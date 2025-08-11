CBSE Superintendent Tier 2 Result 2025 OUT: सीबीएसई अधीक्षक परिणाम cbse.gov.in पर जारी, ये रहा PDF लिंक

UP Board Compartment Result 2025 OUT
CBSE Superintendent Tier 2 Result 2025 OUT: सीबीएसई ने अधीक्षक पद का रिज़ल्ट अपनी वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी कर दिया है। उम्मीदवार लॉगिन करके अपना स्कोर देख सकते हैं और यह भी जान सकते हैं कि वे स्किल (टाइपिंग) परीक्षा के लिए चुने गए हैं या नहीं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके Application Number, Password और Security Pin डालकर रिजल्ट देखा जा सकता है।

ByVijay Pratap Singh
Aug 11, 2025, 12:27 IST
CBSE Superintendent Tier 2 Result 2025 OUT
CBSE Superintendent Tier 2 Result 2025 OUT: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अधीक्षक पद के लिए आयोजित Tier-2 परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी कर दिया है। परीक्षा 05 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी और अब सफल उम्मीदवार अपनी योग्यता स्थिति (qualifying status) ऐप्लिकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करके लॉग इन कर देख सकते हैं। 

CBSE Superintendent Result 2025 Login Link

सीबीएसई अधीक्षक टियर- II भर्ती परिणाम 2025 लिंक Active कर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार इसे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट (cbse.gov.in) पर अपने क्रेडेंशियल (रोल नंबर और जन्म तिथि) के साथ लॉग इन करके देख सकते हैं। उम्मीदवार नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर आसानी से अपना स्कोर देख और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते है।

CBSE Recruitment Result 2025 Download Link (Tier-2)

यहां क्लिक करें

CBSE Superintendent Tier-2 Result 2025 Notice PDF

यहां क्लिक करें

सीबीएसई अधीक्षक भर्ती परिणाम 2025 ऑनलाइन कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर देख सकते हैं।

  • पहले आधइकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।

  • होमपेज पर, LATEST@CBSE सेक्शन पर क्लिक करें।

  • फिर 'Public Notice - CBSE Recruitment Tier - 2 Examination July, 2025 (265 KB) 08/08/2025 लिंक पर क्लिक करें।

  • रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में दिखाई देगा।

  • इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले।

अधीक्षक पदों की भर्ती के लिए 5 जुलाई 2025 को बोर्ड द्वारा ली गई टियर-2 परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि इस परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अपना स्कोर और स्किल (टाइपिंग) परीक्षा के लिए चयन की जानकारी अपने आवेदन लॉग-इन में देख सकते हैं। स्किल (टाइपिंग) परीक्षा से जुड़ी जानकारी और ताज़ा अपडेट के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड की वेबसाइट https://www.cbse.gov.in/ देखें।


Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

