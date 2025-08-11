CBSE Superintendent Tier 2 Result 2025 OUT: सीबीएसई अधीक्षक परिणाम cbse.gov.in पर जारी, ये रहा PDF लिंक

CBSE Superintendent Tier 2 Result 2025 OUT: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अधीक्षक पद के लिए आयोजित Tier-2 परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी कर दिया है। परीक्षा 05 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी और अब सफल उम्मीदवार अपनी योग्यता स्थिति (qualifying status) ऐप्लिकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करके लॉग इन कर देख सकते हैं।
CBSE Superintendent Result 2025 Login Link
सीबीएसई अधीक्षक टियर- II भर्ती परिणाम 2025 लिंक Active कर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार इसे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट (cbse.gov.in) पर अपने क्रेडेंशियल (रोल नंबर और जन्म तिथि) के साथ लॉग इन करके देख सकते हैं। उम्मीदवार नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर आसानी से अपना स्कोर देख और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते है।
CBSE Recruitment Result 2025 Download Link (Tier-2)
CBSE Superintendent Tier-2 Result 2025 Notice PDF
सीबीएसई अधीक्षक भर्ती परिणाम 2025 ऑनलाइन कैसे चेक करें?
उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर देख सकते हैं।
पहले आधइकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर, LATEST@CBSE सेक्शन पर क्लिक करें।
फिर 'Public Notice - CBSE Recruitment Tier - 2 Examination July, 2025 (265 KB) 08/08/2025 लिंक पर क्लिक करें।
रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में दिखाई देगा।
इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले।
अधीक्षक पदों की भर्ती के लिए 5 जुलाई 2025 को बोर्ड द्वारा ली गई टियर-2 परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि इस परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अपना स्कोर और स्किल (टाइपिंग) परीक्षा के लिए चयन की जानकारी अपने आवेदन लॉग-इन में देख सकते हैं। स्किल (टाइपिंग) परीक्षा से जुड़ी जानकारी और ताज़ा अपडेट के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड की वेबसाइट https://www.cbse.gov.in/ देखें।
