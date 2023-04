CBSE Class 12 French sample question paper & Marking Scheme 2023-24: Download pdf

Class 12 CBSE French Exam 2024: French is a well-known language and many people speak it. It is said to be the language of romance. Around 25 countries use to speak French during the initial years of the 21st century. The history and origin of this language are huge and deep if we dig into it. Let us take a shallow dive and not go into details. Now come to the reason why we are discussing this language here. French is one of the languages CBSE offers to Class 12 students to take as an elective. Like other subjects, students have to give an exam for French as well. For this reason, we bring here the latest sample question paper for French Class 12 CBSE students. They can practice by solving these questions and understand the level of their holding over the language. What are you waiting for? Get to the sample question paper and start solving it. You can download the responses in the form of the marking scheme provided at the end of this article.

CBSE Class 12 French 2024 Sample Question Paper

Subject Code: 118

Time: 3 hours

Marks: 80

Section A (Compréhension) 20 MARKS

1. Lisez le texte, regardez l’image et ensuite répondez aux questions suivantes : (10)

Vincent est revenu à Paris pour passer avec les siens les journées de fête. Le soir du 25 décembre, veille de Noël, les Vincent vont à la messe de minuit. Hélène, malgré son jeune âge, y assiste aussi. Mais peut-elle rester si longtemps assise, à écouter les cantiques, la musique des orgues et le murmure des prières ? Parfois la tête d'Hélène s’incline…. « Ne dors pas ! » lui souffle Pierre. Après avoir assisté à la messe, les Vincent rentrent chez eux, en compagnie des Legrand, qu’ils ont incité à réveillonner. L’arbre de Noël, avec ses étoiles d’argent et ses bougies, resplendit dans la salle à manger. On savoure la dinde aux marrons et la bûche de Noël, en chocolat ; on boit du champagne.

a. Répondez aux questions: 6

i, Avec qui, M. Vincent, veut-il passer les journées de fête?

ii, Qu’est-ce qu’on écoute à la messe de minuit?

iii. Qu’est-ce que les Vincent mangent au réveillon?

b. Trouvez dans le texte le contraire des mots suivants: 2

i. Avant

ii. Vieux

iii. Sans

iv. Dehors

OU

c. Complétez avec un mot/ des mots du texte:

i. Dans la nuit, on peut voir beaucoup d’_______ dans le ciel.

ii. Le directeur a parlé pour _______.

iii. Je vais _______ le weekend chez mes grands-parents.

iv. Les hommes font des ______ dans le temple.

d. Donnez la forme nominale des verbes suivants : 2

i. Rentrer

ii. Boire

iii. Inviter

iv. Fêter

2. Lisez le texte, regardez l’image et ensuite répondez aux questions suivantes: (10)

Quand on est jeune, on est encore plus fasciné par de nouvelles découvertes et des aventures dans la vie. Souvent, les jeunes français partent faire des voyages après leurs études. Ils sont tellement passionnés par l’idée de partir que plusieurs d’entre eux économisent pendant des mois pour pouvoir réaliser leur rêve. Ils choisissent des pays assez loin de chez eux et voyagent avec tous leurs vêtements dans un grand sac à dos car ces voyages durent plusieurs mois. C’est vraiment une aventure de voyager dans des pays étrangers, en petit groupe ou en couple. Ces jeunes adultes profitent de leurs échanges avec les natifs du pays qu’ils visitent. Certains préfèrent visiter des endroits touristiques et découvrir des métropoles et des grandes villes. Mais la plupart de ces jeunes touristes n’y vont pas, car ils les trouvent trop cher. Avec une somme d’argent limitée dans la poche, ils cherchent des logements modestes et des expériences peu coûteuses. Pendant le voyage, ces jeunes voyageurs apprennent à faire face à des situations difficiles et à prendre des décisions pour s’en sortir. Petit à petit, ils deviennent plus indépendants.

a. Dites vrai ou faux : (3 au choix) 3

i. Les jeunes économisent de l’argent toute leur vie.

ii. Ils voyagent dans leur pays car les pays étrangers sont chers.

iii. Tous les jeunes voyageurs adorent visiter les grandes villes touristiques.

iv. Ils n’ont pas beaucoup d’argent dans leur poche.

b. Trouvez dans le texte : (3 au choix) 3

i. La forme nominale de « étudier » __________

ii. La forme verbale de « l’apprentissage » __________

iii. Le synonyme de « éventuellement » __________

iv. Un mot qui veut dire « pas cher » __________

c. Répondez aux questions : (2 au choix) 4

i. Selon l’image, à quel âge voyagent-ils le plus ?

ii. D’après le texte, qu’est-ce qui est encore plus fascinant quand on est jeune ?

iii. Comment profitent-ils de ces voyages ?

