ver un juego de fútbol americano por televisión también se ha vuelto parte de la tradición del Día de Acción de Gracias para las familias americanas. A muchos también les gusta ver el desfile de Acción de Gracias de Macy’s por televisión, el cual es transmitido en vivo desde la ciudad de Nueva York.

El origen de este día festivo en los Estados Unidos data al año 1621, cuando los Peregrinos y los indígenas nativos se sentaron juntos y disfrutaron de un banquete para celebrar una cosecha exitosa. Los Peregrinos eran europeos que vinieron a los Estados Unidos buscando libertad de credo. Ellos fundaron una colonia en Plymouth, que es hoy en día Massachusetts, pero no hubieran sobrevivido sin la ayuda de los indígenas nativos que vivían allí. Ellos continuaron este banquete tradicional por muchos años después de esto.

Cuando los Estados Unidos ganó su independencia de Inglaterra en 1776, cada estado celebraba la Acción de Gracias en un día diferente. En 1863, el presidente Abraham Lincoln en un esfuerzo por unir los estados del norte y los del sur, fijó el Día de Acción de Gracias para todo el país como el último jueves de noviembre. En 1941, el presidente Franklin D. Roosevelt hizo de este día, el cuarto jueves de noviembre (no necesariamente el último).

(Texto adaptado:Practicalspanish.com)

a) ¿Dónde se celebra el día de Acción de Gracias principalmente?

b) ¿Qué hace la gente este día?

c) ¿Qué cenan las familias normalmente este día?

d) ¿Cuándo originó este día festivo?

e) ¿En qué año Los Estados Unidos ganó su independencia?

f) Menciona dos eventos asociados con el día de Acción de Gracias.

g) ¿De dónde se transmite el desfile Acción de Gracias de Macy’s?

Q2.Lee el texto y contesta: Verdadero o Falso: (1X5=5)

EL BARRIO DE LAS LETRAS

El barrio de las Letras, o también llamado de los Literatos, es un barrio que se encuentra en el centro de Madrid y que, desde hace unos años, es muy popular para salir por la noche ya que tiene una gran cantidad de bares, pubs y discotecas.

Está situado entre el paseo del Prado, por el este; la carretera de San Jerónimo, por el norte; y la calle de Atocha, por el sur, por eso la dirección del barrio de las letras es muy facíl. Algunos de sus lugares más conocidos son la calle de las Huertas o la plaza del Ángel.

El barrio recibe su nombre debido a la cantidad de escritores, como Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora o Lope de Vega, que vivieron en él durante los siglos XVI y XVII. La casa de Lope de Vega es hoy un museo y se puede visitar.

En general, es un lugar con mucho encanto y lleno de calles peatonales, tiendas y restaurantes. Si lo visitas el primer sábado del mes hay también un mercado, el llamado Mercado de las Ranas.

(Texto adaptado: paginadelespanol.com)

a) En el barrio de las Letras hay muchos locales donde tomar una copa. V/F

b) El barrio de las Letras es un barrio aburrido. V/F

c) El barrio de las Letras está muy relacionado con la cultura. V/F

d) Puedes visitar el Mercado de las Ranas todos los días. V/F

e) Se puede comer en la casa de Lope de Vega. V/F

Sección – B

Q3. ¿Cómo ha cambiado la vida en últimos diez años? Escribe un texto entre 100 – 120 palabras. (10)

O

Imagínate que se te ha tocado la lotería. Escribe un texto breve (100 – 120 palabras) sobre cómo vas a usarla, cómo vas a reaccionar, con quién vas a compartirla.

Q4. Escribe una nota dándole las instrucciones a tu amigo para proteger el medio ambiente. (Usa el modo imperativo). (50 palabras) (5)

Sección – C

Q5. Completa el texto con la forma adecuada del verbo en tiempo presente: (1X5=5)

Ir, Gustar, Ser, Tener, Desayunar

Hoy ………………… el día de mi clase de español. También ……………….. clase de matemáticas, inglés y ciencia. Me visto, …………….. y comienzo el camino hacia la escuela. Luego, me encuentro con mi amiga Paula. Nosotros dos ……………… juntos a clase desde que eramos pequeños y siempre a nosotros ……………….. jugar al fútbol en el parque, mi deporte favorito.

Q6. Observa la foto y responde verdadero o falso: (1X5=5)

a) En la plaza hay un quiosco donde se venden revistas. V/F

b) Hay una señora paseando con un carrito de bebé. V/F

c) En la plaza hay un niño tirando basura al suelo. V/F

d) La policía está dentro del coche. V/F

e) Un hombre está limpiando el suelo. V/F

Q7. Relaciona: (1X5=5)

a) Periodista (i) cuida de los derechos de sus clientes. b) Peluquero (ii) sirve a los pasajeros en un avión. c) Azafata (iii) sirve a los clientes en un restaurante. d) Abogado (iv) escribe artículos en los periódicos. e) Camarero (v) corta el pelo de los clientes.

Q8. Ordena las palabras y elige la opción correcta de cualquier de las cinco frases: (1X5=5)

a)

hacer la paella mi hermana huevos más para quiere tres A B C D

i) ACDB

ii) CDBA

iii) DCBA

iv) BDCA

b)

esas chicas se once y media anteayer durmieron a las A B C D

i) ACDB

ii) CADB

iii) DCBA

iv) ADCB

c)

parque para jugar mi prima en mi infancia y yo íbamos al A B C D

i) CBDA

ii) ADCB

iii) CDBA

iv) DACB

d)

el año pasado fuimos a Madrid para visitar el museo de Prado A B C D

i) BDAC

ii) DCAB

iii) ABCD

iv) ADCB

e)

aprendáis francés pronto yo espero que vosotras A B C D

i) DBAC

ii) CDAB

iii) CBAD

iv) CADB

f)

estudiar mucho dormir pero a ella le gustaría tiene que A B C D

i) CBDA

ii) DACB

iii) CABD

iv) CADB

g)

he hecho una excusión por las islas este mes A B C D

i) BCDA

ii) ADCB

iii) ABCD

iv) DABC

.

.

.

To check all questions, download the full sample paper along with its marking scheme (solutions) from the respective links mentioned in the table below:

Also Read:

CBSE Class 10 Sample Papers for Board Exam 2024 (All Subjects)

CBSE Class 10 Syllabus 2023-2024 (All Subjects)

NCERT Books for Class 10 - All Subjects