CG Vyapam Staff Nurse Exam Pattern 2025: सीजी व्यापम स्टाफ नर्स एग्जाम पैटर्न देखें

CG Vyapam Staff Nurse Exam Pattern 2025: CG व्यापम का लक्ष्य स्टाफ नर्स पद के 225 खाली पदों को भरना है। यह परीक्षा 100 अंकों की होगी और इसमें एनाटॉमी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन, आदि विषय शामिल हैं। यहां CG व्यापम स्टाफ नर्स के परीक्षा पैटर्न के बारे में जानें।

CG Vyapam Staff Nurse Exam Pattern 2025
CG Vyapam Staff Nurse Exam Pattern 2025: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल 21 सितंबर को CG Vyapam स्टाफ नर्स परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस परीक्षा के माध्यम से स्टाफ नर्स पद की 225 रिक्तियां भरी जाएंगी। परीक्षा नजदीक आ रही है, इसलिए Candidates को अपनी तैयारी की गति बढ़ानी चाहिए और पूरे सिलेबस को ध्यान से प्रैक्टिस और रिवीजन  साथ पूरा करना चाहिए। इसमें एनाटॉमी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन और अन्य कई संबंधित विषय शामिल हैं। 

Candidates को अपनी तैयारी सही दिशा में रखने के लिए स्टाफ नर्स पद के नए सिलेबस को अपनी तैयारी में शामिल करना चाहिए। इससे उन्हें उन टॉपिक्स पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी, जिनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक है। CG Vyapam स्टाफ नर्स एग्जाम पैटर्न के बारे में अधिक जानकारी इस पेज पर दी गई है।

सीजी व्यापम स्टाफ नर्स सिलेबस 2025

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर स्टाफ नर्स पद के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। जो Candidates इस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सिलेबस को पढ़ना और डाउनलोड करना चाहिए। इससे वे केवल जरूरी टॉपिक्स को प्राथमिकता दे सकेंगे और रिवीजन के लिए समय बचा पाएंगे। जो लोग लिखित परीक्षा पास करेंगे, उन्हें ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए CG Vyapam स्टाफ नर्स सिलेबस की मुख्य बातें यहां दी गई हैं

परीक्षा संचालन निकाय

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल

पोस्ट नाम

स्टाफ नर्स

रिक्तियां

225

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन

परीक्षा तिथि

21 सितंबर, 2025

अधिकतम अंक

100

नौकरी का स्थान

छत्तीसगढ

सीजी व्यापम स्टाफ नर्स एग्जाम पैटर्न 2025

Candidates को परीक्षा के स्टैंडर्ड, फॉर्मेट और मार्किंग सिस्टम के बारे में जानने के लिए CG Vyapam स्टाफ नर्स एग्जाम पैटर्न को देखना चाहिए। आमतौर पर, यह प्रतियोगी लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। यह 20-20 अंकों की 5 यूनिट्स में बंटी होगी। नीचे CG Vyapam स्टाफ नर्स पद के लिए नया पेपर पैटर्न दिया गया है:

विषय

मार्क्स 

शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, नर्सिंग के मूल सिद्धांत, आदि

20 अंक

सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग

20 अंक

मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग

20 अंक

व्यावसायिक रुझान, नर्सिंग अनुसंधान और कंप्यूटर शिक्षा

20 अंक

नर्सिंग शिक्षा और नर्सिंग प्रशासन

20 अंक

कुल

100 अंक

CG Vyapam Staff Nurse Syllabus 2025 & Exam Pattern

