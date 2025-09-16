CG Vyapam Staff Nurse Exam Pattern 2025: सीजी व्यापम स्टाफ नर्स एग्जाम पैटर्न देखें

CG Vyapam Staff Nurse Exam Pattern 2025: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल 21 सितंबर को CG Vyapam स्टाफ नर्स परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस परीक्षा के माध्यम से स्टाफ नर्स पद की 225 रिक्तियां भरी जाएंगी। परीक्षा नजदीक आ रही है, इसलिए Candidates को अपनी तैयारी की गति बढ़ानी चाहिए और पूरे सिलेबस को ध्यान से प्रैक्टिस और रिवीजन साथ पूरा करना चाहिए। इसमें एनाटॉमी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन और अन्य कई संबंधित विषय शामिल हैं।

Candidates को अपनी तैयारी सही दिशा में रखने के लिए स्टाफ नर्स पद के नए सिलेबस को अपनी तैयारी में शामिल करना चाहिए। इससे उन्हें उन टॉपिक्स पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी, जिनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक है। CG Vyapam स्टाफ नर्स एग्जाम पैटर्न के बारे में अधिक जानकारी इस पेज पर दी गई है।