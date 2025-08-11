CBSE Superintendent Tier 2 Result 2025 OUT: सीबीएसई अधीक्षक परिणाम cbse.gov.in पर जारी, ये रहा PDF लिंक

CBSE Superintendent Tier 2 Result 2025 OUT: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अधीक्षक पद के लिए आयोजित Tier-2 परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी कर दिया है। परीक्षा 05 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी और अब सफल उम्मीदवार अपनी योग्यता स्थिति (qualifying status) ऐप्लिकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करके लॉग इन कर देख सकते हैं।

CBSE Superintendent Result 2025 Login Link

सीबीएसई अधीक्षक टियर- II भर्ती परिणाम 2025 लिंक Active कर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार इसे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट (cbse.gov.in) पर अपने क्रेडेंशियल (रोल नंबर और जन्म तिथि) के साथ लॉग इन करके देख सकते हैं। उम्मीदवार नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर आसानी से अपना स्कोर देख और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते है।